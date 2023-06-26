李依环 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

海军工程大学坐落于湖北武汉，前身是于1949年11月建立的大连海军学校机械系，1954年开始独立办学，更名海军机械学校，是建国后第一所正规的海军军事高等院校。2017年7月新调整组建的海军工程大学成立，2018年被确定为全军重点建设院校。学校承担了海军近三分之一的生长军官和近半数的研究生教育培养任务，走出了近百位共和国将军和6名中国工程院院士，被誉为“海军军官的摇篮”。

学校坚持以本科教育与研究生教育为主体，学历教育与任职培训相结合，拥有一支以院士名师为龙头、学科带头人为中坚、优秀中青年骨干为基础，年龄、学历、学缘结构合理，政治、军事、业务素质优良的师资队伍。近60人次被评为全国、全军优秀教师。

近年来，学校先后获国家和军队科技进步奖700余项，其中国家一等奖5项、二等奖14项，军队特等奖1项、一等奖65项，获奖等级和数量居全军院校前列、海军院校之首。学校在德育教育上独树一帜，先后涌现出了“八一勋章”获得者马伟明院士、“抗洪抢险英雄潜水分队”“舍己救人的军校优秀大学生”刘晓松、“全国模范教师”陈少昌等优秀群体和典型个人。

人民网：请您简要介绍学校的特色专业和招生政策。

海军工程大学：学校是以工学为主，工学、理学、管理学、军事学等多门类专业协调发展，具有海军特色的综合性大学。目前开设34个本科专业，从传统的船、机、电、电子信息、核、武备，到无人装备、电磁发射、作战规划等，覆盖了海军五大兵种的绝大部分专业岗位。

学校拥有6个军队重点建设学科专业、6个军队重点实验室，7个博士后科研流动站，7个博士一级学科、5个硕士一级学科学术学位授权点和6个硕士专业学位类别。有2个国家重点学科、2个国家级重点实验室，1个国家级实验教学示范中心，1个国家研发（实验）中心。经批准，学校今年计划在22个省市招收普通高中毕业生825名。

湖北省作为学校的生源大省，今年计划在全省招收普通高中毕业生76人，男生72人，女生4人。招生计划主要分布在物理学、能源与动力工程、电气工程及其自动化等23个专业，均为4年制本科生，入学复查复审合格后3个月即办理入伍手续。报考考生的高考文化成绩需要在一本线以上。后续还需参加由军队组织的政治考核、面试和体质检查。报考学生年龄需为17至20周岁，时间截至8月31日。

人民网：军校招生时会组织体能考试吗？体格检查又有什么要求呢？

海军工程大学：军校招生过程中，主要有政治考核和体检两个方面，目前不需要测试考生的体能。

政治考核结果以省军区组织的政治考核结论为主要依据。体检按照3月16日发布的《军队选拔军官和文职人员体检标准》执行。与以往标准对比，新标准中的通用标准部分相比之前适当放宽。

体格检查的主要内容有，男生身高不低于162cm，女生身高不低于158cm。在体重要求方面，男性考生BMI指数在17.5—30之间，女性考生BMI指数在17—24之间。

视力要求方面，双眼裸视视力不得低于4.5。任何一眼裸视视力小于4.8时，需进行矫正视力检查。双眼中任何一眼矫正视力均为4.8以上且矫正度数均在600度以下的，为合格；双眼中任何一眼做过激光手术的，应满足手术时间在半年以上，手术眼裸眼视力4.8以上，无并发症，且眼底检查正常；如在做激光手术后，视力达不到4.8，还需要进行矫正度数检查。

除了通用体检标准外，学生和家长还需要关注各专业岗位后备注的体检要求，如学校招生专业中体检标准共有通用标准合格、舰艇岗位合格、潜艇岗位合格、通信导航岗位合格、电子对抗岗位合格等5种。可及时通过公布的招生咨询电话进行咨询，或通过查询权威渠道，如“军校招生”公众号上公布具体要求。

人民网：学生在海军工程大学的四年学习过程中会经历哪些训练呢？

海军工程大学：学员入校报到即意味着服兵役的开始，通常称为入伍入学军政基础强化训练，学校设置了包括队列、军事体育、轻武器射击、战伤救护、政治理论课在内的训练项目，训练期间还要全程背负轻武器参加野营拉练，让刚入校的新学生完成从“民”到“兵”的转变。

大学四年，学校会保证学员的文化课学习和军事技能、军事体能及军事素质的学习，也会组织实战化训练演练、航海实习、专业实习、毕业综合演练等。

人民网：请介绍一下学校的学费与津贴发放情况。

海军工程大学：学员办理入伍手续后，本人享受军人免费医疗。在校期间，免收学费、教材费、住宿费、伙食费等相关费用，统一着海军制式服装。

在校期间，每月按照入伍的年限逐年提高津贴发放标准，直至毕业后享受军官待遇，每年按标准发放一次探亲路费。毕业后，按照现行标准，学习期满，考核合格，取得本科学历，授予学士学位，按规定授予海军少尉军衔，成为现役海军军官，享受相应待遇。

人民网：学校对考生选考科目有哪些要求？报考军校的基本流程是什么？

海军工程大学：以湖北省为例，考生选考实行的是“3+1+2”的模式，学校首选科目为物理。

报考军校的基本流程为政治考核、填报志愿、军检和面试、投档录取、各省考试院网上公布录取信息、学校寄送录取通知书。

人民网：考入海军工程大学后，学生是否完全进入军事化管理的状态？

海军工程大学：学员在校期间实行军事化管理。在日常管理中，主要有院属学员大队和学员队两个管理层级。学员中实行模拟任职，用以帮助学员实践提高自己的组织管理能力。在校学习期间，学员还要参加各种值班执勤、站岗放哨以及战备勤务。

学员入校后参加入伍入学训练并组织考核，自由活动时间可前往图书馆学习，并到学校相应训练场地进行训练或开展文体活动。暑期根据人才培养方案参加航海实习、部队见习、野外综合训练等演训活动，同时可以根据个人兴趣参加各项国内比赛。

人民网：请介绍一下学员的就业情况。

海军工程大学：绝大部分的学员会到海军部队任职，以沿海城市为主，具体的分配去向通过考核机制和学员的个人意愿决定。除了直接参加分配的学员，学校还鼓励学员在校期间继续深造，现阶段实行保送研究生和报考研究生两种方式。研究生报考按照限定比例进行录取，特别优秀的学员可以直接申请免试攻读博士研究生。

学校建立了科学合理的量化考核和分配制度体系，主要由学校对每名毕业学员的四年课程考核成绩和日常综合表现（思想政治、军人气质、领导管理、团队意识、实践创新、作风纪律、表彰奖励）等各方面进行量化综合排序。学员在本专业明确的分配计划内，依据排名顺序提出个人分配意愿。分配政策制度、学员综合排序结果、分配计划等全程公开公示。

(责编：郝孟佳、熊旭)