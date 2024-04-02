人民网北京4月2日电 （记者孙竞）3月30日，“教育史学科自主知识体系建构”学术研讨会暨《外国教育通史》（21卷本）新书发布会在北京师范大学举行。

北京师范大学副校长周作宇表示，《外国教育通史》（21卷本）是改革开放以来我国外国教育史研究的集大成式著作，在外国教育史学科建设中具有里程碑式的意义。本套书的编写集合了老中青三代外国教育史学人，汇聚了外国教育史研究的新观点、新思路，展示了外国教育史研究的风采与面貌。北师大将以此为契机，进一步推进中国自主教育学知识体系的基础建设工作，为相关学科不断产出高水平、原创性、标志性的学术成果创造条件。

北京师范大学资深教授顾明远认为，《外国教育通史》（21卷本）打破了过去外国教育史研究以西方为中心的特性，在重点论述欧美主要发达国家教育的同时，对非洲、南美洲、北欧和亚洲部分发展中国家的教育发展状况也作了全面考察，丰富了教育学的理论体系，为中国教育学科建设与保护作出了贡献。

会上，来自北京师范大学、华东师范大学、清华大学、中国人民大学、中国教育科学研究院等单位的专家学者围绕外国教育史学科建设相关问题进行了专题研讨。

据介绍，《外国教育通史》（21卷本）以马克思主义方法论为指导，以时间为经，以国别为纬，运用目前收集到的最新史料，系统翔实地阐释了从原始社会至21世纪初外国教育发展的历史进程。在系统展现外国教育思想、教育实践与制度历史发展过程的基础上，深刻揭示了各历史时期不同国家和地区社会政治、经济、文化、宗教与教育的社会性关联及其作用机制，集中诠释了外国思想家和教育家的教育精神与教育智慧。

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