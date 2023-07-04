一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京7月4日电 西安交通大学2023届研究生毕业典礼日前举行。恰逢大雨，西安交通大学校长王树国脱稿致辞，党委书记卢建军为其撑起雨伞，这一场特殊的毕业演讲令无数网友动容。

演讲中，王树国围绕“新时代”“新赛道”“新征程”三个关键词，向同学们提出三点建议：一是在第四次工业革命背景下，要以实现中华民族伟大复兴为己任，点亮青春理想，做坚定理想信念的追梦者；二是承担国家使命，成为开辟新赛道的拓荒者、引领新赛道的弄潮儿；三是脚踏实地开启新征程，以勇气、胆识和科学创新思维，勇做走在时代前列的奋进者、奉献者，在奋斗中创造精彩人生。

“就像今天这场风雨一样，来吧！无所谓，我们仍然在前进的道路上一往无前！”王树国雨中祝福毕业生，在新的时代、新的征程，再展交大人之风采，让交大人为世界之光。（孙竞、实习生张婉柔）

以下为王树国校长讲话全文——

亲爱的同学们：

大家好！

尽管我们经历着风雨，但是我真的不想把我想跟大家说的话留在以后，因为这个太重要了，需要我们大家达成共识。刚才，卢建军书记、教师代表、校友代表都对大家寄予了深切的期望，阐释他们对你们未来人生道路所感所悟。今天我想跟大家说的是，在我们这个新时代，我们应当如何去做？跟大家讲三个词：新时代、新赛道、新征程。

第一，新时代。何为新时代？第四次工业革命将会彻底改变整个世界。你们经历了研究生阶段的学习和科研训练，你们走向社会，将会承担更重要的责任。而这个新时代，将会改变人类社会未来发展进程，你们将会拥有无限的发展空间。为什么说第四次工业革命将会改变人类社会未来进程？因为第一次工业革命、第二次工业革命、第三次工业革命，仅仅是在某个单项领域取得进展，进而带动整个社会发展。而第四次工业革命是一个全方位的“爆发”，它是一个质的跃升，是人类社会发展进程中的一个拐点。当你们走向社会的时候，你们正经历这样一个巨变，这个巨变会给你们提供一个大舞台。

第二，新赛道。各项新技术层出不穷，出现了若干新赛道，原有的赛道已不适用了。新赛道将决定着一个国家、一个民族在这个时代的发展进程，而我们国家民族复兴的大业与此同步。在这个历史进程中，你们能否开辟新赛道？能否引领新赛道？能否做新时代的“弄潮儿”？这将考验着我们每个有志于报效国家的人。而我们是谁？我们是西迁精神的传人，我们是交大人，交大从诞生那天开始，就心怀家国情怀和国家兴亡，我们始终承担着国家使命。所以，在新时代，我们要勇于开辟新赛道，在新赛道上做时代的“弄潮儿”。

第三，新征程。实现民族复兴谈何容易？大国博弈、区域地缘政治、技术封锁……给我们带来了诸多挑战.但是我们不能停下脚步，我们只有大胆前行，就像今天这场风雨一样，我们仍然在前进的道路上履行我们的职责，展示交大人的风采。新征程，需要我们的不仅仅是勇气，更需要我们的胆识，需要我们科学的思考，需要我们超前的思维，需要我们去规划未来，需要我们脚踏实地做好当下工作。

当你们走向社会，面临着若干机遇，也将面临更大的挑战，很多问题等待着你们去解决，很多赛道等待着你们去开辟。未来发展之潮流，你们应该是“弄潮儿”！

我由衷地祝福大家，祝福同学们！

在这个新时代、新赛道、新征程上，再展交大人之风采，让交大人为世界之光。

祝福大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)