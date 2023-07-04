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追“星”之旅！同济大学2023年中学生科技夏令营开营

2023年07月04日13:39 | 来源：人民网-教育频道
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同济大学2023年中学生科技夏令营开营仪式。校方供图
同济大学2023年中学生科技夏令营开营仪式。校方供图
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人民网北京7月4日电 “这是我的学术追‘星’之旅”“我们中学开展了科技相关的课题和活动，想在这次夏令营中更加深入地了解专业知识”……同济大学2023年中学生科技夏令营3日开营，来自同济大学6所附属学校和合作高中同济实验班，及托管县中的近260名中学生参加。

聆听特色课程及专题学术报告、参观科研实验室及科普基地、参与课题项目研究型学习及讨论......据悉，此次夏令营活动为期6天，基于同济大学的优势专业和学科方向，着力为中学生搭建了解学科前沿、拓展科学视界和培养前瞻性思维的分享交流平台，旨在激发学生的求知意识和开拓创新精神。

“希望大家在夏令营中，感知前沿科技，了解其运作方式，并激发自己的创意进行实践项目探索。”开营仪式上，同济大学副校长童小华鼓励同学们，要胸怀“国之大者”，追求卓越，承凌云之志；传承百年文脉，坚韧不拔，铸同济之魂；激扬少年意气，踔厉奋发，成济世之才。

活动当天，中国工程院院士、同济大学土木工程学院教授朱合华作了题为《从土木工程到土木信息工程——土木工程的第四次飞跃》的科普主题报告，从土木工程的科学定义、五大属性及四次飞跃等方面展开讲解，用通俗易懂的语言，为同学们打开了解土木工程世界的大门。（李依环、实习生郑舒怡）

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