原标题：2019年江苏高考作文题出炉 名师解析：贴近日常生活

7日上午，2019年江苏高考正式拉开序幕。随着语文科目考试结束铃声的响起，2019年江苏高考作文题也随之曝光。今年江苏高考作文依然是材料作文的形式，文体不限。南京市宁海中学正高级教师刘宏业解析，材料以“水”“盐”设喻，贴近考生日常生活，富有时代气息。整个文题借“味”说理，意“味”深长，启人深思，能够激活考生思辨，有着很强的现实意义。

今年的作文题仍是考生熟悉的材料作文。“物各有性，水至淡，盐得味。水加水还是水，盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸，五味调和，共存相生，百味纷呈。物如此，事犹是，人亦然。”要求考生根据该材料，选取角度，自拟题目，写一篇不少于800字的文章；除诗歌外，文体自选。

刘宏业说，材料共有四句话构成，从三个层面进行解说，引导考生展开联想，打开写作思路。第一句话选取生活中最常见的两种事物，至淡之“水”和得味之“盐”，形象地说明了“物各有性”这一生活常识。中间两句话构成对比，即将水、盐同物简单叠加和“五味”异物之间“调和”“共存”两种生活现象进行比照，意在提示材料的核心内涵：在肯定“物各有性”的基础上，更加强调事物之间共存相生的关系，从而达到“和而不同”的境界。最后一句话由“物”及“事”至“人”，强调了前面所说的道理既是事物发展的基本规律，也是人类社会普遍适用的原则，点明这一道理存在的常识性和普遍性，在立意方向上进一步拓展了考生的思维空间。整个材料形成一个相对独立的言说情境，让考生由此及彼、由局部到整体、由具体到抽象的引申发散，进而谋篇成文。

刘宏业说，此次文题启示考生，面对多元文化和多彩文明的社会现实，个体应该以何种姿态融入其中，智慧生存。综合分析，“和而不同”是整个材料的核心。“和而不同”是事物存在的基本常识，是为人处事的智慧之举，是文明、文化得以延续发展的精神之基，更是人类社会交流互鉴的融合之道。“和而不同”追求的终极价值是美美与共，互利共赢。材料看似明白如话，实则意蕴丰厚。写作时可钩沉历史，探求“和而不同”的典范事例，以古鉴今；可比照中外，智慧“拿来”，思考“和而不同”的积极意义；可关注身边现实，以小见大，反映“和而不同”的现实价值……考生可根据个人感悟和写作特长，或记叙，或议论，或抒情，自由选择，彰显个性，做到“百味份呈”。

需要注意的是，不管选取何种题材入文，行文均要围绕材料核心“和而不同”来写，体现对这一核心内涵的理解和把握，同时要尽量选择小而巧的角度，集中笔墨，深入开掘，切忌大而空泛。

从材料的关键词看，从2017年的“车”到2018年的“语言”，再到今年的“和而不同”，江苏作文命题一直遵循重道固本、守正创新原则，积极关注社会现实，努力激活考生思辨，对一线作文教学起到了很好的导向作用。（记者朱殿平）

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