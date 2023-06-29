本报记者 周姝芸

2022年某矿业集团举办海外招聘校园宣讲会。

赵栩在荷兰留学时照片。

王玥毕业于俄罗斯莫斯科国立大学。

（本文均为受访者供图）

智联招聘不久前发布的《2022中国海归就业调查报告》显示，2022年回国求职的留学生数量同比增长8.6%，中国留学生回国就业意向持续增强。

对学子来说，留学期间规划职业有助于管理学习时间、提升专业技能，从而抓住回国后的就业机遇，因此受到越来越多学子的重视。

如何在求学期间增强个人竞争力？听听这几名中国留学生和职业规划领域相关专家怎么说。

了解自己，明确求职目标

“毕业之后，我打算在北京找工作。”赵栩是荷兰瓦赫宁根大学城市环境管理专业的学生，求职前她先确定了目标城市。赵栩说：“我的家人在北京，我希望和他们多些相处时光，生活幸福有助于工作顺利进行。此外，我对家乡的环境更加熟悉和适应，因此优先考虑这里的工作机会。”

“城市和行业是学生规划职业时需考虑的内容。”智联招聘执行副总裁李强认为，“不同城市的岗位机会、生活成本有差别，且行业薪酬、前景对职业发展影响较大，这需要学生根据个人情况仔细考虑，作出选择。”

“我认为求职前需要真正了解自己的想法，而不是完全听从父母、老师的建议。”在法国上学的刘灿说，“留学生申请时需要提交一份‘个人陈述书’，介绍自己并阐述为什么选择这所学校和项目，其中会提及个人规划。写陈述书时就需要仔细剖析自己的专业兴趣、成长经历和职业目标等，而非随波逐流泛泛而谈。每个人的能力、兴趣、性格差异很大，没有一个个体的职业规划可以复制。”

就读于英国谢菲尔德大学的陈子鹭有相同体会。陈子鹭说：“虽然商科专业比较热门，但我的兴趣爱好比较文艺，喜欢画画、书法等，所以选择了更适合我的景观建筑专业。据我了解，景观建筑专业就业方向包括园林景观设计、建筑规划、房地产开发、基建管理等。随着中国城市建设和环境建设的发展，这类岗位的需求会越来越大。”

把握机会，积累留学优势

领英《2022中国留学生归国求职洞察报告》显示，在留学生选择的岗位类别分布中，技术研发类的比例最高。对此，领英中国产品总监陈怡静解释道：“目前，生物医药、智能制造、新能源等新兴行业发展迅速，对技术研发类人才需求较高，企业招聘看重职场上的学习能力、上升潜力，留学生在跨文化环境中可以开阔视野，对企业需要的创新思路及实践方法有较高匹配度。”

“我在回国求职时，看到不少大数据、人工智能等行业的前沿科技岗位要求应聘者有海外背景。”毕业于新加坡国立大学的余阳说，“据我了解，留学生在海外学习、生活，不仅带来更广阔的视野，也能在迥异的环境里学到更多创新思路、实践方法，激发开放思维，这在求职时被不少企业看重。”

刘灿在求学期间积极拓展校友资源，增强了自身求职竞争力。刘灿说：“毕业后，我想到经济研究机构当研究员。当我发现国内机构招聘常考察案例分析时，便在学校寻找同伴一起参加模拟面试的练习。除此以外，经济研究机构一般有庞大的留学生校友网，我在职场社交网络平台认识了一些校友前辈，积极向他们征询建议，收获了很多信息。”

“留学时能接触到许多优质、国际化的资源，比如我们学校不少建筑专业的教授是知名设计师。作为本校学子，我可以近距离得到他们的指导。”陈子鹭说，“同时，谢菲尔德大学的学生也有机会参与学校和其他国家高校合办的活动，这些经历可以带来独特体验，也让我的求职简历更加丰富、有亮点。”

学好外语，提升综合实力

“我在求职时发现部分岗位要求雅思或者托福语言成绩，这在我申请出国时就做过准备。”赵栩说，“在国外上课，大家可以通过日常的听说读写训练提升英语水平。求职时，部分岗位要求用英语自我介绍、回答问题等，这正是留学生发挥专长的机会。例如我应聘的一个研究所岗位，日常需要筹备国际会议、翻译图书信息、撰写外语宣传内容等，这对应聘者的英语水平有一定要求，留学生更具竞争力。”

除英语外，中国留学生会其他语种在求职时也能发挥优势。

王玥毕业于莫斯科国立大学国家管理系，去年她通过河南省漯河市的人才引进面试选拔，入职了事业单位。王玥说：“在求职时，我发现部分岗位专门面向留俄学子，他们偏好既主修特定专业、又会俄语的复合背景人才。我得知近年不少企业招聘开拓中亚市场的人才，青睐有相关国家留学经历的候选人，提供给他们成长锻炼的机会。”

在英国留学的李微微打算回国之后做一名英语老师。她认为留学生在海外学习、生活，不仅能感受多元文化，也能收获广阔视野，增加求职背景软实力。李微微说：“教师的专业背景受到家长看重，有留学经历能增强学生、家长的信任。更为重要的是，我在英国度过了留学时光，对当地的语言、历史、文化有了更丰富立体的了解，工作后我可以向学生分享所见所得，达到更好的教学效果。”

(责编：郝孟佳、孙竞)