北京市第八十中学温榆河分校：文化铸魂 课程立校



学生在化学实践课上做制皂实验 王子文/摄

人民网北京6月11日电 今天上午，“和谐校园 优质教育”系列宣传报道走进了北京市第八十中学实验学校温榆河分校（以下简称温榆河分校）。“学校注重育人文化建设，希望每一位学生都能有自己的特长，在文化氛围的熏陶里更好地成长。”温榆河分校校长于冬云说。

于冬云介绍，学校传承八十中学“一人一天地，一木一自然，让生命因教育而精彩”的办学思想，以“文化铸魂、课程立校”为办学策略，遵循“尊重为尚、信任为先、创造为力、发生为本”的核心价值观，努力将学校打造成“师生生命绽放的乐园”。在学校文化体系核心层的文化理念引领下，学校通过管理文化、育人文化、课程文化、教师文化等实施途径，使学校文化注入师生灵魂，凸显师生修为的提升。

“窈窕淑女”“谦谦君子”体现了中国古人对高雅气质的追求，是对一个人知礼、知性的集中表达。温榆河分校德育副校长解强介绍，学校提出的“现代绅士、淑女”的概念是对学校文化育人目标的高度凝练，是学校对现代及未来人才所具备的品格气质的概括，即培养具有“独立自信的内在气质、端庄优雅的外在举止”的人。

据悉，温榆河分校前身是北京市温榆河双语实验学校，历经多次拆分与合并，由6所农村中小学整合而成。2012年7月，依托朝阳教委“城乡学校发展共同体”项目，学校正式加入八十教育集团并更名。经过七年的办学积淀，温榆河分校构建文化体系、引领内涵发展，将学校打造成了“师生生命绽放的乐园”。（郝孟佳 王子文）