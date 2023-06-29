一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月29日电 （记者孙竞）28日上午，北京语言大学举行2023届毕业典礼暨学位授予仪式，校长段鹏发表了题为《充满勇气与力量地坚定成长》的讲话。

段鹏叮嘱毕业生要立德修身，知行合一，如大丈夫般成长。德是人的所行之路，是人的本心本性，有德之人，方能行稳致远。作为时代新人，要立大志、担大任、成大器，始终将国家大业，民生大计放在心上，作为自己成长的原动力，不断激励自己奋勇向前。

他勉励大家要磨练心智，兼济天下，坚韧不拔地成长。“未来也许会面临来自个人、学校、社会的各种压力，也会有感到不甘不平的时候。但黄河九曲，携沙带石，历史的洪流不会因为个人的境遇而改变其进程。成长之路注定不会是一帆风顺的。客观地掌握历史发展的规律，平和地看待自身的境遇，磨练坚韧不拔的心智和品质，才能拥有成长的内核，保证永续的成长。”

他期望同学们要开放包容，天下一家，胸怀世界地成长。作为新时代的北语人，要牢记“德行言语，敦睦天下”的校训，发扬“爱国担当、诚朴厚德、求真创新、开放包容”的北语精神，积极参与国际合作与交流，展现大国青年的开放姿态和宽广胸襟，为深化文明交流互鉴，构建人类命运共同体，贡献自己的智慧与力量。

北京语言大学校长段鹏。校方供图

以下为北京语言大学校长段鹏题为《充满勇气与力量地坚定成长》的讲话节选——

亲爱的同学们，尊敬的老师们，家长朋友们：

大家好！

梧桐道绿荫如盖，万国旗迎风飘扬。今天我们在此相聚，共贺2023届毕业生的荣耀典礼。

过去几年的大学时光，你们在见证！你们见证了新中国建立70周年、中国共产党成立100周年、“两个一百年”的历史交汇期，小康社会全面建成、中国式现代化和中华民族现代文明建设新征程在新的起点上全面开启。

过去几年的大学时光，你们在亲历！你们亲历了建校60周年庆典，亲历了期待已久的世界文化节，亲历了冬奥会志愿服务与寰球对话，更亲历了很多国际国内重大事件和历史性瞬间，北语人参与、见证、记录历史。

过去几年的大学时光，你们更与学校共同成长！我们看到学校高峰学科建设取得重大历史性突破：全国语言类高校中唯一获批国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地；荣获国家级教育教学成果奖一等奖；科技部“111”引智基地和教育部重点实验室成功获批。事非经过不知难，这些成果离不开全校师生的同心奋斗，离不开众多关心北语发展的领导和各界朋友的大力支持。

在此，我代表学校向2171位2023届毕业同学表示热烈的祝贺！向辛勤培育你们的父母和各位老师致以崇高的敬意！向关心支持学校事业发展的领导和各界朋友致以衷心的感谢！

今天，我更高兴的是能够以“新北语人”的身份参加同学们的毕业典礼。

缘分真是妙不可言，也许冥冥之中早已注定了我与“小联合国”北语会有美好的相遇。北语一直为深化中外人文交流、服务国家“大外交”事业努力耕耘，从这个意义上讲，北语也是我的家。我第一次听说“北语”，是七岁那年，父亲因外出将我独自留在家中，并告诉我他要去“北语”办事——彼时年少的我常常在想：北语是怎样的？

年岁渐长，今天在我心中，隐约已有答案。

北语有家国担当，有红色基因。周恩来总理亲自关怀、毛泽东主席亲笔题写校名，这是北语宝贵的精神财富和北语人代代传承的红色基因。一代代北语人肩负光荣使命，拼搏奋斗，薪火相传，充分发挥语言特色和文化优势，构建国际中文教育学科体系，引领国际中文教育发展，为服务“中华民族共同体”和“人类命运共同体”两个“共同体”建设作出了独特的历史性贡献。

北语有名师大家风采，有学子坚毅进取。“大学之大,非有大楼之谓也,乃有大师之谓也。”在北语，大楼和大师，我们都有。北语的教学和生活设施，游泳馆、图书馆，让人羡慕不已；北语更有众多名师大家，教化育人，引领学问。刚刚韩经太先生对你们充满期待、语重心长的叮嘱，恰恰说明，在北语，我们聚天下英才而育之，这是大学最美好的事情。同样感慨的是，我们的同学入学成绩起点高、综合素质强，无数的竞赛获奖、科研创新、高水平成果，毕业之后又以高起点奔赴四海，坚毅进取、卓尔不群，作为师长见证你们再次起航，我由衷自豪！

北语更有自由的气息，有独立的气质。雅思贝尔斯说，大学的三大职能：职业训练、人的教化、科学研究；蔡元培说，大学的三件事：培养人才、发展科学、服务社会。无论以哪个标准，“人的全面发展”都是大学的根本之道。我以为，宽厚和包容是北语的风骨；独立和自由是人全面发展的前提。北语人静如处子动如脱兔，我们有青灯黄卷甘于寂寞的研究；有青春逸动的才艺；有各类竞赛中的北语力量；有大小舞台上灵动的身姿。理性之光、艺术之美，都在北语的校园次第绽放。我们当中有300多人到哈佛大学、剑桥大学、早稻田大学、哥本哈根大学等国外高水平大学交流；从北语走出大量各行业翘楚领军人物；我们还有无数独立自由可爱的灵魂。北语人本身的自由、多元与包容，活成了让人羡慕的样子，这既是新时代中国年轻人的生活缩影，更是大时代世界相处美好愿望的最佳体现。

临别赠言，实为期待未来的再次相聚。在此，我想以一个十八年前毕业的过来人的身份，更是以“新北语人”、新家人的身份，最后再叮嘱几句：

立德修身，知行合一，如大丈夫般成长

“德”字的本意是“日月金木水火土星”七曜的自然运行轨迹。后来“德”引申意是：直视“所行之路”的方向，遵循本性、本心，顺乎自然，便是德；本心初，本性善，本我无，便成德。德就是人的所行之路，是人的本心本性。有德之人，方能行稳致远。

孟子以“性善论”为出发点，认为“人皆可以为尧舜”，提出了“大丈夫”的理想人格，为中国人的道德修养树立了标杆。“大丈夫”在“气”不在“形”，要养成浩然正气，就要通过人的自我修养进行涵育和蓄积，并且“配义与道”，成大丈夫。我真诚地希望你们不断历练，能够拥有大丈夫的浩然正气，做到唯德唯义。

“人无德不立”。同学们，当前我们正处在世界百年未有之大变局，作为时代新人，要立大志、担大任、成大器，始终将国家大业，民生大计放在心上，作为自己成长的原动力，不断激励自己奋勇向前。北语的多元包容成就了北语人的多样人生。你们要像孟子的“大丈夫”一样，淡定、从容、为国担当！

我们校训中的“德行言语”，就是强调通过语言实现德与行的统一。北语有一间会议室名为“清常厅”，以此命名是为纪念我国著名语言学家、语言教育家张清常先生。清常先生在北语任教17年，秉持科学严谨的治学精神，潜心钻研对外汉语教学，积极推动对外汉语学科建设。先生在来校任教之初，说对外汉语教学“这项工作不简单，必须苦尽才有甜来”。先生在长达60年的教育生涯中，始终以问学不倦、甘当人梯的奉献精神培育着一代又一代的青年学生。在他刻苦钻研、谦虚待人的精神感染下，他的学生们很多都走上国际中文教育的道路，成为服务国家语言文化走出去战略的中坚力量。他的高风亮节和治学精神鼓舞着无数北语人，希望同学们未来走上工作道路也能不忘学校期望，传承北语精神，成长为国之大才。

“虽千万人，吾往矣”。未来你们会遍布社会的各行各业，走上不同的岗位。你们中有人积极参军入伍，保家卫国；也有人积极投身教育贫困地区支教事业，给偏远地区孩子们带去知识的光亮；还有人致力于运用自己的专业特长开展志愿服务，助力乡村振兴。同学们，你们要以他们为榜样，积极贡献社会。同时，你们也不可轻视小德。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。在未来的工作生活中，多一分谦让，少一分争执；多一分理解，少一分怨恨，以德养性，回归初心。

磨练心智，兼济天下，坚韧不拔地成长

从五千年文明古国走来，迈向新时代的民族伟大复兴，今天的中国正前所未有地走近世界舞台的中央，前所未有地成为世界关注的中心。当前和未来的世界充满不确定性，我们正面临着机遇与挑战并存、合作与冲突并行、信任与疏离共生的复杂国际形势。作为拥有宽阔国际视野和优秀跨文化传播能力的北语人，你们应该思考如何立足百年未有之大变局，并为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

在这里，我想跟大家分享《庄子》中任公子钓鱼的故事。“任公子为大钩巨缁，五十犗以为饵，蹲乎会稽，投竿东海，旦旦而钓，期年不得鱼。”任公子巨钩钓绳，一年多没有收获，但他锁定目标，毫不气馁，坚持不懈。这正如我们北语人矢志不渝“传播中国语言文化，沟通中国、融通世界”的事业，难度极高、意义重大、福泽后世，怎可轻言放弃？

终于，坚持有了回报——“大鱼食之，牵巨钩錎没而下，骛扬而奋鬐，白波若山，海水震荡，声侔鬼神，惮赫千里。”大鱼咬钩海浪滔天，声如雷鸣。任公子与大鱼进行了艰苦卓绝的顽强斗争，最后制服大鱼，赢得胜利。这正如过去几年，我们面对波谲云诡的国际局势，甚至在外部极限施压的状态下，保持定力、积聚力量、突破封锁，取得斗争胜利。

乍一听，这个故事很像海明威笔下的《老人与海》，但我以为，庄子以其博大的胸怀完全展示了另一种东方的境界——“任公子得若鱼，离而腊之，自制河以东、苍梧以北，莫不厌若鱼者。”任公子将大鱼做成熏鱼干，让成千上万的老百姓都品尝这难得的美味。面对挑战淡定从容；困境压身敢于斗争；高光胜利兼济天下。

同学们，你们要磨练自己的心智，坚韧不拔地成长。未来你们也许会面临来自个人、学校、社会的各种压力，也会有感到不甘不平的时候。但黄河九曲，携沙带石，历史的洪流不会因为个人的境遇而改变其进程。成长之路注定不会是一帆风顺的。客观地掌握历史发展的规律，平和地看待自身的境遇，磨练坚韧不拔的心智和品质，才能拥有成长的内核，保证永续的成长。

开放包容，天下一家，胸怀世界地成长

文明是多彩的，人类文明因多样才有交流互鉴的价值。历史的经验也告诉我们，开放合作是人类的必然道路和最终归宿，人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明。中国人崇尚“世界大同，天下一家”，我们一直欣赏江河的有容乃大，坚持走和谐共生的发展道路。北语以讲述中国、亲睦世界为光荣使命，立足国际中文教育，积极推进中外文化交流，中外学子同堂上课、世界文化多元交融，处处展现着北语人的开放和包容。“君子量不极，胸吞百川流。”同学们，作为新时代的北语人，大家要牢记“德行言语，敦睦天下”的校训，发扬“爱国担当、诚朴厚德、求真创新、开放包容”的北语精神，积极参与国际合作与交流，展现大国青年的开放姿态和宽广胸襟，为深化文明交流互鉴，构建人类命运共同体，贡献自己的智慧与力量。

中华民族之所以能够成为伟大的民族屹立于世界民族之林，就在于中华文化提供了丰厚的文化滋养和强大的精神支撑。中华文化是中华民族的生命血脉，让我们在世界文化激荡中站稳脚跟、充满自信。时代各有不同，青春一脉相承。作为新时代的北语人，我们应当继续发扬多元、包容、独立的思想精神，以天下一家的文明观汲取世界百家之长；用胸怀世界的东方智慧回应变动不居的世界格局，传承北语精神，胸怀远大理想，为推动文化传承发展，社会主义文化强国建设以及人类命运共同体建设，奉献青春和力量，成为勇担大任的时代新人。

文明冲突与交流互鉴、人类命运共同体与修昔底德陷阱，世界何去何从？我们北语人应给出时代的回答。在刚刚任公子钓鱼和海明威《老人与海》的故事中，我们就能够发现中外文化文明的交流互鉴，人类共同价值的可爱。北语人志存高远，胸怀世界，我们需要参与国际文化与文明的对话，做国际体系的贡献者、建设者，共同创造天下大同的新世界。

数载光阴弹指过，未应磨染是初心。同学们，不知你们是否还记得初入北语时的岁月时光？是否还记得少年时立下的志愿、追逐的梦想？“青年人要用敏锐的眼光观察社会，用清醒的头脑思考人生，用智慧的力量创造未来。”

成长，是一本永不完结的人生之书。好事多磨，成长之路道阻且长；行而不辍，漫漫人生未来可期。希望你们可以充满勇气和力量地坚定成长！我也希望以“新北语人”、你们的家人身份，说一句：不论走到哪、走多久、走多远，北语都是你们的家。很多人都会关注你们飞得有多高，母校更关心你们累不累，这里永远是庇护你们的港湾。海天辽阔，任君翱翔；北语在斯，即刻起航！

珍重，再会！

谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)