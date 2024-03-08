赵长禄委员：进一步发挥高校优势 支撑新型工业化建设

支持高校凝练并稳定发展一批学科方向，建设一批产教协同创新平台，完善产学研用深度协同的长效机制……今年全国两会上，聚焦如何“进一步发挥高校优势，支撑新型工业化建设”，全国政协委员、北京航空航天大学党委书记赵长禄带来一份提案。

2024年政府工作报告提出，充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

“创新是新型工业化的根本动力，离不开高等教育资源的强大支撑。”赵长禄表示，高水平研究型大学作为我国拔尖创新人才培养的主阵地、基础研究的主力军和重大科技突破的策源地，如何统筹发挥好教育科技人才融合优势，找准服务支撑新型工业化建设的切入点、结合点与着力点，当下亟需深入思考并探索实践。

赵长禄接受人民网记者采访时谈到，当前，高校在发挥自身优势服务支撑新型工业化建设方面仍存在不足，例如人才培养质量与现代产业发展需求契合度不够高，科学研究主动融入企业技术创新体系不足，产学研用深度协同机制有待进一步健全等。

他建议，要统筹把握高等教育规律与新时代推进新型工业化、发展新质生产力的基本规律，强化高校学科建设内涵与服务面向协同导向，深化产教融合机制；面向优势产业领域和新兴重点领域，进一步畅通教育、科技、人才的良性循环，把高校资源优势更好转化为支撑新型工业化建设、服务高质量发展的优势。

“高校要充分考虑新型工业化人才需求背景，深化人才培养模式和课程体系改革。”对于人才培养，赵长禄建议，出台激励政策，进一步激发企业实质性参与高校人才培养过程的积极性，建立健全与重大工程实践紧密结合的产学研合作培养模式，在强化学生基础理论功底的同时，着力培养技术科学的横向交叉、纵向贯通的实践创新能力。