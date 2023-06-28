近日，全国各地陆续公布2023高考分数线，查询分数以及填报志愿等成了师生家长的“头等大事”。成绩“出炉”，高考志愿该如何填报？有哪些填报技巧和注意事项？心仪高校招生政策及专业设置发生了哪些变化？打开“人民网+”客户端便民服务汇总小程序，“一站式”搞定！

聚焦于高考生群体，“人民网+”客户端便民服务汇总小程序聚合多项实用资讯，为考生及家长提供权威、便捷的服务：

1.查阅高考志愿填报指南；

2.关注“招办主任来了”栏目，了解心仪高校的具体情况、招生政策及专业前景等；

3.掌握国家出台的系列高校学生资助政策等。

细分到大学生群体，“人民网+”客户端便民服务汇总小程序提供在校期间多种国家考试成绩的查询服务，并为大学生群体提供毕业就业资讯及服务，实现从入学到就业“服务闭环”：

1.查询中小学教资考试成绩；

2.查询四六级考试成绩；

3.使用研招网、大学生就业服务平台等。

上述领域之外，“人民网+”客户端便民服务汇总小程序还集纳了经商、求职、旅游、医疗、养老等方面的生活服务功能。除了阅读资讯获取信息，用户还可以通过小程序中的多种权威渠道，一键提交投诉及建议，着力解决日常生活中遇到的“难题”。

合作伙伴“靠谱”吗？在便民服务汇总小程序上即可查询“老赖”、非法社会组织名录及高频失信市场主体信息等，为经商的你“排雷”“避坑”；电信诈骗如何防？便民服务汇总小程序提供全国移动电话卡“一证通查”等，帮助你和家人有效识别电信诈骗，避免财产损失；“路见不平”咋反映？便民服务汇总小程序集纳了中央纪委国家监委、国务院等的监督举报平台，并提供人民网“领导留言板”和“人民投诉”两大平台，让公众反映问题、解决问题更便捷。

据了解，“人民网+”便民服务汇总小程序目前已聚合了50多项常用服务，基本都来自官方权威平台，涵盖学生教育、毕业就业、成绩查询、信息查询、投诉举报等五个门类，为公众提供“一站式”资讯及服务平台。

(责编：郝孟佳、孙竞)