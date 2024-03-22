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科学家提出人类性别决定新理论

2024年03月22日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：科学家提出人类性别决定新理论

3月18日，记者从中南大学生殖与干细胞研究所获悉，研究所林戈、卢光琇教授团队提出的一项新理论称，原始生殖细胞的性染色体组成在人类性别决定中起关键作用。相关论文日前发表于国际生殖领域杂志《人类生殖》。

性别决定是生物学研究的核心议题。传统观点认为，人类性别由体细胞中的性染色体组成决定。林戈和卢光琇教授团队在开展植入前胚胎遗传学检测（PGT）助孕过程中，发现一例XX/XY嵌合体的不孕女性患者，但传统的性别决定理论却无法解释患者核型为嵌合体，但生理特征与正常女性一致的现象。

团队在对该患者进行PGT助孕时发现，患者的颗粒细胞（体细胞）为XY核型或XX/XY嵌合体，而卵母细胞均为X染色体，推测其原始生殖细胞的核型均为46，XX。 团队据此推断：原始生殖细胞的性染色体组成在人类性别决定中起关键作用，人类性别并非仅由体细胞性染色体组成决定。该理论从早期胚胎发育的角度深入探讨了性别决定机制，为解释XX/XY嵌合体个体的性别表现提供了新视角。

 （记者俞慧友 通讯员袁诗敏）

(责编：郝孟佳、李昉)

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