人民网北京7月4日电 （记者郝孟佳）3日，由北京市朝阳区教育两委主办、北京市朝阳区垂杨柳中心小学承办的“躬耕教坛 强国有我——朝阳区教育系统‘讲述我（我们）的育人故事’工作推进会暨‘同上思政大课 讲述育人故事’主题教育活动”举行。活动上，垂杨柳中心小学的所有党员教师和青年教师共聚一堂，讲述杨柳教育人潜心育人与锐意进取的初心与情怀。

活动现场。朝阳区教委供图

北京市朝阳区委教育工作委员会副书记陈先豹在讲话中指出，要弘扬尊师重教优良风尚，营造教书育人良好环境，通过活动，感染和引导更多教师矢志不移“为党育人，为国育才”；要切实发挥党组织领导作用，统筹推进各项工作，各校要把讲述育人故事这项工作作为党组织抓思政工作、抓育人工作的一个重要抓手；要建立长效工作机制，凝聚高质量发展强大合力，要不断总结师德师风建设经验，挖掘典型榜样，不断增强讲述育人故事活动的影响力。

“学校‘不仅要管学生一阵子，还要管学生一辈子’。”北京市垂杨柳中心小学党总支书记钟亚利说，希望通过讲述育人故事，让家长们对我们的长远教育有信心，能够更主动的跟学校携起手来，让每一个孩子真正成为健康向上、有担当、有家国情怀和世界眼光的现代中国人。

记者了解到，本次活动分为管理、课程和带班育人三个篇章。在管理育人篇章中，钟亚利带领教师团队讲述了学校管理中那些看似“多此一举”的育人故事。在钟亚利看来，做教师就要遵循规律，实实在在地为每个孩子的终身负责。做校长就要坚定信念，求真务实、开拓进取带好团队。在她的带领下，学校成为了干部成长的摇篮、名师成长的基地、教师幸福从教和学生健康成长的港湾。在课程育人篇章，学校通过校园剧《最美的风景》展示了课程育人的成果。在带班育人篇章中，垂杨柳中心小学校长宋为，作为朝阳区的优秀班主任代表，讲述了垂杨柳中心小学在班主队伍建设中的探索和经验。

活动现场。朝阳区教委供图

活动中，垂杨柳中心小学60、70、80、90后的所有教师进行了集体宣誓。“躬耕教坛 强国有我”的铮铮誓言将引领朝阳区教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负。

2023年，北京市朝阳区启动了以“学习二十大 奋进新征程”为主题的朝阳区教育系统“讲述我（我们）的育人故事”主题活动，旨在引导广大朝阳教师不忘立德树人初心，勇担为党育人、为国育才使命，切实加强全区教师队伍师德师风建设，为朝阳教育高质量发展提供内生动力。活动自开展以来，全区广大教师提炼故事、积极参与。各校、各学区、各协作组纷纷组织开展讲述活动，历经两个月，完成了学校、学区、区级的推荐评审，遴选出一批优秀教师代表参与区级展示活动，掀起了弘扬师德师风、学习榜样人物的热潮。

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