基教研专家评2019年高考北京理综生物试题

以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

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组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

2019年北京理综生物试卷以北京市学生实际为出发点，秉承北京卷宽广融通、走大道、求大气的命题风格，以“立德树人”为根本任务，从价值引领、人才选拔、教学导向三个方面构架试卷，很好地弘扬了社会主义核心价值观。试题聚焦学科核心素养考查，在考查生物学科主干知识的同时，注重思维品质，强调对逻辑推理、独立思考、科学阅读与科学表达的考查，突出创新思维，鼓励考生勇于探索。

一、落实立德树人，弘扬社会主义核心价值观，综合考查学科核心素养

试题考查生物学方面的最基本的知识，同时反映了生物学研究的新进展及相关的实际应用。引导学生将在微观层面上，更深入地理解生命的本质。生物学科的核心素养中，例如，“生命观念”是指对观察到的生命现象及相互关系或特性进行解释后的抽象，是人们经过实证后的观点，是能够理解或解释生物学相关事件和现象的意识、观念和思想方法。“社会责任”是指基于生物学的认识，参与个人与社会事务的讨论，作出理性解释和判断，解决生产生活问题的担当和能力。都是12年贯通学习的过程逐渐形成和积累的。

选择题分别从植物有丝分裂的显微观察、运动与神经系统发育及学习记忆之间的关系、淀粉分解菌的筛选与鉴定、抗病植物的培育、利用水生植物对水体污染的治理进行考查。其中，第1~3题均渗透科学探究思想；第4题的“育种”将科学思维深刻融入其中；第5题“对水体污染的治理”同样蕴含着生命观念和社会责任。

29（5）小题以“若你已被确诊为流感患者，应采取的具体应对措施”设问，考查考生既要关注自身健康，在医生指导下积极配合治疗，又要考虑到自己作为社会一员，应具备避免传染他人的社会责任感。考生在解答这一问题需要从控制传染源、切断传播途径及保护易感染人群三个方面考虑采取合理措施，有效预防传染病，也体现12年贯通学习的成果。

30题以我国科研工作者进行的油菜新品种选育这一真实研究为情境，引导学生将遗传基本定律、减数分裂和配子形成、基因与染色体的关系等遗传学知识和原理应用于育种的生产实践，创造性地设计育种方案，解决优质高产油菜杂交育种过程中存在的操作困难这一真实生物学问题。学生通过创新性的设计，体会生物学科价值，感悟劳动的光荣和不易，焕发劳动的创造潜能和热情，投入到创造更加美好的生活的实践中去，实现了试题服务于“立德树人”的根本任务。

第31题第（2）（3）小题，在温习梳理生化知识的基础上，设问“能够体现生物统一性”现象选项，学生在理解蓝藻和高等植物光合作用概念的基础上，结合转基因技术研究成果，选择能够体现生命观念的具体现易象，展现其学科素养。“DNA作为遗传物质”、“（同样的）R酶催化CO2的固定”和“R酶大亚基蛋白（合成场所相同）”，尝试通过细胞生物学和分子生物学等知识，说明生物在新陈代谢、DNA的结构与功能等方面具有许多共同特征。这体现细胞生命活动中物质、能量和信息变化的统一，细胞结构与功能的统一，生物体部分和整体的统一等，考生需运用生命观念认识生物的多样性与统一性，展示其科学的自然观和世界观。

二、丰富多样的试题情境，为学科核心素养与关键能力的考查提供了有力保障

生物试题以学科特色鲜明的科学研究为情境，语言科学、逻辑严密，且清晰易懂，能够有效考查考生的科学阅读能力。试题努力呈现经济、政治、文化、科技、社会、生态等发展的新成就、新成果，充实丰富培养学生社会责任感、创新精神、实践能力相关内容。

1．依托科学实验的情境设置

选择1~3题以学生实验、生物科研实验为试题情境，凸显实验作为科学课的本质属性，对教学有很好的导向作用。

31题第（1）（3）小题，以国际权威期刊发表的基因工程前沿研究结果作为试题情境，让考生通过科学阅读，快速获取信息，再通过系列设问检验其理解与掌握程度。光合作用科学史以及基本原理是高中生物学必修《分子和细胞》模块中主要内容，试题中进一步提供RuBP羧化酶功能和结构的相关信息；基因是DNA分子的功能片段同样是必修模块《遗传与进化》中的重要概念，题干素材中提供基因蛋白分子（酶）的合成与转基因的表达定向改变生物性状的研究成果。

2. 运用于生产实践的情境设置

选择第4题综合了转基因、杂交、单倍体育种多种技术，将传统与现代生物技术与生产实践的融合；第5题将种群、群落、生态系统结构功能与水体污染治理相结合，体现了生物学科价值所在，并对学生的职业生涯规划有着积极引导。

30试题的情境创设颇具新意，利用作物的雄性不育特性进行育种是当前生物学科前沿研究中的一个重要热点，也是科学家创造性地在生产实践中解决作物杂交操作困难的重要手段。试题通过层层深入、依次递进、巧妙设疑的问题设计，为不同层次的学生发挥知识和能力创造空间。

3. 联系生活实际的情境设置

选择第2题，以运动与神经系统发育的科学探究实验为背景，联系实际生活，引导学生认同“规律且适量的运动能够促进学习记忆”的观点，从而助力于形成积极健康的生活态度。

“流感”和“流感病毒”学生耳熟能详，很多人都有罹患流感的亲身体验，这一疾病的预防和治疗与人类健康息息相关，29题以学生熟悉的流行性感冒防治这一真实的生活情境为背景，以免疫学的知识为载体，考查学生关爱健康的责任担当。每位考生都有接种疫苗的生活经验，但未必能解释清楚其免疫学原理。29（3）小题引导考生在认识与理解流感病毒变异性的基础上，阐明每年都要接种流感疫苗的原理。试题贴近生活实际，考生运用传染病的相关防控知识保护自身及他人健康，考查学生的社会责任感。

三、突出对思维品质和关键能力的综合考查

试题注重对科学文本的阅读理解能力和用科学语言进行逻辑严谨的表述，这是科学认知能力与科学素养的基础要素，既是考生学习积累的反映，也是学习能力的重要组成。试题设问体现指向对考生组织语言并使用专业名词和术语进行条理清晰、逻辑严谨表述的要求，重点对科学表达能力进行考查。

选择1、2、3题都有着不同形式的图文、数据信息，考查学生有足够获取信息能力和实验探究能力，第5题将获取信息与理解能力、综合应用能力融合在一起，对学生进行全方位能力的考查。

29题（4）提出研究课题，即观察NA抗体对病毒侵染细胞的抑制作用，要求考生能根据研究目的，结合提供的实验材料，选择出正确的实验步骤并排序。结合研究结果进行数据分析，综合推理，得出结论。之后在综合分析本实验研究结果的基础上，结合所学知识，提出疫苗研制的思路这一科学假设。鼓励考生勇敢探索，大胆假设，对考生的创新思维和创新能力进行了考查，符合新课标对科学探究素养的要求。

30题不仅要求学生全面、深入地理解和领悟学科概念和知识的内涵，还鼓励学生创新思维、勇于探索，通过育性性状选育特定性状植株，提高油菜产量，对学生科学思维及思维品质提出了较高的要求：首先通过雄性不育突变株与两个已知品系杂交实验考查遗传学基础知识的理解和应用；再通过完成兼具两个不同品系优良性状油菜的育种方案，考查新情境中获取信息并进行科学思维的能力；最后通过利用某直观性状在开花前确定特定育性的方案设计，让学生以基因和染色体的位置关系，展现创新性的设计方案，考查创新能力。

第31题（3）小题①问，通过给出有科学漏洞的结论“转基因植物中有活性的R酶是由蓝藻的S、L组装而成”，考生要明确“高等植物去除了L基因、但没有去除S基因”、“转基因植株中既有可能有植物S基因的表达产物，也有可能有蓝藻S基因的表达产物”和“小亚基蛋白既可以是高等植物的S，也有可能蓝藻的S”等科学认知的成果，也要考查考生运用科学证据，作出严谨推理的逻辑思维过程。区别“必要但不充分”、“充分但不必要”或者“充分且必要”的逻辑关系，既检测了考生经科学阅读、信息加工后的思辨能力，还考查了使用准确的术语和严密的逻辑关系进行科学表达的能力。生物大题中的多个开放性问题，也都涉及对科学文本阅读能力和科学表达能力的考查。

北京卷理综生物学科试卷不仅能够考查考生知识掌握的有效性，问题解决的灵活性，也能够鼓励考生不断探索、勇于创新的科学精神，发展考生实事求是的科学态度，以及终身学习的能力。随着北京市新的高中课程方案实施，教师和学生有必要对课程标准中学业水平测试要求的深入理解。“理科综合”的测试形式在过去很好的完成考试评价的功能，也在今后的“教”与“学”中出将起到良好的导向作用。

点评人：

荆林海 北京教育科学研究院 基础教育教学研究中心 中学高级（特级）

乔文军 北京教育科学研究院 基础教育教学研究中心 中学高级（特级）

毕诗秀 西城区教育研修学院 中学高级

柳忠烈 海淀区教师进修学校 中学高级

周有祥 昌平区第一中学 中学正高级，特级教师

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(责编：郝孟佳、熊旭)