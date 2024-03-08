丁奎岭代表：“三跑”并行，提升高水平研究型大学的科技创新能级

“高水平研究型大学是重要的战略科技力量，是基础研究主力军和重大科技突破生力军，是国家科技实力和创新能力的重要体现。”2024年全国两会上，聚焦如何有效提升高水平研究型大学的科技创新能级，全国人大代表、中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭提出，要在资源投入上“跟跑”，在校企合作上“并跑”，在抢占制高点上“领跑”。

稳定的科研资助是高校科技创新的“压舱石”

对于“跟跑”，丁奎岭表示，指的是稳定投入的增长速度要跟上高等教育发展的速度，发挥调结构的“杠杆”作用，推进高校有组织科研。

他指出，长期以来，不少高校都面临着科研特点和科研投入不匹配的矛盾，即稳定投入的增速跟不上高校开展有组织科研的需求。

“稳定的科研资助是高校科技创新的‘压舱石’，是科学家投身科技攻关的‘定心丸’。”丁奎岭谈到，过多的竞争性经费势必会让科研从“以目标为导向”向“以项目为导向”转变，不利于形成原创性、颠覆性的创新成果。

他建议，进一步加强统筹中央、地方、高校、企业等多元化资源投入，构建一个涵盖不同阶段、不同层次、不同群体的稳定资助体系，让稳定投入的增长速度要“跟跑”上高等教育发展的速度。

深化高校与创新型企业的协作融合

丁奎岭认为，要在校企合作上“并跑”，深化高校与创新型企业的协作融合，发挥强耦合的“双主体”作用，共同促进新质生产力发展。

“高校和企业同为国家战略科技力量的重要组成部分，应该打开边界形成‘目标共识、人事共通、任务共担、成果共享’的协作机制。”丁奎岭说。

以上海交通大学近年开展校企合作的实践为例，丁奎岭分享了相关经验。他谈到，首先，双方要找好切入点，对于目标要达成高度共识；其次，要突破人才流动与考核的传统限制，让人才以灵活的方式兼顾校内研究与产业落地；最后，双方要各司其职、各展其长，依靠成熟且弹性的成果共享机制，在互利的基础上充分激发双方的活力。

找准、找对需要攻克的科技制高点

“科技创新不能只是蛮干盲干，还要有指挥棒，有方向感，要找准、找对需要攻克的制高点。”丁奎岭表示，要准确把握科技制高点的战略重点，发挥指方向的“头雁”作用，引领高校科技创新进程。

丁奎岭指出，找制高点不仅要盯着全球科技领域的热点、空白点，也要有自己的战略布局与战略定力，坚持走结合中国国情、具有中国特色的科技创新之路，贯通“0到1”和“1到100”的创新链，从多个维度抢占科技制高点。

在人才培养方面，丁奎岭强调，在培养更多具有全局观念和前瞻判断力的战略科学家基础上，我国还要引育更多前沿领域的全球顶尖科学家、有发展潜力的优秀青年科学家，并形成具有战略科学家潜质的人才梯队，在抢占科技制高点的过程中，成为推动实现高水平科技自立自强的“领跑者”。