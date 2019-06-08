2019高考理综全国Ⅰ卷物理试卷点评

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“2019高考理综全国Ⅰ卷物理试题整体看，命题内容遵循考试大纲的要求，突出了力、电、磁等主干知识，加强了对学生逻辑推理、信息加工、模型建构等关键能力的考查，体现了以考查学生物理思维能力、分析问题能力、推理判断能力为主的命题思路，试题科学、灵活、无偏题怪题。和2018年试题相比，整体难度略有增加。”6月8日，猿辅导高中物理教研中心的老师告诉记者。

具体来看，今年物理学科的高考命题有以下特点：

1、遵循考试大纲，聚焦主干内容

试卷必考部分仍以力电为主，选考部分主要考查气体实验定律、热力学第一定律、光的折射、机械振动与机械波等主要内容。其中，选择题为：四力+三电+一原，和去年设置相同，难度不大。实验题为一力一电，其中电学实验考查电表量程转换读数，校表及误差分析，难度较大高于去年；计算题为一电一力，其中，第二十五题涉及到多过程多方法以及对图像信息转换等，且计算量较大，难度高于去年。选考题3-3改5选三为两个填空；计算题为气体定律应用；3-4为机械波图像+光的折射计算，难度和去年相当。

2凸显学科特点，强化关键能力

高考物理着重考查学生逻辑推理、信息加工、模型建构等关键能力，比如，第16题利用我国航天发射火箭过程作为背景，考查学生对动量定理规律的理解和应用。在分析问题的过程中，学生需要根据题给情境利用所学知识建立相应的物理模型，考查学生的模型建构能力。比如卷第18题利用篮球运动员竖直起跳扣篮为背景，考查从体育运动中提取模型的能力；第23题，通过对校表，误差分析考查学生对实验原理的理解和推理及实际应用的能力；第25题，通过给定的速度时间图线，考查学生从图像中提取信息、加工信息并结合物理规律作出推理判断的能力，并综合考查了牛顿定律，动量守恒，能量关系的综合运用，对学生的要求较高。

对于2020年高考的复习备考，猿辅导高中物理教研中心也提出如下建议：

考生仍应以夯实基础为主，注重教材，对每一个公式，定理定律，实验原理，都要做到深刻理解，熟练推理，灵活选择并能准确应用，强调规范列式解题（比如25题，列出方程，就有过程分，结果一般得分较高）；还要特别注意对动量定理，动量守恒，能量关系的综合考查，难度逐年加大的趋势，要注重一题多解，多解归一的效率训练。总之，只要原理在手，就能应对所有！

来源：猿辅导高中物理教研中心

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(责编：郝孟佳、熊旭)