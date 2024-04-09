原标题：构建行业高校育人共同体 培养新时代的“钢小伙”“铁姑娘”

为深入贯彻落实习近平总书记给北京科技大学老教授回信的重要指示精神，北京科技大学联合钢铁行业背景高校、科研院所、重点企业等70余家单位发起成立新时代“钢筋铁骨”高校育人共同体，着力探索高素质人才培养的新理念新模式新举措，为铸就科技强国、制造强国提供坚实人才保障。

把握初心使命和重点任务

民族复兴迫切需要培养造就一大批德才兼备的人才。当前，我国钢铁行业转型升级、开展原创性和引领性科技攻关的进程加快，迫切需要一批适应行业发展需要的拔尖创新人才和卓越工程师。“钢筋铁骨”育人共同体深刻领会高素质人才的时代内涵，及时回应钢铁行业对人才的新要求，坚持将培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为职责使命，把“塑造钢铁报国情怀”“培养核心工程能力”“淬炼钢铁意志体魄”等作为关键目标贯穿人才培养始终。

当前，受新环境、新事物、新业态影响，钢铁行业背景高校人才培养与学生现实需求、行业发展速度存在一定程度的脱节现象，导致出现“学生对行业认同度不高”“学生工程实践能力不足”“育人资源整合不够”等亟待解决的现实问题。“钢筋铁骨”高校育人共同体将以问题为导向，精准施策、重点发力，切实破解钢铁行业背景高校育人合力不足、优势不显、特色不明等问题。

发挥资源优势和引领作用

钢铁行业背景院校在长期服务钢铁工业发展的过程中，形成了独有的精神文化和优良传统，呈现出“矢志报国”“刚毅顽强”“百折不挠”“求实鼎新”等精神特质。“钢筋铁骨”育人共同体将深入挖掘钢铁行业丰富的精神内涵，并将其融入人才培养的各个环节，为培育新时代“钢小伙”“铁姑娘”提供坚强思想保证、注入强大精神动力。

育人工作是一项系统性工程，涉及思想引领、价值塑造、知识传授、能力培养等各个环节，仅依靠学校力量远远不够。“钢筋铁骨”育人共同体将充分发挥不同育人主体的特色和优势，构建有效协同、共建共享、合作发展的长效化工作机制，实现钢铁行业背景高校与企业之间的资源互通和优势互补，真正形成“1+1>2”的育人效应。

创新实践路径和具体举措

新时代“钢筋铁骨”育人共同体致力于加强科教融汇、产教融合、人才培养间的纽带联系，把握教育、科技、人才一体推进的内在规律，着力构建新时代“钢筋铁骨”特色育人模式。

一是筑牢课程主渠道，擦亮思政课程和课程思政的“钢铁底色”。一方面，立足北科大“课堂实践、校园实践、社会实践、融合实践”四位一体实践教学模式、“形势与政策”课立体化教学、“数字马院”信息化平台的思政课“三张名片”，开展面向钢铁行业背景高校的“大思政”系列线上直播、“钢铁思政”大讲堂等活动，共建共享思政课数字化教学资源，推动钢铁行业背景高校思政课提质创优。另一方面，从行业特色公开课、学科思政论坛、课程思政示范课三方面推进课程思政建设，打造“大国钢铁”特色精品公开课、“中国材料名师”讲坛、“钢筋铁骨”课程思政案例集等一批具有引领性和示范性的优秀成果。

二是夯实日常主阵地，突出品牌活动和大学文化的“钢铁特色”。一方面，打造“近小实亲”品牌育人项目，开设“钢铁青年”“导言导语”等网络思政栏目，制作《科技人生》《钢筋铁骨·北科力量》系列网络作品，通过“小切口”讲述钢铁行业背景高校科学家教育家的“大情怀”。另一方面，实施“馆、册、片、书、剧、景、节、展、网”九个系列“钢铁文化”展示工程，以钢铁文化浸润学生心灵，增强其价值认同和情感认同。

三是用好实践主平台，传承社会实践和体育育人的“钢铁传统”。一方面，发挥北科大“社会实践”国家级精品课程优势，示范推广“第二课堂成绩单”制度，与鞍钢、首钢、包钢等多家企业建立“第二课堂教育实践基地”，拓展校校、校企间“五育”并举合作发展的有效方式。另一方面，充分利用北京“双奥之城”的重要遗产，打造“钢筋铁骨·体悟北科”体育文化节、“奥运名人堂”“星计划·伴成长”体育公开课等品牌活动，引领新时代“钢小伙”“铁姑娘”发扬拼搏精神、锻造钢铁体魄。

四是汇聚育人主力军，彰显双师培养和育人共同体的“钢铁力量”。一方面，深入实施“一生双师百企千人”人才培养改革，联合多家钢铁企业合作设立“钢铁脊梁班”，将学生送到企业生产一线完成研究生学习任务，为学生配备校、企双导师，通过“企业出题、学校破题、师生联合解题”的方式，培养学生技术创新能力和解决复杂工程问题能力。另一方面，开展“卓越工程人才产教融合育人模式”“钢铁行业产学研用融合育人行动”等七大育人行动，使钢铁行业背景高校深入参与钢铁产业转型升级和国民经济发展进程，为钢铁行业推动发展新质生产力下好人才培养“先手棋”。

（作者：武贵龙，系北京科技大学党委书记）

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