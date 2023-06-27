一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月27日电 “在手里拿着一把锤子的人眼中，世界就像一根钉子。”25日，北京联合大学举行2023届毕业典礼。北京联合大学校长郭福以《驰而不息 用实干书写人生精彩代码》为题发表讲话。

“如果说，通识和专业教育是大学给予你们的1，那么因你们的个性化实践与创新书写的X，才是人工智能时代下，你们不断延展的半径，这将让你们在未来宏大的叙事背景下，绘制出更广阔的圆。日后，无论与你们狭路相逢的是否是人工智能，但X永远都会是你们‘勇者必胜’的不二法宝。”郭福深情寄语毕业生。（孙竞、实习生张婉柔）

北京联合大学校长郭福在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为郭福校长《驰而不息 用实干书写人生精彩代码》讲话节选——

又到万物葱郁时。在一年中最炽热的季节，我们即将迎来离别。此时，看着台下朝气蓬勃、眼中有光的你们，我的思绪一下被拉回到了一年前——那时，在你们师兄师姐的毕业典礼上，我请大家在线上爆灯点赞。时光转瞬即逝，今天，你们身着学士服，迎来了属于自己的盛大的告别。这是我来到联大后，第一次参加的线下毕业典礼，很荣幸也很幸运，亲眼看到你们意气风发的面容，亲自目送你们启程踏上新的人生征程。在此，受国清书记委托，请允许我代表学校党委和北京联合大学2600余名教职员工，由衷地向你们道一声：毕业快乐！同时，我提议请大家用掌声，向在这寒来暑往1460个日日夜夜中，为你们全心付出的家人、予你们授业解惑的师长、同你们携手并肩的伙伴，当然更包括坚持不懈、奋勇前进的你们自己，表示最热烈的祝贺和最衷心的感谢！

在过去几年的大学生活中，你们是唯一全面经历了既特殊又多样体验的一届。我们不会忘记，新中国成立70周年，党的百年华诞，北京冬奥会、冬残奥会，每个重大时刻都有你们服务国家、社会和人民的身影，当然我们也不会忘记，你们是经历线下教学时长最短的一届。在与校园忽远忽近的学习过程中，你们不仅克服了疫情对学业的影响，还走到抗疫一线，勇于担当、无私奉献。在首都发展、乡村振兴、支援西部、征兵入伍、学科竞赛的舞台上，你们时时刻刻践行着联大“学以致用”的校训，坚持格物致知、知物由学，用思想、学识、能力给自己的学习生涯留下了浓墨重彩的一笔，也为学校发展历程标上了独特的刻度，更为社会和时代交上了一份优异的答卷。

同学们，毫无疑问，你们是特殊的一代。三年的新冠疫情和接踵而来的世界性危机，迫使人类开始重新审视赖以生存的生态基础、生活方式、生产关系以及生命意义。ChatGPT、Midjourney等AIGC新应用和脑机接口等新技术的纷沓而至，将人类的自我认知与人机共生推到了喜忧参半、进退维谷的非常境地。人工智能的影子，已经无孔不入地渗入到我们生活的边边角角：从今年首次在高考作文中“亮相”的“AI考生”，到辅助诊疗3000多种常见病的“AI医生”，再到无人驾驶、智能预警的“AI司机”，甚至连“冷门歌手”孙燕姿最近都转身“AI孙燕姿”，逆袭成为业界“顶流”。技术的进步，正以我们措手不及的速度变革着我们的生活方式、洗礼着我们的思维逻辑、颠覆着我们的认知水平。它好似横空出世的巨兽，造福人，但也替代人、挤压人。在享受时代进步的红利同时，我们也被时代的不确定性所裹挟。于是，《漫长的季节》里王响的一句“往前看，别回头”，便成为我们应对剧变的一种方式，更成为我们对待生活的坚强态度。

面对湍急的时代洪流，面对强劲的科技“猛兽”，有人悲观地认为“系统如此完美，以至于没有人需要成为更好的人。” 在不确定的将来，如何“不畏浮云遮望眼”，成长为一名无可替代的人？作为你们的师长，我想借人工智能的突然爆火和信息技术大模型带来的新拐点、新范式，与你们共享几句有关未来的“人生使用说明”——

第一句话：手中握有真理，才能踏遍人间正道。专家们说，在信息技术的高速狂飙下，未来世界是模型的世界——医生、律师、记者……越来越多的职业，将被程序取代。确实，在世界格局瞬息万变、地缘政治波云诡谲的可预见的未来，技术可以程式化，但我认为使用技术的人却仍旧需要坚守底色不变，手握真理长剑。目前的ChatGPT已经十分先进，但是再先进的技术也仍旧带有着“地域色彩”——当你向堪比斯坦福优等毕业生资质的ChatGPT-4提出有关国家治理或经济发展的问题时，它的知识迁移与整合能力仍然存在明显的割裂与盲区，它的答案依然映射着英文语料的思维逻辑。这就是主导人工智能背后的人的作用，也更是作为大学毕业生的你们需要手握真理的原因。价值认知的厚植，学术伦理的坚守，思辨能力的涵养，技术手段的应用……当技术的浪潮褪去，你们会发现，踏遍人间正道依旧是人的足迹！

这条正道，中国以大道为公的情怀和笃行不怠的定力已经蹚出。今年，“一带一路”倡议提出迈入第十个年头。在这十年间，中国与全球各国共享改革红利，以科技创新、数字化技术为支持，在全球151个国家间讲述了现代版的“精卫填海”和“愚公移山”——中老铁路、中欧班列等设施的联通，5G信号覆盖、绿色储能等技术的融通，中国用科技照亮全球的“幸福路”。在这条征程上，科技手段只是buff，融荣与共的远见与担当，才是“逢山开路，遇水搭桥”的“真理金刚钻”。“立志者，有为之本。”同学们，愿你们能够拥有坚定的追求和长远的目标，不拘泥于眼前的成败，不桎梏于咫尺的荣辱，不沉溺于当下的得失，将自己的人生规划同民族复兴、国家发展、人类进步紧密相连，手握真理，踏遍人间正道。

第二句话：任何信息技术，都是通往人文关怀的桥。“热情好客”“双向奔赴”“有求必应”，这是网友们对一个城市的评价，这个城市就是前段时间火出圈的淄博。在提经济、促内需的主旋律下，淄博“范式”领跑全国，以“一串之力”让全国、乃至全球看到了“烧烤经济”。有人打趣地说，在开往淄博的列车上，满载大学生，全是孜然味儿。想必在这趟专属“吃货”的专列上，也曾出现过你们作为“特种兵”的身影。淄博的爆火，有人归结于互联网“造神”的力量，有人迷信流量密码的魔法。但我想说，能够“造神”的只有人，背后的密码源于人。作为“美食网红”，“进淄赶烤”的狂欢背后，是人间烟火气中的繁华，是浪漫又温暖的人情味，是朴实而纯粹的快乐感动。“小饼烤炉加蘸料”烧烤三件套背后的灵魂是以人为本的温情执法，是开放、多元、包容的精细化管理，是上下一心真干事、干真事的工作作风，是善待公众、善待顾客、善待环境、诚信经营的满分答卷。在这个出现任何一点不足就容易被媒介放大的自媒体时代，淄博用毫无滤镜的朴素真实让作为“互联网原住民”的你们，得到了片刻的喘息与治愈。剥开互联网“造神”、数据创造流量密码的表皮，人们对情绪价值超越以往的渴求才是“淄博封神”的内核。

未来已来，我们需要认识到，信息化并非什么开天辟地的技术，它只是实现人文关怀的一座桥梁，人与人之间的情感不应该因为技术的飞速发展而变得冰冷。“直道事人，虚衷御物。”世界永远会犒赏那些以情绪价值支撑他人的人，这才是求仁得仁的“魔法矩阵”，而技术只是路径。或许在未来，AI能取代人类工作生活中的许多内容，但人类有爱，有情感，有珍藏在心里的那份柔软与温度，这是再智能的机器都无法取代的，这也是人类最美好的底色。

第三句话：山高自有客行路，水深自有渡船人。当传统的时代红利逐渐被挤占压缩，当技术的风暴肆意席卷，当众多职业面临颠覆性的革新甚至消失，有一群年轻人提早适配了“竞技型人格”，开启了“市场叙事”的模式，也有许多年轻人选择脱下“孔乙己的长衫”，为五斗米折腰。没有孰高孰低，孰对孰错，只能说明，在变化成为唯一定量的当下，任何选择都有可能出现截然不同的结果。然而，恰是因为生于这样的乌卡时代，“人人活出彩”才比任何时候都更有可能。白天是英国名校、教育领导力专业的优秀研究生，晚上化身“夜市名厨”；曾经是头戴“最强大脑”光环的苏黎世理工大学高材生，如今是“通吃万物”的“有请，潘周聃”……当反差撞上热点，当跨界搭上潮流，这个时代赋予了青年人最大的包容，以及对未知人生的大片留白。无论卷或被卷，都不会受唯一赛道的限制，多条路多道彩。

如果说，通识和专业教育是大学给予你们的1，那么因你们的个性化实践与创新书写的X，才是人工智能时代下，你们不断延展的半径，这将让你们在未来宏大的叙事背景下，绘制出更广阔的圆。日后，无论与你们狭路相逢的是否是人工智能，但X永远都会是你们“勇者必胜”的不二法宝。相信在刚刚过去的毕设季以及还在进行的就业季中，你们已经与人工智能有了初次的“正面交锋”。或许你们也已经发现，你对ChatGPT的问题引导与细节优化，是你真正能力和水平的体现。你们的创造力——无限可能的X，将临摹出未来世界更清晰的模样。我想，这才是技术进步的必然结果，让每个人更加努力，努力做一名优秀的prompt engineer（提示工程师），这是向AI不断学习的过程，更是学习本身。很欣慰，在校求学的生动实践，你们已经用实际行动让我们看到了X的不凡——今年有43名同学获得国家奖学金这一最高殊荣；地理学学硕姬慧敏发表的论文入选ESI高被引论文；在挑战杯竞赛中，我们取得了历史性突破，获得了特等奖3项，首次捧得竞赛优胜杯；机器人学院智能车团队的同学们坚持创新驱动、智能担当，取得了国内智能驾驶领域一系列佳绩，等等。我们有理由相信，在母校扎实、严谨的教学下，你们已经具备了“1”的底色，在无限创造力的X下，你们定将折射出更璀璨的青春图谱！

“在手里拿着一把锤子的人眼中，世界就像一根钉子。”这就要求你们，即便在毕业后，也要保有学习者的热情，保持本领恐慌，不给青春设限，做一个能够自洽的“斜杠青年”；还要兼具“腾挪”的智慧，在山雨欲来前，不硬碰、巧转身、换思路、开新局，既有“现实很残酷，我也是高开低走”的乐观与逆商，更有创造力和适应力迸发出的“原来还能这么干”的巧思。

同学们，大学4年，你们在联大的校园里面和广阔无垠的虚拟世界“挖呀挖呀挖”，种下爱国明志、敏而好学、创新思辨的种子。耕耘于四时，收获于今夏。今天你们即将收官大学赛场，解锁下一个人生场景，只不过人生不能模拟，没有模型嵌套，唯有勇于体验与实干，才能“勇气大爆发”，写出属于自己人生的精彩代码。即使慢，驰而不息，纵会落后，但一定可以达到心中所向。

凡心所向，素履所往，生如逆旅，一苇以航。再次祝福你们，最亲爱的同学们！

(责编：郝孟佳、熊旭)