原标题：各地“春风行动”持续火热开展

记者从人力资源和社会保障部获悉，近日，各地抢抓春节后返岗复工和求职招聘的高峰期，加密招聘活动，强化跨区域对接，提供专车、专列、包机服务，帮助劳动者尽早返岗就业。截至2月24日（正月十五），全国已累计举办各类招聘活动2.5万场，发布岗位1600万个；发出务工人员专车、专列、包机1.7万辆（列、架）次，输送劳动者60万人。

四川省宜宾市组织本地以及重庆、厦门、无锡等协作省市204家重点企业，提供岗位1.9万余个，发布岗位数与去年同期相比增幅达58.3%；福建省福州市开行返岗专列，搭载甘肃省定西市的530名务工人员返岗务工，涉及120余家重点企业；广西梧州市藤县开出就业直通车，把115名有求职意向的劳动者送至有用工需求的企业，带他们近距离参观了解企业生产生活环境、福利待遇，更加直观地与企业面对面交流，开展“沉浸式”参观选岗，当天在场达成就业意向45人次；湖北省襄阳市人力资源社会保障部门主动开展“访企问需”行动，摸底企业用工需求，按13条产业链分类建立企业用工台账，推动产业链和人才链精准对接；重庆市在汽车（火车）客运站、高速路口（收费站、服务区）等交通要道口以及返乡务工人员较为集中的集镇、易地搬迁安置区、大型商超等场所开设就业服务站点1810个，现场提供人社政策咨询、务工需求登记、“家门口”就业岗位推荐、创业指导等多项服务，并派发移动流量包、对联、年画、日历等暖心礼包，已累计服务返乡务工人员82.5万人次。

（记者邱玥）

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