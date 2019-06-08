2019高考文综全国Ⅱ卷思想政治试卷解析

以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

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“ 2019年全国Ⅱ卷命题较之往年基本稳定，整体难度适中，但命题的形式和内容也有一定创新，试题力求落实立德树人的根本任务，体现高度的政治性、思想性，注重对学生综合素质和学科核心素养的考核。“今日，一位政治教研专家接受采访时表示。

具体来看，今年政治学科的高考命题有以下特点：

第一，以时代热点为命题素材，立足教材核心基础知识。贴合改革开放40周年和建国70周年的时代背景，通过试题激发、促使学生更加深刻地理解新时代。全国2卷哲学主观题是通过引导学生分析时代楷模事迹，运用历史唯物主义的观点，运用社会历史的主体相关知识，理解伟大的人民群众的历史地位。全国2卷政治生活主观题，运用党、政府等相关知识，分析脱贫攻坚，着眼全面小康。通过引导学生深刻理解伟大时代中各种成就，坚定中国特色社会主义的“四个自信”。去年全国2卷39题也曾从“为什么要坚持党对一切工作的领导”角度命题，助力学生增强政治认同。

第二，紧扣弘扬伟大民族精神，增强试卷文化感染能力。命题展现了伟大的劳动者精神，充分展现了奋斗精神的时代价值和强大生命力，彰显了中国文化的价值，将伟大民族精神的丰富内涵融入考试内容中，增强了试题试卷的文化感染力。试题以“雪线邮递员”为材料，引导学生增强价值判断和价值选择能力，全国2卷文化生活主观题从“敬业”着眼，让学生理解培育和践行爱岗敬业精神的意义和启示。引导学生坚定理想信念，牢记使命，培育和践行社会主义核心价值观。

第三，加强对学生思维能力的考查，引导学生分析社会热点。引导学生自觉运用学科知识分析和理解社会热点，今年全国2卷经济生活主观题以企业积极“走出去”为材料，让学生关注我国新时代中国特色社会主义现代化建设的实践和重要成果，并结合所学知识深化对企业成功因素的理解。去年全国2卷38题也曾让学生分析理解减税降费对经济发展之间的联系。这都能够促进学生提高公共参与能力，培育科学精神，理解时事政策。

此外，试题具有开放性，学生可以根据自身对知识的把握进行作答。如全国2卷39题让学生运用政治生活知识，分析材料中打赢脱贫攻坚战六个原则中的三个进行分析，这种灵活作答的题型，对于2020年及之后的高考考生有重大启示，要求学生能够从标准答案的束缚中解放出来，独立思考，从而培养个性化、创新性思维能力。

来源：猿辅导高中政治教研中心

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(责编：李依环、熊旭)