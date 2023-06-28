郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

首都经济贸易大学创建于1956年，是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校67年来，学校秉承“崇德尚能，经世济民”的校训精神，坚持内涵、特色、差异化发展道路，发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势，法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市重点建设高水平研究型大学。

人民网：请您简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

首都经济贸易大学：作为财经类大学，学校特色鲜明，学科、专业建设成果突出，拥有4个一级学科博士学位授权点及相应的博士后科研流动站，11个一级学科硕士学位授权点，18个专业硕士学位授权点（领域）。应用经济学、工商管理入选北京市共建学科，与中国人民大学相关学科签约共建一流学科。应用经济学、工商管理、统计学入选北京市高精尖学科。

学校在招的37个本科专业中，25个专业获批国家级一流本科专业建设点，14个专业获批北京市一流本科专业建设点，一流本科专业建设点数量占招生专业90%以上，一流本科专业建设点学生覆盖率超过90%，优势专业占比高，覆盖面广，考生的选择机会比较多。

人民网：2023年贵校招生政策有什么新的变化、新的亮点？

首都经济贸易大学：2023年，学校共投放本科招生计划2756人，相比于2022年增加300人。学校在京招生计划共1971人，在京招生人数占招生总规模的70%以上。其中，本科提前批B段“双培计划”86人，“地方专项计划”58人，普通批1827人。（最终数据以北京教育考试院公布数据为准）

2023年，学校共有35个招生专业（类），共计48个专业（方向）投放计划。新增三个招生专业（类），一是会计学（数智化国际会计）专业，该专业重点打造“数智化+国际化+实践性+职业认证”特色，配套数智化校外实践基地，部分核心课程采用外文。二是中外合作办学项目统计学专业，该项目与美国亚利桑那大学合作，采用“4+0”模式，符合毕业要求和学位授予条件的学生可获得首经贸的毕业证书和学位证书，同时获得亚利桑那大学学位证书。三是人力资源管理专业实行单独招生，不再放入工商管理类（劳经学院）招生。学校是全国首批开设人力资源管理专业的院校，专业学科特色显著，师资力量雄厚，就业优势突出。

2023年，学校设6个专业组，中外合作办学专业为单独的专业组。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

首都经济贸易大学：学校严格按照招生章程开展招录工作，特别提醒广大考生一定要认真研读各校的招生章程，要特别关注招生章程中的体检标准、录取规则、部分专业的特殊要求等。

单科成绩方面，学校中外合作办学项目统计学专业录取考生的外语单科高考成绩不得低于满分的70%。

体检要求方面，新闻传播学类、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、信息管理与信息系统（金融信息管理）等4个专业（类）为色盲限报；安全工程（注安师）专业为色盲、色弱限报。

语种要求方面，外国语言文学类只招收英语考生。

录取规则方面，学校在京招生计划在本科提前批和普通批都有投放，均为平行志愿，调档比例不超过当地招生计划数的105%。学校在录取进档考生时，严格按照“分数优先，遵循志愿”的录取原则录取考生，不设专业组内级差，分专业遇同分依次比较语文、数学、外语和选考三科总成绩。另外，学校认可各省级招生考试机构认可的各类加分，在分专业阶段同样认可，一加到底。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

首都经济贸易大学：院校专业组是考生填报志愿和录取投档的基本单位，提前批B段可以填报20个志愿，学校“双培计划”和“地方专项计划”在本段填报，不设征集志愿。北京普通批每个考生可以填报30个院校专业组，在此提醒考生在普通批填报志愿的时候一定要注意勾选服从组内专业调剂的选项，避免掉档风险。为了最大程度保障考生的利益，凡是体检合格的进档考生，如果服从专业调剂，学校原则上不退档。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况

首都经济贸易大学：学校有非常健全的学生奖学金评定体系，既鼓励学生德智体美劳全面发展，又注重学生个性化发展，设立了1+X学生奖励评价体系，奖励覆盖面达到45%。具体包括“校长奖学金”“国家奖学金”“学习优秀奖学金”“社会工作奖学金”“科研创新奖学金”“文体竞赛奖学金”等。

学校还建立了以奖学金、助学金、助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免等为主要内容的多元化、全覆盖的资助育人体系，培养和促进家庭经济困难学生全面发展，不让任何一个学生因为家庭困难而无法完成学业。

首经贸的毕业生就业地区主要集中在北京，为首都经济社会发展输送了大量的人才。毕业生就业范围包括机关事业单位、国有企业、三资企业等多种经济类型的单位，有超过四分之一的毕业生进入金融行业，近五成毕业生签约国有企业。2022年，首经贸毕业去向落实率在95%以上，本科毕业生升学比例为41.14%。在中国500强企业工作的毕业生占签约人数的26.81%；在世界500强企业工作的毕业生占签约人数的20.43%；本科毕业后选择国内读研的比例为16.95%，选择出国（境）留学的比例为14.59%。

(责编：李依环、熊旭)