基教研专家评2019年北京高考文综地理试题

以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

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2019高考首日现场 这些画面很暖心

组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

2019年北京高考文综地理学科命题继续坚持以“课程标准”和“高考说明”的要求为依据，贯彻2018年全国教育大会和北京市教育大会的精神，落实立德树人根本任务，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定基础。2019年是北京市高考文综考试的收官之年，试题密切结合北京市地理教学实际，稳中求新，稳中有变，体现首都特色。试题难度适中，聚焦地理学科核心素养，注重考查地理的学科方法和逻辑思维，体现基础性、综合性、应用性和创新性，充分发挥高考的选拔和育人功能。为高中学业水平等级考试做出有益的探索，对高中地理教学具有良好的导向作用。主要体现以下几个特点：

一、突出立德树人的价值观导向

试题围绕立德树人的目标，贯彻全国和北京市教育大会精神，渗透中华优秀传统文化，关注国家重要战略和决策，树立文化自信和自尊。突出家国情怀，让学生为建设绿色中国、生态中国、美丽中国，形成强有力的认同感和责任感，并具备未来建设祖国的行动能力。

例如，选择题第1、2题，以宫灯的制作为情境，关注中国传统文化和粤港澳大湾区的建设，并通过阅读中国竖版地图增强国土意识，培育爱国情感和家国情怀。选择题第5题引导学生关注“长江三角洲区域一体化发展”这一国家重大战略决策，增强学生建设祖国的社会责任感。

二、注重考查地理学科核心素养

试题注重考查学生的人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等地理学科核心素养。通过构建鲜活的情境，引导学生利用地理知识和方法解决问题。

例如：选择题第8题以学生较熟悉的地租曲线为试题情境，考查学生对某地商业用地和农业用地状况的理解，渗透政策对农业用地的保护作用，体现人地协调观。

选择题第3题考查地形、气候要素之间的联系；综合题第36题（3）小题考查学生从多角度分析老挝发展多种优质农产品的有利条件，体现自然和人文要素的综合，考查了不同水平的综合思维。

选择题第1、2题涉及粤港澳大湾区、中国全图；选择题第4、5题涉及长江三角洲；选择题第7题涉及亚洲局部地区；综合题第36题涉及东南亚局部地区、第40题（1）小题涉及德国地区等。通过不同尺度考查学生区域认知素养。

选择题第6题联系生活，引导学生通过读图分析处理相关数据，对地理现象科学解释与评价，解决真实的地理问题，考查地理实践力。

三、素材丰富，情境多样，考查学科本质

试题提供了丰富的图像信息，充分利用地理图像及其承载的地理情境，将现实生活与学生的学习联系起来，引导学生从图像中获取有效信息解决地理问题，考查学科本质,突出地理学科的特色。地理图像类型多样，有手绘图、区域图、等值线图（等压线、等深线）、坐标图、人口密度分布图、示意图等，共计9幅图。题目设置中图像与文字资料结合，提供了丰富的地理信息，有效考查学生对基础知识的理解和基本方法的应用。

例如，选择题第7题的图5“某日08时亚洲局部海平面气压分布图”，考查学生对简易天气图的判读；综合题36题图14是复合图，在我国和东南亚局部区域图上，叠加气温、湿度和降水量统计图，引导学生认识区域差异，并能分析在适宜时段出游的原因。

四、密切联系生活，学以致用

试题素材大多源于生活实际和社会热点，引导学生关注生活、关注社会，以地理视角认识社会生活，将自身发展与社会发展、国家发展相联系，突出地理学科的育人价值。题目设置的情境，充分考虑学生的生活体验，为不同层次的学生搭建展示才华的平台。

例如：选择题第9、10题，以《人民日报》的新闻报道“4000公里，南菜北运”为素材，紧密联系生活实际，考查区域差异和区际联系；综合题41题（1）小题以北京世界园艺博览会为试题情境，引导学生关注社会热点，增强首都意识。

五、试卷整体结构合理，不同类型题目特色鲜明

（一）选择题

1.难度适中，平和稳定，体现人文关怀

与2018年相比，试题在形式、结构上保持基本稳定，在素材、设问、图像等表达形式以及考查主题、角度和答案设置等方面保持了北京卷一贯的特色，没有偏题、怪题，关注学科主干知识，考查学生日常积累和课堂表现。如选择题图3、图5、图6，都选取了学生常见的图像形式，考查区域、天气系统和城市空间结构的相关基础、主干知识，让每一位考生感到亲切、熟悉，好上手，平稳中维护考试公平。

2. 地理图像丰富，素材面广底深，提升试题的思想性

地理选择题11道，运用了7幅图像，涉及手绘图、示意图、统计图、区域图、等值线图等，引导学生从图像中获取有效信息，解决地理问题。考查学生综合思维、区域认知等地理思想方法的掌握水平，体现了地理学科特色。其中比较新颖的图像包括：图1，将学生手绘图和专题区域地图结合，一幅“点亮中国”的宫灯手绘图颇为亮眼，将地理实践力和学生的审美体验巧妙地融入试题，并通过组合图的形式承载了丰富的学科内涵；同时首次在高考试题中使用了竖版中国地图，渗透了国情教育。图4，结合生活实际，以“中国某机场空调变化示意图”考查学生的区域认知，以及图像信息的分析处理能力。图7“长江中下游某区域莫霍面的等深线分布图”，一改常规以剖面图考查地球内部圈层结构的形式，以等深线的视角考查相关学科知识，充分体现了综合思维。

试题素材密切联系社会热点问题和生活实际，引导学生关注我国现代化建设中的重大地理问题，体现国情教育，渗透全面培养学生“德、智、体、美、劳”意志品质。

例如：选择题第1、2题，以学校开展的手工活动为素材，不仅体现了地理实践力与学科知识考查的有机结合，还体现了学生对劳动精神的追求。第1题以粤港澳大湾区为背景，体现了建国70年的建设成就。第5题以长江三角洲区域一体化为背景，引导学生理解国家发展战略的整体意图，培养爱国情怀。

2.聚焦基础、主干知识，体现多年积累，提升思维品质

围绕地理概念、原理与规律等主干知识，突出考生对地理的“理”的理解、应用与分析的能力考核。试题涉及如比例尺、中国疆域、气候影响因素、河流水文特征、简易天气图、等值线等诸多基本地理概念、基本原理。比如选择题第2、6、7、11题。这些教材中的概念、原理、规律是解答地理问题的基础，也是分析、解决地理问题的重要依据，是地理知识体系中的主干。

3．贴近社会和生活实际，渗透中华优秀传统文化和地理学科核心素养

试题关注文化基础、自主发展和社会参与的学生发展素养要求，凸显核心素养考查，尤其关注区域认知与地理实践力的考查。

例如第1题，“点亮中国”的宫灯素材，渗透了中国优秀传统文化，提现了地理实践力的培养。

例如第4题，结合机场建设的实际情境，引导学生关注日常生活中的地理规律，同时在考查学生在图像信息分析处理的同时，渗透地理实践力的考查。

例如第8题，通过地租统计坐标图，引导学生从地理视角看待在城市化快速发展的过程中，国家通过政策保障农业用地，从而加深学生对人地协调观的理解。

（二）综合题

1.试题素材选择视野开阔，彰显地理育人价值

36题以“中国与东南亚山水相连，人文相通，跨境合作不断深化”为试题素材，从地理视角关注“亚洲文明对话大会”、“精准扶贫”等重大时政热点；40题以“古往今来，社会关怀是一个重大议题”为试题素材，引导学生将所学地理内容与现实生活紧密结合，渗透学以致用的学习理念；41题以“长城脚下，妫水河畔，2019年世界园艺博览会在北京举办”为情境素材，体现北京特色，绿色发展（绿水青山是金山银山），强化家国情怀。

基于试题素材的选择，综合题引导学生从地理视角，用地理知识、地理思维等关注国际、国内的重大时政热点，关注身边的现实问题等，体现地理试题的思想性、时代性与生活性，彰显地理的育人价值。

2.试题设问多角度多层次， 强化学习过程方法

36题以“中国与东南亚”这一区域为情境，设计四个不同层次不同角度的问题，突出描述与阐释区域自然地理特征和人文地理特征的过程与方法；阐述区域合作与可持续发展的过程与方法等等，突出区域认知、综合思维与人地协调观等核心素养的考查。40（2）题设问“描述德国老龄化人口密度的分布特征，例举人口老龄化对该国可能带来的影响”，强化获取和解读地理图像信息的过程与方法；描述地理事物分布特点的过程与方法等，突出人地协调观、综合思维、区域认知等素养。41（1）题设问“概述沈阳和大连发展高新技术产业的共同有利条件”，突出阐释高新技术产业发展条件的过程与方法、阅读文字信息的过程与方法等，突出区域认知、综合思维、人地协调观的考查。

3.试题突出考查主干知识，关注地理学习积累

地理试题注重对基本概念、原理等主干知识的理解及其应用能力的考查，注重基础性、综合性、实践性等，关注学生课堂学习所得，搭建学生展示学习成果的平台。

地理概念是地理学习的基础，也是考查地理其他内容的基础，突出地理概念的考查也体现了试题的基础性。综合题涉及到的地理基本概念有36题的地震、农产品，40（2）题的人口密度、人口老龄化，41（1）题的高新技术产业等等。基本原理包括农业发展的有利条件、高新技术发展的有利条件、人口老龄化的影响等等，突出了地理内容考查的综合性、实践性等。

六、对教学的启示

综合今年高考文综地理试题的特色，面向未来的地理学科等级性考试，我们可以在地理教学方面得到如下启示：

1. 以核心素养为导向，开展以学生为主体的地理教学。

整体把握教学内容，在不同教学内容中合理渗透地理学科核心素养，帮助学生树立正确的价值观，促进学生核心素养的全面提升，充分发挥地理学科的育人价值。关注学生对地理事象的理解和表达，鼓励学生发表并论证不同观点，营造民主、开放的课堂氛围。

2. 注重基础，落实地理学科的主干知识。

教学注重主干地理知识的形成过程，遵循学生的认知规律和特点，通过适当的教学活动师生共同建构地理学科的基本概念、基本原理和基本规律，阐释、预测地理事物的发展演化过程。

3. 以地理图像为学习资源，培养学生解读信息的能力。

地理图像是地理信息的重要载体，能够简洁、综合地呈现多种地理要素及其之间关系。教学中要培养学生利用地理图像提取信息的能力，尤其是解读地理事物相互关系信息的能力，提升学生地图素养和综合思维水平。

4. 创设真实情境，加强地理实践，培养学生解决问题的能力。

关注生活中的地理现象、国家和世界的时事热点，以此为素材创设教学情境。通过创设真实情境或地理实践，加强学生地理学习的体验，培养学生观察地理事物、发现问题的能力，以及运用相关地理知识、地理思想和方法解决实际问题的能力。

点评人：陈 红 教研员 北京教育科学院基础教育教学研究中心

高振奋 教研员 北京教育科学院基础教育教学研究中心

潘化兵 教研员 北京市东城区教师研修中心

康 星 教研员 北京市西城区教育研修学院

杨利娜 教研员 北京市朝阳区教育研究中心

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(责编：郝孟佳、熊旭)