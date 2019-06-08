基教研专家评2019年高考北京理综化学试题

以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

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组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

作为北京市文理分科高考的最后一年，2019年高考化学试题保持近几年的一贯风格，依据《2019年北京市高考理综（化学学科）考试说明》，力求体现《高中化学课程标准（2017年版）》的相关要求；在试卷结构、考查内容和难度等方面基本稳定，为明年的学业水平考试作好过渡；强调化学学科核心素养，彰显化学学科特色和价值，注重科学探究过程及方法，重视问题解决能力的考查，体现可持续发展理念和社会责任；坚持立德树人、素养导向和服务教学的宗旨。

一、试题分析

（一）选择题重在考查在实际情境中化学概念和原理的应用

北京市高考化学试题共有7道选择题，考查内容和难度与往年相似，重在化学基础知识、基本概念和原理的应用。选择题的素材丰富，多涉及化学在生产、生活和科学技术中的最新应用成果，引导学生在应用化学基本概念和原理分析问题时，突出实验研究的作用，感受到化学在人类文明发展中的重要价值。

第6题，取材于我国重大科研成果，体现科研创新可促进科技进步，材料的进步给人类带来福祉的理念；考查科研成果与无机非金属材料的关系，物质组成和元素的关系，以及元素在元素周期表中的位置关系等的理解和认识，体现化学基本观念。引导学生以化学的视角关注身边的事物，感受祖国科技的发展。

第7题，以教材中的基本概念和原理的微观图示为素材，将微观图示与化学用语表述联系起来，建立微观与符号间的联系。考查强电解质NaCl和弱电解质CH3COOH的电离、电解CuCl2溶液、从化学键的角度研究H2和Cl2反应能量变化等综合分析化学过程，建立宏观微观符号间的联系，体现“宏观辨识与微观探析”的核心素养。

第8题，2019年是元素周期表发表150周年，本题考查元素周期表、元素周期律的应用。以我国科学院院士张青莲教授在元素周期表发展中所做出的重要贡献为背景，增强民族自豪感，体现“科学态度与社会责任”核心素养。

第9题，以交联聚合物为素材，考查有机高分子形成过程和拆分过程及性质的分析。试题表达方式与往年不同，以简单形象的示意图形式给出交联聚合物的结构片段，帮助学生理解其结构关系。考查有机物结构与性质关系的本质理解，考查考生接受、吸收和整合信息的能力，以及分析、类比的推理能力。

第10题，以几种基本核心物质的除杂反应为素材，重点考查氧化还原反应的基本概念，考查学生主干元素化合物知识、理解应用化学反应规律的能力。体现“宏观辨识和微观探析”的核心素养。

第11题，以探究草酸性质实验为素材，考查多角度认识草酸的性质，并用化学用语表达，体现了化学符号在化学学科中的独特价值。考查学生理解运用所学知识，深入思维和准确表达的能力。

第12题，以醋酸钠溶液、硫酸铜溶液和水的pH随温度升高变化的情况为研究对象，用图示的方式展现，考查水的电离变化和pH变化的逻辑关系，以及两种盐溶液pH变化与酸碱性变化关系。注重考查学生对基础知识的融会贯通、灵活运用的能力。体现“证据推理和模型认知”的核心素养。

（二）有机推断试题综合考查有机化学的知识和思想

有机化合物的合成和推断题是高考化学中的传统和经典，是应用有机化合物结构、性质和反应规律解决实际问题的综合题。有机合成和推断题体现了化学在创造新物质方面的独特贡献和价值。

第25题，以抗癌药托瑞米芬的合成路线为载体，分别从两部分呈现了该药物前体及进一步合成该药物的合成路线，综合考查有机化学基础知识、核心能力及学科思想方法，体现出有机化学的实际应用价值。试题将物质组成、结构等信息融合在设问中，引导考生从有机物的组成、官能团和碳骨架变化的角度深入分析和理解有机反应以及化学试剂的作用，以正向与逆向思维相结合的方式进行逻辑推理和合成分析。

（三）工业实际情境试题考查化学学科思想和推理分析能力

工业实际为情境的试题是近年来北京市高考关注度很高的情境素材，展现了化学工业生产的主要过程，是综合考查基本概念和原理的综合试题。这类题考查学生的综合分析推理能力，体现了化学学科宏观与微观相结合、定性与定量相结合等思想。

第27题，以高纯氢制备方法的真实情景为素材，以传统工艺和最新研究两条线索为背景，并在两条线索中集中考查化学基本概念、化学原理等，使考生在答题的过程中感受学科知识应用价值。传统工艺中高纯氢的制备是化石能源的催化重整，将盖斯定律、化学平衡、定量分析等进行综合考查；利用最新研究的太阳能光伏电池电解水制备高纯氢，拓展考生科学视野。此方法中，利用电极的循环再生可以实现氢气的不断获得，综合考查了电化学原理。

该试题综合考查图形、图表等信息的接受、吸收和整合分析的能力，渗透“物质结构决定物质性质、定性与定量”等化学学科思想方法。体现出所学知识的价值，体现出试题的教育功能。试题考查中又有创新，在盖斯定律的考查中，改变了以往计算焓变的考查方式，而是让考生自我寻找化学方程式的角度考查盖斯定律，对考生的理解能力提出更高要求。

（四）化学实验题考查基于化学原理的科学探究能力和科学表达能力

化学实验是化学学科最主要的研究方法，以化学实验为主要形式的科学探究是发展化学学科的基本途径。在2018年的基础上，2019年北京高考进一步加大了化学实验的考查力度，不仅集中体现在28题的实验探究上，还通过26题等试题综合考查考生以实验为核心解决问题的能力，凸显化学学科特色。

第26题，以废水中苯酚含量的定量测定为背景，紧密联系生产情境，考查真实和有用的化学，以氧化还原滴定的原理为考查点，突出对学生现场学习能力的考查。

试题将卤素及其化合物间的氧化还原反应原理以及定量关系融合在一个考生相对陌生的情境中，考查考生的现场学习能力，符合高考面向所有考生公平的原则。试题多数设问为实验基础知识和基本技能在具体实验情境中的应用，有利于考生作答。

试题突破近几年26题的考查内容和形式，通过呈现一个完整的实验过程，考查考生思维的完整性；打破传统的考查视角，突出对定量思维和元素守恒观的考查，积极营造促进思维发展的实验意境，起点高、落点适中，突出对实验基础知识和基本技能、创新能力以及定量测定的相关考查。

第28题，以二氧化硫的实验室制备和二氧化硫与硝酸银溶液间反应产物探究为线索，在物质制备的基础上进行性质探究，延续了2018年实验探究题的考查方式。

试题多层次考查了考生应具备的实验知识：既有二氧化硫制备等陈述性知识，又有以物质制备、除杂、检验等为核心的程序性知识，更有在新情境中对实验目的的分析和认识、对方法的选择和对实验过程的调控等策略性知识。

试题关注考生对实验现象的分析能力，运用氧化还原反应原理解决实验问题，用正确的化学术语及文字做出解释，突出考查了“物质变化是有条件的，宏观与微观相结合”的化学学科思想方法。尤其通过（2）（3）小题，可充分展现出学生的分析推理过程，并通过对比实验引导考生对反应原理进行分析和判断，考查思维的有序性。

试题融合对化学学科核心素养的考查。实验中以探究二氧化硫与硝酸银反应的产物探究为线索展开，以实验的方式展现考生在解决问题过程中应具备的证据推理意识，考查考生在面对具体情境及与化学相关事实时，能够通过观察与辨识的基础上提出问题、开展探究并得出结论；能够根据物质的性质预测其可能的变化，应用对立统一、联系发展和动态平衡的思想观点考查、分析化学反应，运用依据多种方法对物质及其变化进行分类并揭示其本质属性；能够结合具体情境，调用已有知识与方法分析解决问题，以此充分展现核心素养的“过程属性”。

（二）特色分析

1.试题素材密切联系实际，体现爱国情怀，凸显科学精神和社会责任

化学在人类文明发展的进程中起到关键作用，试题选取大量联系实际的素材，渗透了科学精神和社会责任的考查。例如，第6题展示了我国科研成果中的新材料；第8题以元素周期表150周年为情境，重点介绍我国科学家张青莲教授的相关成就；第25题有机化合物合成与推断是抗癌药托瑞米芬，说明化学在医药和健康领域的独特贡献；第27题以氢能源为背景，强调化学在可持续发展中的重要价值。

2.试题难度适中，基于教学和教材，重视化学基本概念理解和应用

试题考查内容强调化学基础知识，涉及化学各领域和各学习年级，充分体现了对平时教学和教材的重视，重点考查化学基本概念的理解及其在综合、复杂问题中的应用。例如，第7题的图示源于教材，从微观角度分析，用化学符号表达；第8题张青莲教授的介绍源于初中化学教材。此外，有机化合物推断题、化学反应原理综合题等适当改变呈现方式和设问角度，便于学生理解和作答。

3.试题内容增加化学实验情境，关注科学探究过程，强调科学思维和方法

试题中适当增加了化学实验方面的内容，突出了科学实验在化学中的重要作用。例，第10、11和12题都是实验背景，涉及除杂、探究物质性质和实验数据曲线图等。第26和 28题都是综合实验，展现化学实验的完整过程。这些实验背景试题，综合考查学生的逻辑思维能力和推理分析方法的应用。

总之，2019年的北京高考化学试题，在注重基础的同时加强综合问题解决能力的考查；在保持基本稳定的同时选用鲜活的情境素材、变化命题形式和角度； 在贴近教学和学生实际的同时突出化学的育人价值。2019年的试题为实现高考改革的平稳过渡，为指导高中化学课程改革提供了参考。

点评人：左京平 高级教师 东城区教师研修中心

张 旌 高级教师 西城区教育研修学院

郭玉林 高级教师 朝阳区教育研究中心

李向红 高级教师 顺义区教育研究和教师研修中心

黄冬芳 高级教师 北京教育科学研究院基础教育教学研究中心

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(责编：郝孟佳、熊旭)