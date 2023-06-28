人民网北京6月28日电 （记者翁奇羽、李依环）北京电影学院2023届学生毕业典礼暨学位授予仪式今天在海淀校区标准放映厅举行，1102名毕业生迎来属于自己的青春盛典。

典礼上，北京电影学院党委书记钱军做了题为《致青春创未来，做自信自强的时代新人》的讲话，寄语同学们要志存高远，做家国情怀的践行者；继往开来，做中华文化的接力者；深耕细作，做电影艺术的引领者；百折不挠，做光影梦想的坚守者。

“生于延安、传承不息，‘以一纸胶片，作伟业之图景’，是北京电影学院人；胸怀家国，休戚与共，‘以精湛专业，承时代之重任 ’，是北京电影学院人；坚守初心，立足人民，‘以光影造像，聚民族之精神’是北京电影学院人。”钱军说，“北京电影学院的精神也将在同学们身上延续。请同学们时刻记得：母校永远关心和支持你们，这里将永远是你们的可靠港湾和坚强后盾。”

作为校友代表、该校表演学院2000级学生张颂文为同学们送上真挚的寄语。张颂文谈到，希望同学们珍惜在学校所学的专业知识，铭记老师教诲，以专业的电影人在剧组一线工作中锻炼自我本领，融入创作大局，用积极的心态和主动的作为迎接每一次机会，学会规划自我的生活和财富，逐渐以独立的人格在社会中立足。同时，也要多给自己尝试与等待的时间，坚持所从事的行业。

典礼上，该校电影学系2020级硕士研究生马煊、管理学院2019级本科生黄嘉诚作为学生代表分享了在校求学的成长经历。管理学院院长吴曼芳作为教师代表表达了对2023届毕业生的深情嘱托和美好祝福。