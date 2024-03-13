山东大学经济学院2022级本科生 陈建珂

前往乡村调研，增长本领才干；坚守科研实验，勇攀技术高峰……刚刚过去的寒假，许多大学生积极投身基层社会实践，在广袤大地上拓宽视野，且行且思，为社会发展淬炼青春“三色”。 人民网特别推出“青春在火热实践中闪光”系列报道，特邀大学生代表化身“观察员”分享实践故事和心得感悟，希望广大青年学子在新征程上唱响青春之歌，在火热实践中绽放绚丽之花。

沿山东省济南市经十路东行百余里，入章丘城郊，就来到了三涧溪村。绕村而行，花园式公寓楼、古村旅游综合体、农创园综合体、城市生态客厅有序排布。

这个寒假，作为山东大学学生乡村振兴服务社团的一员，我和同学们来到了三涧溪村，探寻三涧溪成功打造乡村振兴齐鲁样板示范村的“基因密码”，深入开展乡村金融服务体系建设调研与乡村基层治理调研。

在三涧溪村党代表工作室里，两名老爷爷在交谈中对我们提出疑问：金融怎么能和乡村联系起来？我回答说，“近年来，国家持续推动农村金融产品和服务模式创新，探索形成了许多金融助力乡村振兴的有益经验。金融可以很好服务于乡间地头，更可以在乡村全面振兴中发挥重要作用。”

山东济南、山东潍坊、河北涿州、浙江兰溪、湖北巴东、安徽宣城……进入大学以来，我已经五次参与乡村振兴主题社会实践，足迹遍及八省十五村，在行走中感知中国，思考如何更好将自己所学专业，真正应用于农业农村实际需要。

在山东淄博北郊镇，我偶遇了一位创业成功却毅然返乡的叔叔，他将自己深耕的农产品冻干加工产业带回家乡，打造了特色研学实践基地，带领家乡村民一起致富。

在浙江开化古田山庄，我看见了美丽的乡村风景，与许多质朴勤劳的村民交流。他们通过劳动收获了美味的果实，正学习新技术努力让好的农产品“走”出大山。

怀揣着对乡村振兴事业的热忱，我们的社会实践报告累计已超过10万字，并将相关调研成果应用于创新创业项目中。我们研发了适用于公路交通基础设施绿色建设的赤泥基系列材料，并申报了“红土中的革命——赤泥路用赋能乡村振兴”项目，获得第九届中国国际“互联网+”创新大赛全国金奖。

我深刻认识到，只有走进中国乡土深处，在实践中调研，才能深刻理解如何助力乡村振兴。习经世济民之学，用所学的专业为乡村振兴作出贡献，这正是我社会实践的初衷。

根植家国热土，砥砺成长担当。未来，我将继续选择深入基层一线，找准“小切口”进行“大纵深”社会实践，在广袤大地上且行且思，以自身学科专业为社会发展贡献青春力量。（海报设计：吕轩）

(责编：郝孟佳、熊旭)