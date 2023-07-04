原标题：部分地区中小学学位预警背后，如何保障“就近上”“上好学”

“根据前期对辖区适龄儿童的摸底情况，部分学校因服务范围内人口分布密集、新建住宅小区的人口不断增长，可提供学位高度紧张，2023年面临超出既有学位接纳能力范围的情况。”6月中旬，甘肃兰州安宁区教育局发布了这样一则“学位预警”，表示将对中小学入学划片范围适当调整，“片区内适龄儿童严格按照批次顺序录取，无法接纳的生源将由区教育局统筹安排到其他学校入学”。

进入“入学报名季”，义务教育阶段学校入学工作，牵动着千万“准一年级学生家长”的心。随着“全面二孩”政策实施第七年来临，“生育小高峰”带来的传导效应在今年的小学入学关口集中体现。据媒体报道，今年以来，北京、广州、济南、大连、长春、青岛、成都多地发布了中小学学位预警。今年会是“最难入学年”吗？学位预警背后，各地又如何保障“就近上”“上好学”？记者进行了采访。

适龄人口增量大、区域不平衡造成“学位紧张”

对于浙江宁波市北仑区一些中小学校学生而言，上体育课要“上楼”而非“下楼”——他们的操场建在了楼顶上。

“不仅屋顶上用围栏围起来建了操场，沿着教学楼周围 、围墙紧挨处也都开辟成了跑道。 能用的空地几乎都开发成运动场地了。”该区教育局基础教育科科长刘杰告诉记者，为了增加人均运动面积，部分学校不得不“四处找空间”。

应急之举背后，是当地逐年增加的入学和在校人数。刘杰向记者透露，“今年增量是最大的，全区学位至少要新增1000个，按最大班额数不超过45人来算，得新增20多个班级。”

学位需求增量“波峰”不只体现在沿海发达地区的一、二线城市。江西南昌西湖区教育体育局向记者提供的一份材料显示，随着国家2016年开始实施全面二孩政策，该区2022年义务教育入学生源已呈明显增长趋势，2023年入学生源来自全区出生率最高峰的一年，适龄儿童数量将达新高。

“数据显示，2022年9月西湖区小学招生6652人、初中招生2240人，招生总数较2021年净增972人，在校生数较2021年净增3120人（不含市属和民办学校）。通过摸底分析，2023年摸底数较2022年摸底数净增1282人（不含市属和民办学校）。”相关负责人透露，“根据预判，今年该区小学适龄儿童将达7671人。”

除入学适龄学生增量大外，所需学位的区域分布不均衡，是数据呈现的另一特点。记者了解到，南昌市西湖区2023年入学适龄儿童、少年增长情况以洪城路为界，老城区和朝阳洲片区总量略有增长，主要增长量集中在洪城路以南的洪城片区和朝阳新城片区。由此可见，对于新城片区而言，学位紧张的态势更为明显。

“据估计，赣州市基础教育学龄人口在2022年达到顶峰值180万后将逐步回落，但学龄人口快速向城市集中”，江西省赣州市人民政府副市长赖正文表示，“县城学生占比达68.5%，已超过56.4%的人口城镇化率，城镇义务教育学位缺口约20万个。”

“一些地区出现‘学位紧张’问题，可能与当地教育主管部门及其他相关部门对人口出生率与教育资源需求变化预测不准有关系。”北京师范大学教授、博士生导师王建民表示，受经济社会发展等因素影响，出现了学龄儿童流动性增加等新情况、新特点，教育主管部门应对教学资源的需求变动作出预测，积极应对。

多措并举挖存量、促增量，确保应入尽入

“情况前几年就有预判了，这轮新增的波峰三年前体现在了幼儿园入园人数，之后还会一步步传导到中学。”刘杰表示，“这种情况我们肯定会提早预警，还是要保障应入尽入、就近入学。”

“经测算，南昌市西湖区2023年实际可提供小学177个教学班7965个学位（按45人/班），总体上能够满足2023年全区适龄儿童、少年入学需求增幅，我们正在想方设法做好入学人口高峰期的招生工作，确保区域内每个适龄儿童、少年正常入学。”西湖区相关负责人表示。

面对总量较大、地域分布不均衡的新增学位需求，各地举措不一。较为普遍的措施是通过适当调整学区划分，充分利用好新增学位资源。记者了解到，南昌市子羽路以西、水厂路以南，一片新建校园——南昌市站前路学校教育集团子羽校区将于近期交付使用，9月正式开班办学。该校区规划班级数36个，其中小学规划24个班，可容纳1080人；初中规划12个班，可容纳600人。经摸排，该校区另可改扩建教室26间，可用教室最大容量达62个班，预估小学可新增学位1890个，初中可新增学位1050个。

“通过前期实地调研，该校区按照其所能提供的学位，对照学位需求情况拟定了相应学区划分方案，根据校区具体地理位置，按照大路为界的原则，将周边桃花南路以东、水厂路以南、真君路以西、九洲大街以北区域划定为该校学区范围，可缓解铁路第一学校教育集团桃花校区（原桃花学校）学位紧张问题。”西湖区教育体育局义务教育股副股长虞倩倩介绍。

刘杰表示，将借助民办学校“民转公”契机，新增学位资源集中调配给学位紧张片区。“民办学校本来是面向全区招生，现在政策调整为面向区块招， 补充给学区 资源紧张的一些公办学校。这些学校办学水准不错，老百姓也愿意去。”

除了用好新增资源，充分挖掘“存量”也是不少地区的选择。面对逐年增长的入学需求，南昌市朝阳新城片区内部分学校对现有教学空间进行了核查，并邀请专业人士进行规划核算，结果显示，可通过对现有教室进行改造满足入学需求增量。

“站前路学校教育集团华侨城校区校园改造工程预计改造27间教室，14间办公室，可新增学位725个；松柏学校教育集团朝阳校区整个校园教室改造工程预计改造29间教室，可新增学位1240个。相关工作将在7至8月实施，确保按时完工，保障2023年两校招生工作顺利进行。”相关负责人表示。

“一般来说，地方政府部门如果做好需求预测工作，在不新建学校的条件下，可以通过增加教学班级解决。对于教育资源需求的大幅度增长，可以考虑新组建学校加以应对。”王建民分析。

增强政策前瞻性，合理应对教育资源需求变动

刘杰表示，通过新招200余名各科教师并及时进行岗前培训，“软件”方面尚有办法可想，“‘硬件’的短期供给不足才是更现实的。一所学校设计规模是一定的，增加班数后人均的操场、厕所、食堂面积等都会变得紧张。”刘杰表示，目前部分学校只能通过多轮次就餐等方法提升使用效率，缓解人均场地不足的问题。

“近年来，北仑区对基础教育资源建设规划做得比较全面，布局了很多学校。然而，毕竟一所学校从新建到投入，使用周期较长， 可能会跟不上学生增加的速度， 配置还是稍有滞后性。”刘杰表示，如果三所规模较大的学校在2024至2025年能够相继投入使用，人均紧张状况会在明年到后年全面缓解。“一个年级至少可以增加1000个学位。”

“西湖区在保证教室供给，保障入学需求的同时还将做好区域内各校区硬件升级改造工作，着力提升各校办学条件，打造品质校园。”该负责人表示，该区采取全区“一盘棋”策略，通过集团内、集团外双向交流机制，保障区域内教师科学流动，通过人事代理，合理选聘新教师上岗，加大教师培训力度，保障新增学位校专职教师配备充足。

王建民认为，出现学位紧张问题的地区短期内可能因为扩大班级人数、增加新班级、引进新教师等情况，对教学质量产生一定影响，应动员多方力量及时解决，政府部门主导，社会力量支持，家长积极配合。“教室、多媒体、实验室等资源都会有影响，但关键还是优质师资不足，教师教学水平和课堂管理经验是稀缺资源，不可能一蹴而就，需要时间积累和沉淀。”

那么，随着“过峰”后出生人口数下降，新增的教育教学资源是否会“闲置”呢？

“从幼儿园招生的数据看，我们预测 未来几年肯定会有一波下降，但是不会降到哪里去。”刘杰表示，宁波北仑区 地处沿海，产业基础以制造业为主，对外来 人口吸引力较大，基数不会下降太明显。“接下来随着‘波峰’推移，初高中还要补充很多资源；现在国家推广建设义务教育优质均衡区，小学班额数可以适当降下来；加之教职工每年也有自然退休，基本能够保持相对平衡。”

记者注意到，中办、国办前不久印发的《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出，各省（自治区、直辖市）要制定城镇义务教育学位配置标准，市、县合理规划并保障足够建设用地，严格落实新建住宅小区配建学校规定，加快城镇学校扩容增位。

“一要建立资源配置风险预警机制，加强人口与教育数据的信息融合、监测预警；二要根据学龄人口变化、城市经济社会发展等优化教育资源布局，统筹弥补资源供给缺口；三要优化教师资源配置，全面推行‘区管校聘’改革，通过教师编制配备和政府购买服务相结合，及时补充紧缺学科教师，并加强高学段、一贯制学校建设，大力培养高学段和具有向下兼容能力的教师，以增强统筹调配能力。”武汉市人民政府副市长孟晖表示。

“总之，人口较大规模迁出或回流，新生儿出生率变动，应该作为教育主管部门评估教育资源需求变化的重要依据，有判断，有预案，适时作出调整，尽可能避免出现‘学位紧张’或‘学位过剩’情况。”王建民提出。

（记者 周世祥）

(责编：郝孟佳、熊旭)