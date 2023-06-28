一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月28日电 （记者孙竞）“离别之际，我想用一份属于北邮人的独特思考，来和大家一同细数几点邮苑青春的小印记，送作你们人生成长的大锦囊。”今天上午，北京邮电大学举行2023届学生毕业典礼，校长徐坤发表了题为《青春的小印记 人生的大锦囊》的讲话。

徐坤在发言中说，希望同学们永葆一份“大通信观”的邮苑印记，用历史视野来认识时代发展，坚定对求知创新的不懈追求；永葆一份“大网络观”的邮苑印记，用全球理念来拓宽人生格局，坚定对开放包容的不懈追求；永葆一份“大数据观”的邮苑印记，用变革思维来助力个人成长，坚定对与时俱进的不懈追求；永葆一份“大安全观”的邮苑印记，用责任意识来涵养家国情怀，坚定对爱党报国的不懈追求。

面对毕业生，徐坤深情寄语：“卓越的人生和卓越的事业总是要在特定的历史条件下书写，希望同学们能够永葆‘大通信观、大网络观、大数据观、大安全观’的青春印记，在新时代的伟大征程中，带着母校‘临行密密缝’的人生锦囊步履四方，向着未来全力奔跑，交出人生优异答卷。”

北京邮电大学校长徐坤。校方供图

以下为北京邮电大学校长徐坤题为《青春的小印记 人生的大锦囊》的讲话节选——

亲爱的同学们，老师们，亲友们：

大家上午好！金秋为始，盛夏为终。今天我们在此隆重集会，举办北京邮电大学2023届学生毕业典礼，共同见证同学们人生中的难忘时刻。在明光之北、蓟门之南，同学们走过数个四季轮回，最终走到了这个凤凰花开的路口，来到了要说毕业快乐的时刻。在这里，我代表学校，向圆满完成学业、顺利毕业的3260名本科生、3410名研究生表示衷心的祝贺！向悉心教导培育你们成长成才的老师们、家长们和亲友们致以崇高的敬意！向2020年以来因疫情未参加线下毕业典礼的往届毕业生返校参加活动表示热烈的欢迎！

时间之河，川流不息，每一代青年都有自己的际遇和机缘。几年前，一纸志愿将你我相连，让我们有机会彼此守护与陪伴，见证成长与蜕变，在青春与时代的“双向奔赴”中共同提笔书写下属于北邮人的奋进新篇。翻阅章节，我们曾经共同感受过时代的脉动，共同见证过齐心的坚守，共同品味过青春的滋味。此时此刻，国之大典上的一声声“强国有我、请党放心”的铮铮誓言仿佛又回荡在了耳边，共克时艰中的一幕幕“众志成城、师生抗疫”的难忘画面仿佛又呈现在了眼前，平凡时光里的一段段“刻骨铭心、真实亲切”的专属回忆仿佛又涌起在了心间。一页页属于青春的故事，在你们的拼搏与奋斗、欢笑与喜悦、迷茫与彷徨、收获与别离中书写，也即将在你们合过专业书本、收起背包行囊、迈步走出校园、奔赴梦想远方中续写，你们将最美好的年华留在了这里，燃烧了火热青春的“卡路里”，跑出了青年奋斗的“加速度”，练就了面向未来的“硬实力”。

在你们当中，有荣获华为ICT大赛全球总决赛创新赛道唯一特等奖的丁子航同学，很高兴看到你能将专业所学与产业所需紧密结合，为改善帕金森患者生活质量提供了北邮人的科技方案；来自信息与通信工程学院的范玉衡同学，经过四年的学习，我们为你能够独立搭建通信速率超过1Gbps的基于SDR架构太赫兹通信系统而感到由衷的自豪，希望你能在更高的学业和实践平台上继续深耕，不断书写新的成绩；还有荣获中国大学生年度人物提名奖，带领“助顺邮我”实践团6年11次前往学校定点帮扶地贵州省长顺县开展科技帮扶的徐萨同学，学校服务乡村振兴的优异成绩里凝聚着你的奉献与付出；来自网络空间安全学院的段宇飞同学，我们为你在《最强大脑》节目上的优异表现而点赞祝贺，希望你在自己热爱的数学和计算机领域里取得更加优异的成绩；在大学生程序设计竞赛中屡屡夺取金奖的谭海川同学，我们为你感到骄傲，希望你能不骄不躁，用串串代码谱写更加美好的世界；还有博士生王茹玥同学和倪万里同学，你们用行动践行了习近平总书记把“把论文写在祖国大地上”的殷殷嘱托，未来希望你们在国家“碳达峰、碳中和”重大战略和国际6G标准建设方面贡献更多北邮人的智慧与力量。因为时间关系，很抱歉我无法在这里一一细数同学们取得的优异成绩，但我想对大家说，从你们身上我们感受到了“如果成功有捷径，那就是坚持与热爱”的内涵。青春很好，拼搏奋进的你们更好！

同学们，如果我们把大学岁月置于人生长河中、置于时代坐标上，我们就会发现时光的笔墨不仅记录着斑斓的四季青春，更留刻下成长的独特印记。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，变化的不确定性，或许才是最大的确定。在充满变化社会中，如何保持一份坚定、坚守与坚持，从而避免错失、丢失与迷失，我想很重要的一个方面就是要有成长的价值印记，它将成为大家思想的稳定器、成长的路线图和行动的导航仪。作为一名北邮人，网络强国的使命贡献始终是我们最朴素的价值追求，网信报国的专业实力始终是我们最珍视的特色优势，而信息科技的鲜明底色始终是我们最厚重的传承印记。这份印记，既来自于信息科技发展带给我们的关于通信、关于网络、关于数据以及关于安全的人生启迪；更来自于民族复兴新征程给我们提出的关于“强国建设、青年何为”的人生思考。

同学们，回首来路，郁郁满芳华；展望新程，整装待出发。离别之际，我想用一份属于北邮人的独特思考，来和大家一同细数几点邮苑青春的小印记，送作你们人生成长的大锦囊。

首先，希望大家永葆一份“大通信观”的邮苑印记，做求知创新的北邮人。让更多的信息，以更快的速度跨越山海、直抵人心，这是属于通信技术的浪漫。从1844年莫尔斯试验成功人类历史上的第一份电报到1876年贝尔发明世界上第一台电话机，从1901年马可尼实现远距离无线电信号传递到1966年高锟开启高速光纤通信的新纪元，从蜂窝移动通信技术的应用到“信息随心至，万物触手及”时代的到来，从地面通信的不断完善到空天通信的探索实践，百年来的通信发展史启迪着我们，技术创新和需求创造永远是支撑人类社会发展的脊梁，只有不断创新创造才能始终屹立于科技发展的浪潮之巅。

同学们，永葆“大通信观”的邮苑印记，就是希望大家能够用历史视野来认识时代发展，坚定对求知创新的不懈追求。面向未来，不论你们走上工作岗位，还是继续深造研究，要重视培养交叉融合的跨界意识，要坚持把握问题导向的工作方法，要学会打破观念壁垒的思维局限，以更快的知识学习速度、更大的知识存储容量和更低的知识交换时延，勇闯需求的“无人区”，以探路的姿态去探索更为广阔的成长空间，在挑战与突破中培养引领美好未来的竞争能力，用创新的足迹书写创意的人生。

其次，希望大家永葆一份“大网络观”的邮苑印记，做开放包容的北邮人。从1994年一根64K带宽的国际专线接通算起，我国在互联网发展道路上迈过了29个年头。29年间，中国互联网迅猛发展，给我们的经济社会、生产生活、观念习惯带来了巨大改变。可以说，随着互联网不断深入普及，我们正在拥抱一个越来越“平”的世界。在这里，我们逾越了时间和空间的障碍，缩短了人和人、人和物之间的距离，让世界触手可及，让未来丰富多彩。

同学们，永葆“大网络观”的邮苑印记，就是希望大家能够用全球理念来拓宽人生格局，坚定对开放包容的不懈追求。要学会跳出“局域网”里的小世界，去连接“广域网”上的大舞台，以欣赏互鉴的世界眼光思考中国，以开放自信的中国智慧服务世界，为让世界对中国多一份理解、多一份支持作出青年贡献。要学会优化生活的“拓扑结构”，不仅要在初相识中尊重差异，更要在长相守中包容不同，少打一打自私自利的“小九九”，多拨一拨美美与共的“大算盘”，努力在更大范围、更广领域的交流互动中获得更加丰富的人生体验，让自己的格局和胸怀变得更加宽广和深邃，做有大智慧和大境界的北邮人。

第三，希望大家永葆一份“大数据观”的邮苑印记，做与时俱进的北邮人。数据，让一切有迹可循，让一切有源可溯。维克托·迈尔·舍恩伯格教授在其著作《大数据时代》中谈到:“大数据是人们获得新的认知、创造新的价值的源泉。”数字经济时代，数据已成为关键生产要素，对数据的海量积累、深度挖掘和系统分析，正深刻改变着我们对世界从实验归纳范式、模型推演范式、仿真模拟范式到数据驱动范式转变的理解与认识，开辟了知识生产和物质创造新的逻辑通道。

同学们，永葆“大数据观”的邮苑印记，就是希望大家能够用变革思维来助力个人成长，坚定对与时俱进的不懈追求。数字经济打破了人类生产生活的时空限制，创造了数据引领高质量发展的崭新机遇。未来，大家只有改变固有旧思维，才能更好适应发展新范式，要带着对已知的永不满足，对未知的强烈好奇和对新知的执着追求，努力以日积跬步、前行不辍的姿态，在纷繁复杂的万物互联中锤炼出“透过现象、把握本质”的真本领，在认识世界的范式演变中练就出“弯道超车、换道超越”的真功夫，为开辟数字中国建设新领域新赛道，塑造科技强国发展新动能新优势贡献青年力量。

最后，希望大家永葆一份“大安全观”的邮苑印记，做爱党报国的北邮人。党的二十大开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的时代长征。当前，社会数字化转型加速推进，为生产生活高质量发展带来了全新体验、描绘了美好蓝图。与此同时，伴随万物互联而生的是竞争互联、风险互联，这又给数字经济时代的社会发展带来了新的更大挑战。

同学们，永葆“大安全观”的邮苑印记，就是希望大家能够用责任意识来涵养家国情怀，坚定对爱党报国的不懈追求。谋事、做事、成事，还是需要带着些情怀与感情的，要不然既做不深入、也做不长久，最终出现在利益面前摇摆，在终点之前放弃的局面。希望大家要深刻理解信息科技对国家发展和安全的重要影响，把“心有大我、至诚报国”的浓厚情感贯穿至学业全过程、融入于事业追求中，坚持为国为民的高线，守住技术创新的底线，做到“利于国者而爱之、害于国者而恶之”，把个人前途命运与国家民族命运紧密相连，以青春之我守护青春中国。

同学们！每一场遇见，都不是为了说再见，但每一场再见，都是为了下一次更好的遇见。我一直强调，面向未来，北邮发展最大的“势”，就是国家网络强国建设的“战略之势”，就是电子信息科技领域的“行业之势”，就是数字经济日益蓬勃的“发展之势”，就是一批批与北邮相约而来、带北邮印记而去的“人才之势”。卓越的人生和卓越的事业总是要在特定的历史条件下书写，希望同学们能够永葆“大通信观、大网络观、大数据观、大安全观”的青春印记，在新时代的伟大征程中，带着母校“临行密密缝”的人生锦囊步履四方，向着未来全力奔跑，交出人生优异答卷。

同学们！有了印记，便有了约定，前行的路上你就不再孤单，因为一队队鸿雁相伴在你的身边；有了印记，便有了勇气，风雨的征途你就无所畏惧，因为坚定的追求在为你加油打气；有了印记，便有了回忆，成长的岁月你就难以忘记，因为母校的寄托留在了你们心里。再次祝福大家毕业快乐、万事顺意，欢迎你们常回家看看！

再见了，同学们！

(责编：郝孟佳、熊旭)