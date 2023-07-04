人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2023大学毕业季“最后一课”系列报道——

西安交通大学校长王树国寄语毕业生：未来发展之潮流，你们应该是“弄潮儿”

2023年07月04日15:19 | 来源：人民网-教育频道
小字号

一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京7月4日电 西安交通大学2023届研究生毕业典礼日前举行。恰逢大雨，西安交通大学校长王树国脱稿致辞，党委书记卢建军为其撑起雨伞，这一场特殊的毕业演讲令无数网友动容。

演讲中，王树国围绕“新时代”“新赛道”“新征程”三个关键词，向同学们提出三点建议：一是在第四次工业革命背景下，要以实现中华民族伟大复兴为己任，点亮青春理想，做坚定理想信念的追梦者；二是承担国家使命，成为开辟新赛道的拓荒者、引领新赛道的弄潮儿；三是脚踏实地开启新征程，以勇气、胆识和科学创新思维，勇做走在时代前列的奋进者、奉献者，在奋斗中创造精彩人生。

“就像今天这场风雨一样，来吧！无所谓，我们仍然在前进的道路上一往无前！”王树国雨中祝福毕业生，在新的时代、新的征程，再展交大人之风采，让交大人为世界之光。（孙竞、实习生张婉柔）

以下为王树国校长讲话全文——

亲爱的同学们：

大家好！

尽管我们经历着风雨，但是我真的不想把我想跟大家说的话留在以后，因为这个太重要了，需要我们大家达成共识。刚才，卢建军书记、教师代表、校友代表都对大家寄予了深切的期望，阐释他们对你们未来人生道路所感所悟。今天我想跟大家说的是，在我们这个新时代，我们应当如何去做？跟大家讲三个词：新时代、新赛道、新征程。

第一，新时代。何为新时代？第四次工业革命将会彻底改变整个世界。你们经历了研究生阶段的学习和科研训练，你们走向社会，将会承担更重要的责任。而这个新时代，将会改变人类社会未来发展进程，你们将会拥有无限的发展空间。为什么说第四次工业革命将会改变人类社会未来进程？因为第一次工业革命、第二次工业革命、第三次工业革命，仅仅是在某个单项领域取得进展，进而带动整个社会发展。而第四次工业革命是一个全方位的“爆发”，它是一个质的跃升，是人类社会发展进程中的一个拐点。当你们走向社会的时候，你们正经历这样一个巨变，这个巨变会给你们提供一个大舞台。

第二，新赛道。各项新技术层出不穷，出现了若干新赛道，原有的赛道已不适用了。新赛道将决定着一个国家、一个民族在这个时代的发展进程，而我们国家民族复兴的大业与此同步。在这个历史进程中，你们能否开辟新赛道？能否引领新赛道？能否做新时代的“弄潮儿”？这将考验着我们每个有志于报效国家的人。而我们是谁？我们是西迁精神的传人，我们是交大人，交大从诞生那天开始，就心怀家国情怀和国家兴亡，我们始终承担着国家使命。所以，在新时代，我们要勇于开辟新赛道，在新赛道上做时代的“弄潮儿”。

第三，新征程。实现民族复兴谈何容易？大国博弈、区域地缘政治、技术封锁……给我们带来了诸多挑战.但是我们不能停下脚步，我们只有大胆前行，就像今天这场风雨一样，我们仍然在前进的道路上履行我们的职责，展示交大人的风采。新征程，需要我们的不仅仅是勇气，更需要我们的胆识，需要我们科学的思考，需要我们超前的思维，需要我们去规划未来，需要我们脚踏实地做好当下工作。

当你们走向社会，面临着若干机遇，也将面临更大的挑战，很多问题等待着你们去解决，很多赛道等待着你们去开辟。未来发展之潮流，你们应该是“弄潮儿”！

我由衷地祝福大家，祝福同学们！

在这个新时代、新赛道、新征程上，再展交大人之风采，让交大人为世界之光。

祝福大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部