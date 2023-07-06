人民网北京７月６日电 日前，上海交通大学2023年录取通知书礼盒正式亮相。礼盒内包含录取通知书、给2023级本科新生的一封信、古体漆印、校史刻度尺、交大月历与127周年定制书签等。其中，交大月历中藏着“一滴水”摆件，以此提醒新同学铭刻“饮水思源”的校训。

上海交通大学发布2023年录取通知书礼盒。校方供图

礼盒正面为交通大学经典的“紫气东来门”，搭配典雅的祥云纹镂空元素，寓意上海交通大学砥砺奋进、蒸蒸日上的发展势头。“交通大学”牌匾摘下后可被作为定制版校徽佩戴。

开启“紫气东来门”，左侧盒面呈现交大的校徽标志和代表凝聚交大文化内涵的“思源”“致远”的古体拓印。右侧则是交大第十一任校长唐文治在交通大学第三十届毕业典礼致辞中对“第一等人才”的论述。录取通知书礼盒的底面展现着交大从南洋公学至今日之上海交通大学历经的校名、时期和校印，提醒同学们“学问之路途要漫漫求索，未来之笔墨将交由你我”。

上海交通大学发布2023年录取通知书礼盒。校方供图

作为礼盒的重点，录取通知书内封正面由生宣纸包裹，宣纸表面勾勒与录取通知书外层礼盒相呼应的“紫气东来门”线描。录取通知书内封背面为双层设计，并书写上海交通大学校歌，满笔氤氲着交大探求真理、传承文明、振兴中华、造福人类的使命。

上海交通大学发布2023年录取通知书礼盒。校方供图

礼盒内，还有中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭给2023级本科新生的一封信、校史尺、交大月历和127周年定制书签等。值得一提的是，将有127个稀有款“交大运”定制书签，随机发放给127位来自全国各地的2023级交大新生。殷殷期盼、满满心意，只等新一代交大人叩响“紫气东来”的大门。（李依环、实习生张婉柔）

上海交通大学发布2023年录取通知书礼盒。校方供图

(责编：郝孟佳、熊旭)