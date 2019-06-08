2019高考文综全国Ⅰ卷地理试卷解析

以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

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组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

“2019年全国Ⅰ卷的地理试题整体延续了近几年来稳中求新、综合全面的特色，体现了高中地理新课程改革的主要精神，材料的选取和设问角度都贴近时代、贴近生活，很有探究性，饱含浓浓的地理味。试卷整体价值观导向好，区分度较高，实现了高考地理试题的育人价值、选拔功能和引导教学作用。”今日，一位地理教研专家接受采访时表示。

具体来看，今年地理学科的高考命题有以下特点：

第一，试题选材注重保护和传承中华传统文化。关注中华优秀传统文化，引导考生分析其中蕴含的地理原理，培养学生用地理思维发现并解决问题。近两年来一直都有所考查，例如：2017年全国1卷的桂林江头洲村古村落村民生活村中对旅游业健康发展的影响。今年以重庆安仁古镇发展旅游中面临游客不留宿的问题为切入点，进行分析以及提出解决措施。随着社会发展，古村落也在逐渐消失，如何守住这份文化，也是我们必须面临的问题。

第二，试题注重科学的人地协调念，注重环境保护与生态建设。始终贯穿人地关系的主线，在科学地认识人口、资源、环境和社会相互协调发展的基础上，传递和弘扬人与环境之间的和谐之美，引导考生树立尊重自然、与自然和谐相处、因地制宜的意识，养成关心和爱护地理环境的行为习惯。今年的试卷中则以美国密西西比河流域修建人工运河以及清淤工程对当时环境的影响为例，说明人地关系的动态发展和变化。

第三，试题凸显合作共赢，共同发展的国际合作理念。合作共赢、共同发展才是当今以及未来发展的方向，国家的合作是双赢的。试题引导中学地理教学注重“用地理的眼光”观察时事、认识世界，分析在发展中遇到的问题、影响及解决措施。例如：36题以澳大利亚汽车工业的发展为主线，分析了其区位条件与兴衰过程，从时间的角度得出，区位条件是在不断改变的，没有一个国家的产业能够长盛不衰。只有互利共赢，合作发展能保持经济可持续发展。当代学生应具有学生的全球视野以及合作共赢的理念。

第四，试题重视对地理问题的探究，注重培养学科思维能力高考地理试题精选材料，允许考生从不同的视角思考问题，增强试题的探究性，引导学生打破常规和思维定式，培养学生的思辨能力，培养学生的创新意识。例如37题第（4）小题，以里海的形成和演变过程为实证，阐明了板块运动与里海地区地貌、水文、气候之间的关系，反演了湖泊的形成过程，由此获得黑海和地中海将相继成湖的依据。试题引导考生根据板块运动的趋势，判断黑海和地中海可能发生的变化,旨在扩大考生视野，提高考生以尺度上进行转换的地理思维创新能力。

对于2020年高考的复习备考，专家也提出如下建议：

1、注重日常积累，夯实知识基础。

2、搭建知识体系，培养综合思维。

3、观察生活和世界，培养核心素养。

4、锻炼图像分析和材料解读能力。

来源：猿辅导高中地理教研中心

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(责编：李依环、熊旭)