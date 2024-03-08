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陈国桢代表：把课间10分钟还给学生

2024年03月08日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：把课间10分钟还给学生

陈国桢 全国人大代表、开封书画院院长

陈国桢 全国人大代表、开封书画院院长　　

　　课间10分钟是中小学生调节学习状态、缓解疲劳和相互交流的重要时段，对学生来说十分宝贵。操场上学生自由奔跑的身影和欢声笑语，是校园充满活力的风景。

　　然而当前部分学校，尤其是小学校园存在“课间静悄悄”的现象。不少小学都在推行所谓的“文明休息”，即课间10分钟只准喝水、上卫生间，不准在楼道停留，不许到操场玩耍。

　　因此，我建议，一方面，教育部门要行动起来，做好安全教育宣传工作，建立校园安全责任分摊机制，落实课间活动安全责任，切实保障课间安全。另一方面，教师和家长需要建立起有效的沟通方式，形成共识。

　　同时，要优化资源配置，创新课间活动方式方法。一是创新课间活动形式，提升课间活动的趣味性与吸引力。二是落实全员育人，课间管理不仅仅是班主任的工作，每位教师都是德育工作者，在学生出现不良行为时都应给予及时的提醒和必要的教育。三是鼓励各个班级自主创编室内游戏，如师生可以一起做活泼有趣的室内操等。

　　（记者 孙越整理）

(责编：郝孟佳、李昉)

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