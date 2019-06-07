2019年高考语文作文试题综评

2019年高考语文试卷作文题共9道、汉语作文题1道，其中4道由教育部考试中心命制， 6道由北京、天津、上海、江苏、浙江等省市命制。试题以材料作文为主，积极反映中华民族伟大复兴的历史进程，贴近时代、贴近社会、贴近考生实际，综合考查考生的思维能力、写作能力，全面落实“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的时代要求。

1、贴近时代，积极反映家国主题

全国Ⅱ卷作文试题“青春接棒，强国有我”精心选择五四运动、新中国成立、改革开放、五四运动100年、新中国成立100年五个标志性历史节点，启示考生深刻领悟中华民族站起来、富起来、强起来，实现伟大复兴的历史进程，深刻感受中国青年与祖国、民族同呼吸、共命运的光辉历史，引导考生以参与者的身份体验历史，思考未来，激励他们自觉接续奋斗，让青春在为祖国、为人民、为民族、为人类的奉献中焕发出绚丽光彩。天津卷作文以“爱国情怀”为主题，启迪考生体悟爱国主义精神内涵，深入思考个人与国家、民族、人类的关系，感受理想信念对引领新时代青年接续奋斗的重大意义。北京卷作文“2019的色彩”引导考生将个人的成长节点置于国家发展的历史进程中，激发他们的时代责任感和使命感。

2、全面发展，回应素质教育时代强音

2019年作文试题突出对体美劳教育的引导，努力将“五育并举”落到实处，激励学生全面发展。全国Ⅰ卷作文“热爱劳动，从我做起”将中华民族热爱劳动的优秀传统与当下社会一些对劳动的偏差认识、错误态度进行对比，引导青少年学生对这一现象及劳动本身进行深入思考，自觉弘扬劳动精神，推动全国青少年乃至全社会中形成热爱劳动、崇尚劳动、尊重劳动、参与劳动的良好风气。全国汉语卷作文“奥运我最爱”回应2022年北京冬季奥运会倒计时1000天这一热点事件，呈现奥运格言、奥林匹克口号以及运动员的豪言壮语，引导考生深刻理解体育精神，领会体育中包蕴的爱国情怀。上海卷作文“寻找‘中国味’”以倾听和接触不同国家、不同风格的音乐为切入点，引导考生寻找、品味“中国味”，感受中华优秀传统文化之美，增强对祖国文化的认同感和归属感。

3、画里话外，师生情长，致敬教育，关注成长

教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是民族振兴、社会进步的重要基石。全国Ⅲ卷作文“画里话外，师生情长”以漫画材料呼应教育主题，材料直观，情境真实。考生通过场景代入，可以深刻感受师生情谊，感悟师德师恩，体会老师的奉献精神、园丁品格和责任意识，致敬老师；也可以思考自己的人生经历、奋斗目标，关注成长。试题赋予考生真实的写作情境和丰富的想象空间，要求考生结合自己的体验与经历，抒发真情实感，不做无病呻吟。

4、情境巧、应用强、思辨深，写作设计新亮点

2019年高考语文作文试题设计科学，亮点迭出。全国Ⅱ卷作文试题“青春接棒，强国有我”提供五个特定写作情境，要求考生结合特定历史背景，以特定身份、特定文体完成写作任务；全国Ⅰ卷作文“热爱劳动，从我做起”，要求考生“面向本校同学写一篇演讲稿”。试题情境设置真实，写作任务明确，便于考生设身处地展开想象和思考，充分发挥写作水平。试题要求考生采用特定的应用性文体写作，借此释放出强烈信号：写作要立足实际生活需求，强调实际应用、知行合一。北京卷“文明的韧性”、浙江卷作文“‘作者’与‘作品’”以及江苏卷作文“五味调和，共存相生”，要求考生结合生活实际，关联时代展开思考，话题空间大，思辨色彩浓，便于多方面考查考生的思维品质与语言表达能力。

来源：教育部政务新媒体“微言教育”

(责编：李依环、熊旭)