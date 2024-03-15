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浙江省2024届高校毕业生春季综合类招聘会举办

2024年03月15日14:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月15日电 （记者李昉）3月13日，浙江省2024届高校毕业生春季综合类专场招聘会在浙江工业大学举办。此次招聘会吸引700余家企业参会，提供就业岗位近20000个。

“我们邀请到来自省内外高校的11000余名毕业生参与，现场投递简历超5万份，达成初步意向3000余人次。”浙江工业大学就业办负责人介绍：“与往年相比，本次招聘会涉及新能源、新材料、先进制造、电子信息、生物医药、人工智能等领域的岗位更多，学校将致力于搭建各类平台，以高质量人才工作服务支撑新质生产力发展。”

“我刚刚投出了6份简历，有一家企业已经约我下周去公司参加第二轮面试。”来自浙江工业大学药学院的毕业研究生乔同学颇为兴奋，“这次招聘会让我对未来行业前景、适配岗位及成长路径有更清晰的认识，从而进一步找准定位，明确努力方向。”

为向毕业生提供更加优质、高效和便捷的就业指导，招聘会现场特别设置了服务专区，汇聚资深HR、高校就业指导专家等多方资源与多元力量，提供“定制化”的规划指导、“精准化”的政策咨询、“智能化”的简历问诊等服务。

据悉，自2024届毕业生进入求职季以来，浙江工业大学已举办大型招聘会和行业、地区专场招聘会18场，宣讲会450余场，将优势学科、优质生源和优质产业紧密衔接，积极对接全省“315”科技创新体系和“415X”先进制造业集群建设工程。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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