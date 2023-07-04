人民网北京7月4日电 北京科技大学2023年新版本科生录取通知书日前公布，主体由北科大教师团队和校友团队携手研发的高品质超薄钢“5G钢”制作而成，封盒印刻有北科大建校以来的历史沿革，兼具坚韧与纤柔、科技与美学、当下与未来。

北京科技大学新版录取通知书。校方供图

据悉，“5G钢”又称蝉翼钢，厚度最薄可达0.07mm，采用了全球首创的大宽厚比超薄低碳钢带制造工艺，创下了连轧机组钢带厚度世界最薄的记录，广泛用于5G基站信号接收器、信号发射滤波器、集成电路板等用钢。

记者从北京科技大学了解到，“5G钢”的研发由北科大教师团队和校友团队携手完成，二者持续攻坚，打破国外技术垄断，最终实现高品质超薄钢的自主生产。“5G钢”的研发生产背后是超薄规格微小夹杂物高效控制技术、超薄规格酸连轧高速变厚度稳定穿带及板形控制技术、超薄规格大宽厚比二次冷轧技术等多项瓶颈问题的解决与多项重要技术的支撑。

据介绍，新版录取通知书以铁锈红为整体色调，选取极具历史底蕴的学校主楼为基础形象，记载着北科大“因钢而生，依钢而兴”的历史征程，展现着北科大学子为铸就科技强国、制造强国的钢铁脊梁作出更大贡献的美好憧憬。（李依环、实习生郑舒怡）

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