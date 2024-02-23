原标题：积极探索卓越工程师培养路径

作为卓越工程师等创新人才培养的主体，高校应当何为？

全国两会召开在即，全国人大代表、华中科技大学校长、中国工程院院士尤政对近一年调研和实践提出的建议进行再修改。他认为，从制造大国到制造强国，关键在卓越工程师的培养，面对新的形势和挑战，必须积极探索具有中国特色的卓越工程师培养路径。

尤政说，现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，现阶段，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，作为推动我国产业体系发展的战略力量，卓越工程师群体的重要作用日益凸显。

我国从2010年启动卓越工程师教育培养计划1.0，并在2018年实施卓越工程师教育培养计划2.0。经过十几年的发展，目前我国已建成世界最大规模的工程教育体系。

尤政长期从事微米纳米技术、智能微系统技术及其应用研究，在我国率先开展了微机电系统、微系统技术及其在高端装备中的应用研究，以及微纳航天器的技术创新与工程实践。他是深耕工科教学一线30余年的“尤老师”、华科大的“尤校长”，是被授予“国家卓越工程师团队”称号的智能微系统团队负责人。同时，他还担任中国科协副主席、教育部科技委常务副主任等职务。站在教育、科技、人才的交汇点上，他一直在思考如何将学生的创新能力与工程实践相结合，以人才培养助推国家科技进步和产业升级。

在去年全国两会上，尤政提交了关于加快构建高校人才培养融合创新模式、提高人才培养与国家需求的匹配度等建议，其中就提到了要加大卓越工程师的培养力度。今年两会，他将“加快完善卓越工程师培养机制，筑牢现代化产业体系发展根基”作为一个独立主题来深入研究。为此，尤政带领团队做足了功课。一年来，他先后赴中国舰船研究设计中心（七〇一所）、长江存储、高德红外，以及英国剑桥大学、曼彻斯特大学，法国埃夫里-巴黎萨克雷大学等企业、高校进行了调研。

作为传统工科强校，华科大入选了首批国家卓越工程师学院建设高校。2023年4月，华中科技大学国家卓越工程师学院正式成立。近一年的卓越工程师人才培养都有哪些经验，又遇到了哪些难题？结合华科大的卓越工程师培养实际，尤政深入分析了制约当前卓越工程师等创新人才培养的因素，并据此从国家、社会、企业、高校等多个层面分别提出建议。

“抓住全面提高人才培养能力这个重点，努力培养能适应和引领新一轮科技革命和产业变革的卓越工程科技人才，把我国打造成为世界工程创新中心和人才高地。”尤政说，“未来，华科大将继续面向国家重大需求、深化产教融合、坚持追求卓越，打造具有华科大特色的卓越工程师新模式，争做卓越工程师培养的排头兵。”

（记者 王建宏 张锐）

(责编：李昉、李依环)