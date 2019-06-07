北京市2019年高考语文大作文点评

【作文(50分)】

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目抄在答题卡上。

①“韧性”是指物体柔软坚实、不易折断的性质。中华文明历经风雨，绵延至今，体现出“韧”的精神。回顾漫长的中国历史，每逢关键时刻，这种文明的韧性体现得尤其明显。中华民族的伟大复兴，更需要激发出这种文明的韧性。

请以“文明的韧性”为题，写一篇议论文。可以从中国的历史变迁、思想文化、语言文字、文学艺术、社会生活及中国人的品格等角度，谈谈你的思考。

要求：观点明确，论据充分，论证合理。

②色彩，指颜色；不同的色彩常被赋予不同的意义。2019年，我们隆重纪念五四运动100周年，欢庆共和国70华诞。作为在这个特殊年份参加高考的学生，你会赋予2019年哪一种色彩，来形象地表达你的感受和认识？

请以“2019的色彩”为题，写一篇记叙文。

要求：思想健康，内容充实，感情真挚，运用记叙、描写和抒情等多种表达方式。

【点评】

今年高考的大作文依然考查了北京考生熟悉的两种文体：议论文和记叙文，一个侧重理性，一个侧重感性。适合不同类型的考生，既完成了对考生学科关键能力的有效检测，更让考生经受了一次富有人文关怀的人生历练。

当前宣传工作一个重要任务就是“兴文化”。兴文化就是要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，继承革命文化，发展社会主义先进文化，激发全民族文化创新活力，建设社会主义文化强国。大作文第①题“文明的韧性”，引导考生深入领悟中华文明“韧”的精神内核，通过对中国历史的回眸、对中华民族伟大复兴现实需求的思考，激发其领悟中华民族的品格与精神，加深对中华文化的理解与认同。题目提示考生可以从中国的历史变迁、思想文化、语言文字、文学艺术、社会生活及中国人的品格等角度加以多维度联想思考。考生可以联想到“精卫填海”“愚公移山”“夸父逐日”等神话，联想到“天行健君子以自强不息”“岁寒然后知松柏之后凋也”“士不可以不弘毅，任重而道远”等名言警句，以领悟中华民族一贯崇尚的“韧”的精神；考生还可以调动思想文化积累，体会革命先辈为救国图强，建立新中国百折不回、九死未悔的英雄主义，体会新时代建设者为实现中华民族伟大复兴艰苦奋斗、奉献创新的理想追求，从中领悟中华文明一脉相承的“韧”之文化根脉。题目要求考生能够从大处着眼，从小处入手，让不同层次的考生能有话可说，激发他们的写作潜力。

大作文第②题“2019的色彩”，要求考生选择一种色彩，用形象去表达对2019年的感受和认识。2019年是有特别意义的一年：这一年是五四运动100周年，是中华人民共和国成立70周年，是澳门回归祖国20周年；2019年身边也有许多重要的事件发生；2019年也是考生人生中非常重要的时刻：众多考生迈入成年，经过高考选拔，即将进入大学，开启新的学习生活。题目引导考生将自身的成长置于国家发展前进的历史进程中，在时代发展的宏大背景下，以一种家国情怀，思考青年的时代责任和历史使命。同时，题目要求考生将这种思考赋予一种色彩：可以是代表收获与辉煌的金黄色，可以是代表热烈与激情的鲜红色，可以是代表希望与繁荣的绿色，可以是代表高尚与宏远的蓝色……考生可以讲述故事，也可以写抒情散文，给形象思维能力强、文学表达水平高的考生预留了足够的展示空间。

两道作文题对日常写作训练的价值导向清晰明确。北京高考试题这种强势的特殊“媒介”，有力地启示我们，这些作文题又都与考生的生活经历和人生体验息息相关；语文教学必须要关注社会现实，决不能躲进远离生活的“象牙塔”里。我们首先可以从中得到一种基于“立德树人”的价值取向：引导学生积极展现出健康向上的精神风貌，培育学生关注社会现实的人文情怀。北京卷在作文“二选一”“微写作”这种形式的写作命制尝试，都走在了全国各类选拔性命题的前沿，既“开风气”又“为师”，又有筚路蓝缕之效。

（北京教育学院丰台分院管然荣，特级教师，正高级教师）

(责编：郝孟佳、熊旭)