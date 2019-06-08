基教研专家评2019年北京高考思想政治试题特点

以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

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组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

2019年北京高考思想政治试题坚持立德树人价值导向，将理想信念、爱国主义情怀、品德修养、知识见识、奋斗精神、综合素质等方面的育人要求有机融入到试题中，彰显高考育人功能。通过试题情境和设问，引导学生培育和践行社会主义核心价值观，厚植家国情怀，增进品德修养；试题讲述新中国壮丽70年的辉煌成就、北京的发展变化，引导学生关注时代，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，立志肩负起民族复兴的时代重任。

一、树立理想信念，坚定“四个自信”

青年的理想信念关乎国家未来。青年理想远大、信念坚定，是一个国家、一个民族无坚不摧的前进动力。试题精心选择内涵丰富的时代素材，引导青年树立远大理想，树立中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

第30题以人大引入专业机构开展第三方执法评估、建立预算审查联系代表机制等创新工作的新举措为情境，引导学生感受我国人民代表大会制度的生机和活力，感悟社会主义民主坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的统一，坚定制度自信。第28题，“骑着怪异飞行器的邮递员”这一异想天开的畅想变成“送货无人机”的现实，鼓励学生敢于梦想、乐于追梦、勤于圆梦，用青春的奋斗书写青春的中国。

第38题以“壮丽70年，奋斗新时代”为主题，从政治、经济、文化多角度引用典型事例，回望新中国70年伟大历程，引导学生深入思考中国历史性巨变的原因，感悟解决人类问题的中国方案——中国特色社会主义的正确性和独特魅力，让爱国主义精神深植学生心中，增强学生对中国特色社会主义道路和制度的政治认同，引领学生以坚定的理想信念坚守初心，接棒新时代。

二、坚持“五育”并举，培育民族复兴追梦人

“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，是教育的根本任务。试题围绕“合格建设者和可靠接班人”应具有的素质和精神面貌，不仅引导学生树立爱国主义情怀，践行社会主义核心价值观，运用学科知识独立思考、分析解决实际问题，还注重引导学生尊重劳动和创造、增强实践本领，提高审美能力和文明素质。

第24题以形如“满弓扣箭”的箭扣长城为素材，在弘扬长城蕴含的中华民族精神的同时，让学生感知“城楼与山崖相互融合，残垣断壁，雄浑苍凉”的深沉之美，运用学科思想思考对具有独特性的“箭扣之美”的合理修缮与开发。第27题以学校开展丰富多彩的劳动课程为情境，引导学生感悟劳动对个人了解社会、提高实践能力、实现全面发展的作用和价值，树立劳动光荣、崇尚劳动、尊重劳动者的正确价值观。

第41（3）题，以2019年北京世界园艺博览会的主题“绿色生活，美丽家园”为话题，引导学生感知自然之美、生命之美、生活之美，树立共建共享美丽家园的社会责任意识，为建设“美好家园”奉献智慧。试题将德育、美育、智育融为一体，引导学生树立新时代生态文明思想，积极参与国家生态文明建设。

三、关注时代发展，聚焦北京特色

贯彻新理念，奋斗新时代。70年砥砺奋进，北京站在高质量发展的新起点，正朝着国际一流和谐宜居之都的目标迈进。试题呈现北京近年来各项建设成果，尤其是生态文明建设取得的巨大成就，引导学生关注身边变化，感悟时代发展，认同创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念。

第29题呈现绿满京华的北京城市绿道缩影，引导学生在解决真实问题中，体会绿色、共享理念引领下北京天更蓝、水更绿、地更净的获得感。第41（3）题聚焦 “绿色家园、美丽生活”的世园会主题与中国追求“人与自然和谐”等主张，彰显中国大力发展生态文明、愿与各国一道共同建设美丽地球家园，共同构建人类命运共同体的责任和担当。试题引导学生思考、领悟、认同绿色发展理念，做到知行合一、自觉践行，像保护自己的眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，同筑生态文明之基，同走绿色发展之路。

四、秉持素养导向，强调综合性与创新性

试题坚持素养导向，力求通过学科任务、问题情境、学科内容的有机融合，考查学生的必备知识和关键能力。试题强调综合性与创新性，将学科内容的考查置于真实具体的问题情境之中，通过设置科学合理的学科任务，综合评价学生理论水平和创新思维能力、社会理解和参与能力；引导学生确立正确的政治方向，提高学科核心素养，对个人成长、社会进步、国家发展和人类文明做出正确的价值判断和行为选择。

第31题“抽选人民陪审员”、第32题“轨道交通冬奥支线工程环境影响评价的公示”等问题情境，引导学生从公民参与、社会发展、依法治国等角度进行思考和分析，培养学生的法治素养和社会参与能力。第38（3）题以“70年长歌未央”为切入点，要求学生综合运用哲学和文化的知识，阐述对“歌以咏志”的理解，引导学生综合运用学科理论多角度思考问题和解决问题，有利于激发创新思维和创新能力。

第38（2）题呈现1978—2018年我国城镇化率、居民家庭恩格尔系数等经济图表，要求学生准确解读图表信息，严密推理，揭示其中的经济学逻辑关系。在学生展示知识的结构化水平和基本的学科思维方法的过程中，考查学生科学精神的核心素养水平、论证问题的能力，引导学生感悟历史性变化，坚定中国特色社会主义道路自信。

2019年北京高考思想政治试题，凸显铸魂育人功能；在服务人才选拔的同时，引导思想政治学科教学改革方向，促进素质教育全面发展。

点评人：刘媛 北京教科院基教研中心 中学高级教师

李岚 北京教育学院石景山分院 中学高级教师

马彩云 北京延庆教科研中心 中学高级教师

邰美秋 北京师范大学附属中学 中学高级教师

张帅 中国人民大学附属中学附中 中学高级教师

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(责编：郝孟佳、熊旭)