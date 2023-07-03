原标题：一座山，一个人，一辈子，爱一群学生

张玉滚（左一）为学生颁奖。受访者供图

6月28日，电影《此生有约》在珠海华发商都国际影城举办首映礼。“时代楷模”“感动中国人物”张玉滚专程赶赴珠海与观众见面。

“一座山，一个人，一辈子，爱着一群学生……太动人了。”首映式上，好多人因为感动而落泪。《此生有约》是一部以黑虎庙小学校长张玉滚为原型创作的电影，讲述了乡村教师薪火相传的故事。

这个喜讯像插着翅膀一样，飞向了地处深山的河南省南阳市镇平县高丘镇黑虎庙小学，整个校园都沸腾了。“我们以张校长为骄傲，更要以此为动力，讲好每一堂课，让更多山里的孩子实现自己的梦想。”黑虎庙小学的老师们眼中闪烁着光。

聚光灯下的荣耀固然令人羡慕，背后的不易和辛苦淬炼的信念更值得敬仰。转眼22年过去了，张玉滚依然坚守在这座大山，高擎乡村教育火炬，照亮着孩子们的梦。

1980年，张玉滚出生于伏牛山深处的黑虎庙村。这里到底有多偏？村里人每次走出大山，得沿着山脊上牛羊踩出的小道，翻越尖顶山，再穿过险峻难行的八里坡走到高丘镇，来回通常需要十几个小时。那时，人们无不想挣脱“像一口黑锅一样紧紧扣在黑虎庙村头上的这座大山”。

2001年9月，张玉滚中专毕业，在老校长的劝说下，他放弃了留在城市的工作机会，成了一名民办教师。

“不耽误一节课，千方百计上好每一节课。”张玉滚默默在心里定下了“铁规矩”。大山里条件艰苦，许多老师不愿意来这里工作，为了学校各项工作的正常开展，他不断挖掘潜能，把自己磨炼成一名“全科教师”，各个年级、各个学科他都驾轻就熟。

学校原来没有食堂，孩子们自己从家里带米面馒头，在教室后面一间临时搭建的棚子里生火做饭。每天烟熏火燎不说，年龄小的孩子做的饭总是半生不熟。2003年，食堂建好了，可是工资不多，没人愿意来工作，还是开不了张。万般无奈，张玉滚劝说在外打工的妻子回来成为一名炊事员，专门给孩子们做饭。

默默陪伴孩子们的日子里，张玉滚练就了一身的“本领”：手执教鞭能上课，拿起勺子能做饭，操起剪刀能裁缝，打开药箱能治病……2012年，张玉滚转成正式在编教师，后来又接任了校长。在政府及社会各界的关心下，黑虎庙小学新建的宿舍楼投入使用，解决了学生和老师的住宿问题。之后，又翻修了教学楼。鲜亮的明黄色，让学校成为大山里的一抹亮色，墙上的红色大字“树百年报国志，做世纪栋梁才”格外醒目。2018年，学校又新建了宽敞明亮的大餐厅，教室里装上了多媒体设备，在老师们的努力下，山里孩子们拥入现代化教育的怀抱。

临近期末，黑虎庙小学丰富多彩的文艺活动不断，老师们一边组织活动，一边进行全面梳理总结。“目前学校师资力量比较好了，我们的重点是提高教研水平，我们暑假计划走出山外开展系统培训学习，为孩子们提供更多知识滋养。”张玉滚表示。

（记者 崔志坚 王胜昔 通讯员 刁良梓）

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