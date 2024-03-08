孙宝国委员：建议强化食品安全谣言整治力度

“方便面24小时不消化”“喝牛奶致癌”……近年来，关于食品安全的谣言被反复炒作，屡禁不止。近日，全国政协委员、中国工程院院士、北京工商大学教授孙宝国告诉人民网记者，今年全国两会期间，他再次提交关于强化食品安全谣言整治力度的提案。

孙宝国表示，对于食品安全谣言，需要快速、反复地破解，更要自信、有技巧地讲好食品与科学、食品与文化的故事，传播正能量，为食品产业发展营造风清气正的舆论环境。

建议开展食品安全谣言专项整治行动

“近两年，有关食品安全的谣言屡禁不止，其中也有别有用心者，利用人民群众对食品安全的不了解和焦虑心理，恶意造谣、谋取个人利益，动摇公众的食品安全信心，滋生不满情绪。这种情况既不利于我国食品产业的健康可持续发展，也严重影响了人民群众的幸福感和安全感。”孙宝国说。

孙宝国表示，在食品安全的谣言中，也有不少固有认知误区被反复炒作，如“世界卫生组织发布十大垃圾食品名单”“食品添加剂有害”等。“这些认知误区普遍存在传播范围广、迷惑性强、群众接受度高、有外力持续推波助澜等特点。”孙宝国说。

对此，孙宝国建议，联合开展行动，从国家层面梳理、发布食品安全与健康领域的顽固谣言清单；鼓励高校、科研机构、科技社团等发挥食品领域科学家的重要作用，以科技界共识的方式对谣言内容进行科学、全面的解读；加强开展广泛、深入、持久、多平台的科普宣传，让科学跑赢谣言，让谣言止于智者。

孙宝国提出，要加大对不实信息、谣言的清理整治力度。对于一些长期散布不实信息、谣言的机构及个人加大监管、惩罚力度；强化各信息发布机构自我监管责任。同时，探索建立多部门协同的谣言治理体系，明确食品安全谣言治理的目标职责、责任单位和工作机制，尽快塑造风清气正的食品安全舆论环境。

依靠科技创新持续提升食品质量

民以食为天。食品安全关系人民群众的身体健康和生命安全，保障好食品安全是全社会的共同期待。“中华民族有独特的饮食文化和饮食结构，我们要率先研究、推进食品科技创新。”孙宝国说。

他谈到，食品产业的高质量发展离不开“安全”与“健康”。传统食品要满足人民群众日益增长的风味、营养、健康需求，就要依靠科技创新来促进产品质量的提升，促进传统食品生产现代化；要依靠科技创新把经验变成科学，把手艺变成工艺，把人工操作变成智能控制，食品产业的现代化才会越做越好。

“食品产业的转型升级需要创新驱动，创新驱动的本质是人才驱动，没有创新型人才，创新就无从谈起。”孙宝国指出，目前，我国食品行业人才相对匮乏，且分布不均，这制约了行业的创新发展。

对于食品领域的人才培养，孙宝国认为，需要健全相关机制，有意识地培养满足食品行业需求的创新型人才，鼓励科技人才把论文写在祖国的大地上，写在车间里。