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加快建设中国特色社会主义教育强国

赵长禄
2023年07月04日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：加快建设中国特色社会主义教育强国

　　 习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习时强调，建设教育强国，龙头是高等教育。中管高校作为中国高等教育第一方阵，应当自觉深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论，找准找实以“六个必须坚持”指导办学实践的着力点，加快建设中国特色、世界一流大学，为中国特色社会主义教育强国建设提供有力支撑。

　　 建设中国特色社会主义教育强国，高校要把服务国家作为战略导向，办好人民满意的高等教育。习近平总书记指出，古今中外，每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的，世界一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的。社会存在决定社会意识，我们要从我国独特的历史文化和国情出发，注重服务国家战略，扎根中国大地办大学。必须把坚持党对学校的全面领导作为根本保证，坚定社会主义办学方向，坚持“四为”方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。必须把立德树人作为根本任务，以为党育人、为国育才为根本目标，用社会主义核心价值观启智润心，引导学生成长为德智体美劳全面发展的时代新人。必须把服务中华民族伟大复兴作为重要使命，心怀“国之大者”，瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求推进科研创新，加快建设世界重要人才中心和创新高地，以过硬实力支撑自信自立。

　　 建设中国特色社会主义教育强国，高校要把质量内涵作为基本追求，健全高质量发展长效机制。习近平总书记指出，要坚持把高质量发展作为各级各类教育的生命线，加快建设高质量教育体系。教育质量是教育的根本，我们要锚定发展目标，注重科学发展，着力提升发展的质量内涵。必须高度重视制度建设管根本、利长远的决定作用，完善制度体系，树立制度权威，教育师生自觉尊重制度、严格执行制度、坚决维护制度，有效落实党委领导下的校长负责制。必须高度重视能力建设强基础、促发展的关键作用，把人的发展作为可持续发展的核心，引导教职员工加强自身修养、增强履职本领；把办学能力建设作为根本建设，不断提高办学治校能力水平。必须高度重视文化建设聚人心、强信心的能动作用，把文化作为办学软实力和核心竞争力，弘扬一流大学精神，孕育一流大学气质，培育崇尚立德树人成效、崇尚学术成就的浓厚氛围，激发干事创业的内生动力。

　　 建设中国特色社会主义教育强国，高校要把统筹协调作为基本方法，促进办学水平系统提升。习近平总书记指出，系统观念是具有基础性的思想和工作方法。世界是相互联系的整体，我们要用普遍联系、全面系统的观点看世界，注重系统观念，整体谋划和推进学校工作。必须坚持观照历史、立足当下、面向未来，深刻把握高校教育、科技、人才融合发展的时代特征，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，促进学科建设、人才培养、科学研究等贯通融合，构建互生互促、协同发展的长效机制。必须坚持党建和业务深度融合，把党的政治优势、思想优势、组织优势、密切联系群众优势转化为办学优势，以高质量党建引领高质量发展。必须坚持两点论和重点论相统一，既注重整体推进，又注重以学科、教师、课程、教材等关键要素的重点突破带动“双一流”建设水平全面跃升，实现关键指标牵引下办学能力系统提升。

　　 建设中国特色社会主义教育强国，高校要把改革创新作为发展动力，为高质量发展蓄势赋能。习近平总书记指出，从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力。事物的发展是从量的积累到质的飞跃，我们要把握发展规律，注重守正创新，不断深化立德树人的创造性实践。必须把守正作为创新的前提和基石，牢牢把握正确政治方向和价值导向，掌握意识形态主导权；牢牢把握高等教育发展规律，传承巩固学校传统优势特色。必须把创新作为守正的目的和路径，把学科作为发展根基，推进学科、平台、团队一体化协同发展，聚焦国家重大战略需求调整优化学科设置，加强基础、前沿、交叉学科布局，为传统学科注入新动能，系统提升原始创新和交叉融合创新能力。必须把管理体制机制改革作为守正创新的重要保证，统筹推进校院两级管理体制和运行机制改革，优化资源配置，下放办学自主权，充分激发内生动力和创新活力。

　　 建设中国特色社会主义教育强国，高校要把解决问题作为工作导向，提升攻坚克难的素质能力。习近平总书记指出，要有强烈的问题意识，以重大问题为导向，抓住关键问题进一步研究思考，着力推动解决我国发展面临的一系列突出矛盾和问题。问题是矛盾的表现形式，我们要深刻把握矛盾对立统一的基本特质，注重问题导向，在矛盾运动中发现问题、破解难题。必须把调查研究作为重要法宝，紧扣制约学校高质量发展的瓶颈障碍，紧扣师生急难愁盼的热点难点开展调研，研究破解老问题，分析化解新问题，做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞，提高治理能力，完善治理体系。必须把改进作风作为重要保证，驰而不息加强学校干部队伍作风建设，提升干部胜任力，增强政治能力、业务能力、行政能力；提振干部精气神，激励担当作为、敢于斗争、动真碰硬；树立正确政绩观，倡导扎扎实实解决问题、推进工作。

　　 建设中国特色社会主义教育强国，高校要把师生为本作为根本立场，汇聚团结奋斗的精神力量。习近平总书记指出，人民是我们党执政的最大底气，是我们共和国的坚实根基，是我们强党兴国的根本所在。人民群众是历史的创造者，我们要时刻站稳人民立场，注重以人为本，开辟学校事业发展新境界。必须真情服务师生，构建全面、精准、便捷、温馨的学生服务体系和系统全面、专业协同、精准实效、润泽暖心的教师发展服务体系，提高师生归属感、获得感、认同感、幸福感，营造宜学宜居校园生态。必须紧紧依靠师生，充分调动师生内生动力，激发爱校荣校热情，形成同甘共苦、荣辱与共的生动局面，把干事创业的能力提起来、把敢为人先的势头扬起来、把真抓实干的作风立起来、把团结奋斗的合力聚起来，汇聚起全员争创一流、建设教育强国的磅礴力量。

　　 （作者：赵长禄，系北京航空航天大学党委书记）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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