2019年高考语文试题亮点

1、厚植家国情怀，讲述奋斗故事

培养社会主义建设者和接班人

2019高考语文将深厚的家国情怀融入试题之中。全国Ⅱ卷作文“青春接棒，强国有我”呈现从五四运动到新中国成立100周年的历史，生动展现了中国青年为实现中华民族伟大复兴而接续奋斗的光辉历程。天津卷作文以“爱国情怀”为主题，引用方志敏、陶行知、黄大年的话语，隐含感人的奋斗故事。全国Ⅱ卷实用类文本阅读选用1954年《人民日报》社论《努力修好武汉长江大桥》、2018年报道《港珠澳大桥背后的科技支撑》等三则材料，呈现新中国不同历史时期的国家工程、国之重器，代表着不同时期的“中国速度”与“中国技术”，考生从中可以深刻感受新中国建设的奋斗成就，增强民族自豪感，增强四个自信，激发奋斗热情。

2、强化体美劳教育引导

贯彻全面发展理念

2019年高考语文试卷贯彻“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的要求，加强体美劳教育引导，促进考生全面发展。命题凸显语文科以美育人、以美化人的优势，遴选文学经典，以美启真、以美向善。全国卷和北京卷、浙江卷等试卷考查对名著的理解与鉴赏，包括《史记》《理水》《小步舞》《呐喊》《红岩》《平凡的世界》《老人与海》《边城》《红楼梦》《呼兰河传》等作品，引领考生享受审美愉悦，培养健康情趣，升华人生境界。热爱劳动是中华民族的优秀文化基因。全国Ⅲ卷古代诗歌阅读节选唐代诗人刘禹锡《插田歌》，展现劳动美好；江苏卷现代文阅读《表妹》，赞扬劳动之美。全国Ⅰ卷作文题“热爱劳动，从我做起”倡导考生崇尚劳动、尊重劳动，积极参与劳动。体育在全面发展的高素质人才培养中具有重要地位。全国Ⅲ卷实用类文本阅读材料呼应奥运精神，语言文字运用题以第55届世乒赛报道作为素材，引导考生关注奥运、关注体育，增强参与意识，激发爱国情怀。

3、创设情境，凸显应用

持续深化语文科考试内容改革

2019年高考语文突出试题命制的情境化设计与应用导向，落实高考综合性、创新性考查要求，引导考生重视实践，学以致用。命题将材料选取与教材内容、生活现实相结合，创设开放的、综合的探究情境，凸显语文的应用性考查。全国Ⅰ卷文学类文本阅读考查对鲁迅《理水》中人物形象的理解，结合教材篇目《中国人失掉自信力了吗》，创设鲁迅作品群探究情境；全国Ⅱ卷实用类文本阅读第6题“为什么说今天的中国桥梁已经成为体现国人自信心的一张名片”，引导考生将材料与现实生活相结合，由此及彼，在开放的情境中获取新知。命题将作答要求与人生体验相结合，创设真实的任务情境。全国Ⅰ卷作文“热爱劳动，从我做起”、Ⅱ卷作文“青春接棒，强国有我”创设与真实生活高度接近的写作情境，要求考生采用应用性文体完成写作，强化写作的应用导向。

来源：教育部政务新媒体“微言教育”

(责编：李依环、熊旭)