2019高考文综全国Ⅱ卷地理试卷解析

以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

2019年高考作文专题

2019年高考试题专题

【眼含深情 情系子女--2019高考首日家长送考瞬间】

【以梦为马 不负韶华--2019高考首日考生入场瞬间】

【翘首以盼 首考结束--2019高考首场考试散场瞬间】

2019高考首日现场 这些画面很暖心

组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

“2019年全国Ⅱ卷地理试卷依然保持了稳中求进的风格，在题型设计、命题风格、信息呈现等几个方面延续了近些年的特点，材料的选取和设问角度都贴近时代，贴近生活，很有探究性，饱含浓浓的地理味，体现了高中地理新课程改革的主要精神。试题具有综合性、开放性和探究性，注重考查学生的逻辑推理、发散思维以及创新意识，同时结合学生平日熟悉的演绎方式，没有偏题怪题，在卷面上给了学生亲切感。实现了高考地理试题的育人价值、选拔功能和引导教学作用。”今日，一位地理教研专家接受采访时表示。

具体来看，今年地理学科的高考命题有以下特点：

一、知识考察主干知识为基，强化知识的迁移能力。地理试题注重对基本概念、原理等主干知识的理解及其应用能力的考查，要求考生结合生活中的案例思考与之相关的地理知识，拓宽视野，充分发挥知识迁移解决具体问题的能力。不同知识模块深入考查，学生需要有较强的调动和运用知识的能力，最终才能得到答案。试题本身求新求变，灵活性较强。今年考题中就考察了气候、农业，人口等主干知识。

二、问题设置注重综合分析，鼓励思维的创新探究。地理试题注重对试题设问思路和形式的探索和创新设计，在延续往年风格相对稳定的基础上，今年继续设置有限度的开放性设问，给予考生进行个性表达的广阔空间。既保证考生有话可说，又能使能力目标可测、答案可控。文综全国Ⅱ卷37题第(4)小题，通过设置开放性任务，要求考生能够围绕滑雪场的利益相关者及其关系，提出有针对性的发展思路，突出独立思考能力的考查。允许考生从不同的视角思考问题，灵活地运用所学知识分析和组织材料信息，有利于考生培养积极思考的态度和创新意识。

三、材料素材选取联系生活，重视身边地理的应用。高考地理试题的情境设计突出反映当今社会社会发展，国家重大政策以及生产生活中的地理现象和地理问题，考查学生应对实践问题的素养，力求在学与用之间搭建桥梁，避免学习和社会实际脱节，避免考试和学生生活脱节。例如第36题，以云南省大理宾川县“治贫先治水”的发展理念为例，将气候对农业生产的限制和脱贫致富相结合，凸显国家建设伟大成就。引导学生关注生活、思考生活、热爱生活，引导中学地理教学要教会学生运用地理知识和原理，分析生活现象，培养和提高学生运用地理学的视角和观点看待、分析和解决现实生活中问题的素养。今年3月23日是第五十九个世界气象日，试题以卷层云为切入点，“看云识天气”，身边地理无处不在。

对于2020年高考的复习备考，专家也提出如下建议：

1、注重日常积累，夯实知识基础。

2、搭建知识体系，培养综合思维。

3、观察生活和世界，培养核心素养。

来源：猿辅导高中地理教研中心

嘎油！近百所高校学长飚方言应援千万高考生

(责编：李依环、熊旭)