人民网北京7月3日电 （记者孙竞）6月29日至30日，第八届全国高校俄语专业教学法学术研讨会暨《理解当代中国》俄语系列教材与课程建设高端论坛在北京外国语大学成功举办。来自全国75所高校的140余名俄语教育工作者参加会议，共同探讨新时代背景下俄语教育改革创新思路，分享教学成果与实践经验，助推俄语教育教学高质量发展。

教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会主任委员、北京外国语大学副校长孙有中在题为《落实“三进”工作，深化课程思政，推进新文科建设》的报告中指出，随着“理解当代中国”系列课程建设的全面推进，外语学科在教学理念、课程设置、教学方法和教师发展等方面开展大胆探索与积极创新，这将在推动外语学科高质量发展的同时，引导学生了解世情、国情、党情、民情，增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。

大连外国语大学校长刘宏表示，高校俄语专业使用“理解当代中国”俄语系列教材，设置读写、演讲和翻译课程，是俄语专业课程体系和知识体系建设的改革和创新，是用俄语表达国家话语、培养国家意识的实践，实现了中国国家对外话语生产、转化和传播的一体化。

会议还设置了高等学校俄语专业“三进”课程建设高端论坛和高等学校俄语专业第二批国家级一流本科课程教学研讨，来自上海外国语大学、首都师范大学、黑龙江大学、西安外国语大学的代表分别介绍了各校落实立德树人根本任务、推进“三进”工作纵深发展的具体举措，分享了课程建设和教学设计的经验。

据悉，全国高校俄语专业教学法学术研讨会自2009年以来，至今已举办八届。本届研讨会由教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会俄语专业教学指导分委员会、中国俄罗斯东欧中亚学会俄语教学研究分会、北京外国语大学俄语学院、外语教学与研究出版社共同举办。

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