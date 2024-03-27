福建省人民政府副省长 常斌

国将兴，必贵师而重傅。习近平总书记高度重视教师队伍建设，勉励全国广大教师“以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神”，并从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面深刻阐释了教育家精神的丰富内涵和实践要求，赋予新时代人民教师崇高使命，为加强教师队伍建设指路引航、举旗定向。福建是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要孕育地和实践地，素有尊师重教的优良传统，有责任在弘扬教育家精神上当好行动派、实干家，为强国建设、民族复兴汇聚磅礴力量。

在发挥独特优势中彰显教育家精神

习近平总书记曾在福建工作17年半，亲身领导和推动福建的改革开放和现代化建设事业，始终将教育摆在战略位置，开创了一系列重要理念和重大实践。习近平总书记在闽工作期间关于教育的重要论述和实践，是福建弘扬教育家精神、推进教育强省建设最为重大而独特的优势。

福建省委、省政府牢记习近平总书记的殷殷嘱托，深入学习领会习近平总书记在福建工作期间开创的重要理念和重大实践，推动教育强省建设，让教育家精神蔚然成风。强化组织领导，省委、省政府主要领导分别担任省委教育工作领导小组组长和第一副组长，将教师队伍建设纳入省对市、县（区）教育督政重要内容。强化顶层设计，制定《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，编制福建省教师队伍建设规划，开展教师教育振兴行动，实施名师名校长培养工程和“闽江学者”奖励行动等系列举措。强化措施保障，优先谋划教师工作，优先保障教师队伍建设，形成了党政全力推动、部门协同配合、学校科学管理、社会广泛参与的教师工作良好局面，全省72万名教职工获得感成色更足、幸福感更可持续。

在赓续优良传统中弘扬教育家精神

福建历史上素有“海滨邹鲁”“东南洙泗”的美誉和“地瘦栽松柏，家贫子读书”的传统，名师荟萃、人才辈出。崇文重教的传统浸润于闽山闽水，在八闽大地薪火相传、历久弥新。

福建赓续深厚文脉，不断激活文化资源，全面开展教师培养培训，振之以“木铎金声”，着力帮助教师涵养大智慧、拓展大格局、成为大先生。选树先进典型，建立完善标准统一、覆盖各级各类教育、侧重不同领域的优秀教师评选表彰机制，近年评选表彰省杰出人民教师182名、省特级教师1320名。关心关爱教师，依法保障教师待遇，健全中小学教师工资长效联动机制，持续落实乡村教师生活补助制度，确保义务教育教师工资收入合理增长。讲好教师故事，寻访“最美教师”，组织拍摄《大闽师道》《点草成金》等影视作品，宣传教师先进事迹，塑造人民教师光辉形象。党的十八大以来，福建教育系统涌现出“感动中国人物”林占熺、“全国教书育人楷模”兰臻、“全国最美教师”陈炜和全国高校黄大年式教师团队等一大批优秀教师代表。

在担当特殊使命中传递教育家精神

2023年9月，中共中央、国务院出台《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》，赋予福建重大政治责任、重大历史使命和重大发展机遇。教育交流合作是两岸融合发展的基点，福建抢抓战略机遇，勇担特殊使命，出台一系列政策，支持台胞来福建求学、研习、就业以及便利在地生活、扩大社会参与面，着力答好两岸融合“教育何为”，充分发挥福建教育吸引力。

福建始终秉持“两岸一家亲”理念，引导台湾教师了解两岸文缘相承，增进文化认同，强化育人使命，推动台湾教师快速融入，做两岸教育交流的纽带与桥梁。积极引进台湾教师，实施台湾全职教师引进资助计划，对引进台湾教师的高校连续3年给予经费资助，近年引进台湾教师1751人次。全力推进交流融合，实施闽台师资联合培养计划，依托厦门大学、台湾逢甲大学等高水平大学，在两岸分别设立了4个联合培养中心。持续办好海峡两岸中小学校长论坛、闽港澳台侨校长论坛等品牌交流活动。持续落实同等待遇，支持台湾教师凭在台取得的技能证书，参与福建职业教育“双师型”教师认定。符合条件的台湾教师，可以直接入编并聘任中高级职称，其子女可参照享受高层次人才入学照顾政策，确保台湾教师“引得进、用得好、留得住”。

在开创发展新局中践行教育家精神

教育是经济发展的重要支撑，福建正在从全国全省大局中谋划教育强省建设。教师是教育发展的第一资源，广大教师坚守为党育人、为国育才的初心使命，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向抱负，将教育家精神转化为育人实践、落实到教育教学，培养造就一大批优秀人才，为新福建建设提供了人才支撑和智力保障。

福建从战略高度认识教师工作的极端重要性，把加强教师队伍建设作为教育强省的基础工作来抓，以教育之强夯实福建发展之基。提高思想政治素质，加强理想信念教育，引导教师自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者。增强教书育人本领，将弘扬教育家精神作为重要教学内容，以高水平学科支撑高水平教师教育。建立完善教师培训体系，引导广大教师树立终身学习理念，不断厚植扎实的知识功底、锤炼过硬的教学本领。深化教育综合改革，全面实施高校人员控制总量管理改革，推动省属公办高校新增人员7500名；为全省中小学投放4万个编制，有效缓解中小学缺编问题。深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革，常态化组织开展县域内教师交流轮岗，有效促进教师资源均衡配置。

(责编：李昉、熊旭)