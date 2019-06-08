基教研专家评2019年高考北京文综历史卷

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2019年北京高考历史试卷总体体现以下原则。首先，注重贯彻落实立德树人的根本任务，引导学生树立正确的国家观、民族观、文化观、历史观。其次，与往年试题相比，命题的基本理念不变，稳中求新，进一步注重学科素养的考查，引导学生适应时代发展的要求。再次，试卷的命制体现了教育与选拔并重，即一方面有利于引导中学历史教学的发展和提高，另一方面有利于高等学校选拔德才兼备的高素质人才。

具体来说，2019年历史试题呈现以下特点。

一、挖掘学科的思想内涵，从学科特点出发，体现了对革命史和革命文化的考查。弘扬社会主义核心价值观，有助于学生形成正确的世界观、人生观和价值观，有利于引导中学教学落实党和国家对历史教育的要求。如选择题第17题以敌后抗日根据地的创建为切入点，考查了中国共产党领导的民主革命战争的历史。又如第18题考查了新中国的建国历程和制度构想，引导学生追本溯源，理解新中国民主政治的由来。

二、弘扬中华民族优秀传统文化，发挥历史学科优势，追根溯源，培养学生的家国情怀。例如37题以较大的篇幅从历史?记忆的角度，深入考查考生对历史记忆与祖先认同、历史记忆与时代使命的理解和认识。又如42题第2问以古代建筑为切入点，考查了中国传统政治和文化的内涵。整份试卷中国古代史内容达到38分，超过三分之一，体现了对中华优秀传统文化的高度重视。

三、注重考查学生的独立思考和创新能力，尤其注重对问题意识的考查。试卷在命题形式上有所突破，例如37题第3问要求考生依据近代美国的相关史实，独立设计一组思考题，综合性地考查了学生对教材的掌握程度，以及发现问题，提出问题和解决问题的能力，体现了创新性和思考深度。有利于引导中学历史教学回归教材，改进教学方法，推进探究式学习，培养学生的独立思考，问题意识和逻辑推理能力。

四、试题的命制以主干知识为载体，体现了对社会现实问题的历史考查和人文关怀。有助于加强学生对现实问题的理解，培养学生的人文情怀。如选择题第16题，以京津冀近代工业的发展，引导学生思考京津冀一体化的历史和现实。再如选择题第23题，以美日贸易摩擦设置历史情境，引导学生思考现实中的类似热点问题。再如非选择题40题第1问，以16世纪上半期德国济贫改革为切入点，引导考生思考历史和现实中的民生保障问题，体现人文关怀。

2019年的高考历史试题启示我们在日常的中学历史教学中，要充分体现立德树人的原则，要关注优秀传统文化，关注社会热点问题，同时要充分依托教材，落实主干知识，注重历史学科核心素养的培养，不断提高历史教学的水平。

点评人：李晓风：中国人民大学附属中学 正高级教师、特级教师

郭井生：北京教科院基教研中心 高级教师

赵文龙：海淀区教师进修学校 高级教师

冉 峰：东城区教师研修中心 高级教师

郝万清：北京市第二中学 高级教师

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(责编：郝孟佳、熊旭)