2019高考文综全国Ⅰ卷思想政治试卷解析

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“2019年思想政治学科全国Ⅰ卷试题，紧扣党的理论创新成果，促进发展学生政治认同的素养，突出社会生活中的重大主题，引导学生关注社会，培养社会责任感和主人翁精神。同时，从整体来看，今年全国卷政治命题稳中有变，内容形式创新频出，考查重点也侧重于学生的能力素质而非单纯性记忆，侧面也反映出了未来课程改革和新高考的趋势。”今日，一位政治教研专家接受采访时表示。

具体来看，今年政治学科的高考命题有以下特点：

第一，突出正确政治方向。很多材料都引用党的十九大报告和新修订的党章相关论述和重大论断，要求学生充分理解党的路线方针政策。如全国Ⅰ卷38题就选取国内进口问题为材料，引导学生思考和分析国内进口对国内经济的积极影响，深刻理解党和国家在对外贸易问题上的策略和行动，培育高度的政治认同。

第二，评价学生关键能力。 突出考查学生理论思维能力，引导学生关注思维过程，提升思维品质，助力素质教育发展。

培养运用马克思主义基本观点和方法分析、把握问题的能力，是课程标准对学生能力培养要求中明确规定的重要目标。全国Ⅰ卷的哲学主观题，就以传统村落的保护为背景，要求学生运用辩证唯物主义中意识能动作用原理分析文化的保护、传承和利用，引导学生增强理论思维能力，学会运用理论知识深刻把握社会问题。

第三，创新题目呈现方式。全国卷政治学科命题内容不断优化，考查方式更加恰当，围绕学科主干，突出基础考查，指向学科主干知识。全国卷命题杜绝偏题怪题和繁难试题，但也更关注学生对知识的灵活运用。文科综合全国I卷中文化生活的主观题，以评析形式考查传统文化相关知识点，让学生分析“社会经济发展，传统村落是否必然走向灭亡”，因此命题在立足教材的同时，还聚焦社会问题解决，强调理论联系实际。在选择题中也重新出现了漫画题等灵活题型。

总体来看，今年全国I卷思想政治学科的命题难度适中，在完成对学生基本的能力和知识评价的同时，做到了创新题型和关注热点。如2019年是新政协召开70周年，因此主观题中考查了人民政协在国家治理体系中的地位和作用，属于传统考点结合最新理论热点，这对于2020年高考考生及之后的考生有重大启示：要在准确把握知识点的同时，高度关注时政热点，特别是十九大以来，中国特色社会主义进入了新时代，可以纳入命题范围的社会热点较多，特别是对于重大思想理论成果、全面建成小康社会等热点应予以高度关注。考生在政治学科备考中，应做到“牢记知识，灵活理解，关注社会，拥抱时代”！

来源：猿辅导高中政治教研中心

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(责编：李依环、熊旭)