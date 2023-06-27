郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

重庆大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学，是党和国家布局在重庆的“双一流”建设高校，也是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校。在建校之初就确立了“建设完备弘深之大学”这一宏大而富有远见的办学目标，提出了“研究学术、造就人才、佑启乡邦、振导社会”的办学宗旨，形成了“耐劳苦、尚俭朴、勤学业、爱国家”的育人传统，淬炼了“复兴民族、誓作前锋”的重大精神。

人民网：请您介绍一下学校的学科优势和专业特色？

重庆大学：学校按照“强化工科、夯实理科、振兴文科、繁荣社科、拓展医科、提升信科、推动交叉”的思路，不断优化学科布局，构建一流学科生态。经过长期的办学积淀，重庆大学在大能源、大制造、大建筑、大文化等学科领域拥有明显优势，大信息、大健康学科群的建设和发展，也在不断推进。学校61个专业入选国家级一流专业建设点，21个专业通过工程教育专业认证或国际认证，数学、物理两个专业入选国家“强基计划”。作为建筑老八校之一，建筑土木类相关专业也是学校传统优势专业。学校经济与工商管理学院先后通过了AMBA、AACSB、EQUIS三大商学院国际认证，学校还获得了中国文学界最高荣誉之一鲁迅文学奖。

人民网：今年在录取政策和规则上有无变化？有哪些特殊要求需要提醒考生注意？

重庆大学：学校2023年本科招生专业（方向）108个。其中，18个专业（方向）因专业特性和社会急需程度采取专业招生方式，即新生入学后直接进入相应专业进行培养，不参与大类分流。 另外90个专业按学科基础共性设置为12个大类，在普通文理科、国家专项计划、高校专项计划、民族班等类别，仍然按大类招生、大类培养，大类培养结束后进行分流。个别特殊类型考生，如外语类保送生、高水平运动队、新疆协作计划、内地西藏班、内地新疆高中班、港澳台侨学生等按专业招生，采取大类培养，大类培养结束后，这部分学生可选择是否参与大类分流。

在录取政策方面有以下几点需要注意：

第一，在加分认定方面：除高水平运动队、强基计划等不安排分省计划的招生项目外，学校在录取和安排专业时均以投档成绩为依据，认可各省招办认定的全国性加分。

第二，录取原则方面：学校实行分数优先，兼顾专业志愿的录取原则，不设专业级差。

第三，专业调剂方面：按专业组投档的省份只能在同一个院校专业组内进行调剂。中外合作办学项目只录取填报有该专业志愿的考生。

第四，体检要求方面：考生体检要求参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定执行。报考艺术类专业的考生需注意，学校部分艺术类专业有身高要求，请考生填报志愿前务必仔细阅读相关规定，避免造成录取困难。

第五，语种限制方面：学校无特别语种限制。但是外国语言文学类及中外合作办学项目，因使用英文原版教材并由外籍教师教学，非英语语种考生慎报。

第六，关于转专业限制：中外合作办学两个专业录取的学生入学后不得转入非中外合作办学专业。强基计划学生入学后不得转入非强基计划专业。艺术类专业学生入学后不得转入非艺术类专业。马克思主义理论专业学生入学后不得转入其他专业（类）。

人民网：2023年贵校招生政策及专业有哪些新变化？

重庆大学：为支撑高水平科技自立自强，学校主动应对新一轮科技革命和产业变革挑战，大力贯彻教育部推进新工科建设的部署要求，2023年学校新增工科试验班（新工科类）大类招生，包含机器人工程、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、碳储科学与工程、智能采矿工程等6个专业，重点招收培养新工科领域的专门人才。

学校还根据学科基础共性打造了工科试验班（经济与管理类），将原3+1+2改革的8省市整合为工科试验班类（环化健康类）。此外，学校还瞄准国家产业链、供应链发展需求新增了供应链管理专业，为加大哲学社会科学人才培养力度新增了马克思主义理论专业。具体情况可在学校本科招生网查询。

人民网：请介绍下学校转专业的相关政策？

重庆大学：学生有两次选择新专业的机会。第一次为面向新生的二次选拔：新生进校可参加弘深学院（数学与应用数学拔尖班、计算机科学与技术拔尖班、物理学拔尖班）、重庆大学—辛辛那提大学联合学院（电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化）、国家卓越工程师学院（明月科创实验班）、会计学（启兹会计国际化方向班）等的二次选拔，具体详见随通知书发放的《入学须知》。

第二次为转专业：学校充分尊重学生的选择权，除部分有特殊要求的专业不能转出外，其他符合学校转专业管理规定的学生按照“转出无限制，转入定要求”为原则，可申请转专业，具体转专业时间、要求等需以学校相关规定为准。

此外，学校还实施主辅修制度。鼓励学有余力的学生辅修其他专业，构建复合型知识结构，完成辅修专业规定课程的学分，并在获得主修专业毕业证书后可发放辅修专业证书；符合授予学位条件者，学校授予辅修学士学位。

(责编：李依环、熊旭)