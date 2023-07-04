人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

不忘立德树人初心 北京朝阳教育系统举行“同上思政大课 讲述育人故事”主题活动

2023年07月04日13:41 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月4日电 （记者郝孟佳）3日，由北京市朝阳区教育两委主办、北京市朝阳区垂杨柳中心小学承办的“躬耕教坛 强国有我——朝阳区教育系统‘讲述我（我们）的育人故事’工作推进会暨‘同上思政大课 讲述育人故事’主题教育活动”举行。活动上，垂杨柳中心小学的所有党员教师和青年教师共聚一堂，讲述杨柳教育人潜心育人与锐意进取的初心与情怀。

活动现场。朝阳区教委供图

北京市朝阳区委教育工作委员会副书记陈先豹在讲话中指出，要弘扬尊师重教优良风尚，营造教书育人良好环境，通过活动，感染和引导更多教师矢志不移“为党育人，为国育才”；要切实发挥党组织领导作用，统筹推进各项工作，各校要把讲述育人故事这项工作作为党组织抓思政工作、抓育人工作的一个重要抓手；要建立长效工作机制，凝聚高质量发展强大合力，要不断总结师德师风建设经验，挖掘典型榜样，不断增强讲述育人故事活动的影响力。

“学校‘不仅要管学生一阵子，还要管学生一辈子’。”北京市垂杨柳中心小学党总支书记钟亚利说，希望通过讲述育人故事，让家长们对我们的长远教育有信心，能够更主动的跟学校携起手来，让每一个孩子真正成为健康向上、有担当、有家国情怀和世界眼光的现代中国人。

记者了解到，本次活动分为管理、课程和带班育人三个篇章。在管理育人篇章中，钟亚利带领教师团队讲述了学校管理中那些看似“多此一举”的育人故事。在钟亚利看来，做教师就要遵循规律，实实在在地为每个孩子的终身负责。做校长就要坚定信念，求真务实、开拓进取带好团队。在她的带领下，学校成为了干部成长的摇篮、名师成长的基地、教师幸福从教和学生健康成长的港湾。在课程育人篇章，学校通过校园剧《最美的风景》展示了课程育人的成果。在带班育人篇章中，垂杨柳中心小学校长宋为，作为朝阳区的优秀班主任代表，讲述了垂杨柳中心小学在班主队伍建设中的探索和经验。

活动现场。朝阳区教委供图

活动中，垂杨柳中心小学60、70、80、90后的所有教师进行了集体宣誓。“躬耕教坛 强国有我”的铮铮誓言将引领朝阳区教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负。

2023年，北京市朝阳区启动了以“学习二十大 奋进新征程”为主题的朝阳区教育系统“讲述我（我们）的育人故事”主题活动，旨在引导广大朝阳教师不忘立德树人初心，勇担为党育人、为国育才使命，切实加强全区教师队伍师德师风建设，为朝阳教育高质量发展提供内生动力。活动自开展以来，全区广大教师提炼故事、积极参与。各校、各学区、各协作组纷纷组织开展讲述活动，历经两个月，完成了学校、学区、区级的推荐评审，遴选出一批优秀教师代表参与区级展示活动，掀起了弘扬师德师风、学习榜样人物的热潮。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部