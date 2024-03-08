吴普特代表：增加高校基本科研业务费，赋予高校更大科研自主权

“高校是我国基础研究的主力军和重大科技突破的策源地。我建议在国家科技经费预算中大幅增加中央部属高校基本科研业务费预算，并向农业高校、中西部高校倾斜。”在今年的全国两会上，全国人大代表，西北农林科技大学校长吴普特提交了《关于增加高校基本科研业务费的建议》。

在接受人民网采访时，吴普特表示，自从国家财政设立高校基本科研业务费以来，中央部属高校围绕国家重大战略需求，稳定支持青年科技人才自主开展前瞻性基础研究、重大技术前期攻关和多学科交叉研究，促进了青年科技人才快速成长。但从支撑科技自立自强、加快教育强国建设的战略上来说，还需要增加基本科研业务费预算，提高中央部属高校可自主支配科研经费的数量，赋予中央部属高校更大的科研经费自主使用权，从而持续提升高校科技创新能力和创新水平。

作为涉农高校的校长，吴普特坦言，农业科技创新具有公共性、基础性、社会性的特点，主要依靠国家和地方政府财政预算投入，横向项目经费相对较少。中西部高校特别是欠发达地区高校受区域经济社会发展影响，获取科研经费的条件、能力远不及东部高校。因此，他建议在增加的基本科研业务费预算分配中，向农业高校、中西部高校倾斜。

“农业高校是高水平农业科技创新的重要力量和高层次人才的重要汇聚地，增加农业高校基本科研业务费，有利于农业高校发挥科技与人才优势，持续提升服务农业农村现代化建设的能力。扩大基本科研业务费对中西部高校特别是欠发达地区高校稳定人才队伍、增强自主创新能力、提升办学实力更为必要、更为迫切。因此，高校基本科研业务费在预算拨款制度建设上，要统筹考虑国家战略需求、高校自身的行业特征以及所处的区域因素，避免使用‘一把尺子’进行核算。”吴普特说。

此外，吴普特还指出，要完善基本科研业务费使用考核评价机制。进一步加强对基本科研业务费的使用考核评价，将基本科研业务费实施成效与预算分配挂钩，引导高校用好基本科研业务费。利用基本科研业务费强化有组织的科研，组织优势科研力量开展面向世界前沿的科技创新，攻关国家急需的源头创新和底层关键技术，为实现高水平科技自立自强提供有力支撑。