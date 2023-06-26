2023年辽宁高考分数线公布：本科控制线历史类404分、物理类360分
2023年06月26日14:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月26日电 据 辽宁省高中等教育招生考试委员会消息，辽宁省2023年普通高等学校招生文化课录取控制分数线于24日发布。其中，普通类历史学科类中，特殊类型招生控制分数线495分，本科控制分数线 404分；普通类物理学科类中，特殊类型招生控制分数线494分，本科控制分数线360分。（李依环、实习生张婉柔）
辽宁省2023年普通高等学校招生文化课录取控制分数线
（一）普通类 历史学科类
特殊类型招生控制分数线： 495分
本科控制分数线： 404分
专科（高职、提前专科）控制分数线： 150分
（二）普通类 物理学科类
特殊类型招生控制分数线： 494分
本科控制分数线： 360分
专科（高职、提前专科）控制分数线： 150分
（三）体育类 历史学科类
本、专科（高职）文化成绩控制分数线： 150分
（四）体育类 物理学科类
本、专科（高职）文化成绩控制分数线： 150分
（五）艺术类 历史学科类
本科文化成绩控制分数线： 303分
本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演（仅限京剧表演）
专业文化成绩控制分数线： 250分
专科（高职）文化成绩控制分数线： 150分
（六）艺术类 物理学科类
本科文化成绩控制分数线： 270分
本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演（仅限京剧表演）
专业文化成绩控制分数线： 235分
专科（高职）文化成绩控制分数线： 150分
（七）高水平运动队
文化成绩控制分数线：
历史学科类: 404分
物理学科类: 360分
少数体育测试成绩特别突出的考生文化成绩控制分数线：
历史学科类: 282分
物理学科类: 252分
(责编：郝孟佳、熊旭)
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