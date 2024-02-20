原标题：加强涉未成年人文创产品监管

“看看这些低俗的‘美少女’手办！”翻看着手机里的一张张图片，张咏梅忧心忡忡。大年初九，她早早就来到办公室，写下了准备带到全国两会的建议——《关于进一步加强面向未成年人的文创产品市场监管和引导的建议》。

身为全国人大代表、浙江省宁波市镇海中学党委书记，张咏梅的关注点始终在教育。这一年，她在多次调研的基础上，共准备了4个建议：有基础教育高水平实施因材施教的，有涉未成年人文创产品监管的，有大中小学思政课一体化教师队伍建设的，有自主招生的，都关乎教育。

“手办行业的受众主要为年轻群体，那些暗含色情、暴力倾向或擦边软色情的产品常常混杂其中，躲在隐秘的角落。一个规模不大的生产低俗手办的厂家一年产值就可以达到三四千万，毛利润有20%。”张咏梅说，目前市场上一部分面向未成年人的文创消费品中出现了违反基本教育伦理、扭曲孩子价值观的产品，若不及时加以干预和引导，放任其蔓延，极易危害未成年人的身心健康，造成难以估量的消极影响。

在张咏梅看来，涉未成年人文创产品市场存在的问题主要有这样几个：“一是低俗产品屡禁不止，未成年人价值观受影响；二是产品设计打擦边球，依法处置难定性；三是生产销售隐匿性强，传统监管难度大。”

“涉未成年人文创产品不仅具有娱乐意义，还承担着引导青少年儿童积极向上，帮助其形成正确的世界观、人生观和价值观的重要功能，需要生产经营者提升责任心和使命感，不能唯市场论、唯营利论。”为此，张咏梅给出了三个“方子”。

“开展专项整治，落实全环节治理。”张咏梅建议由市场监管部门牵头，联合文旅、公安、网信、教育等部门，对文创企业、校园周边店铺、网络电商平台等全环节进行集中查处，集中清理后再加大常态化监管巡查力度，从源头杜绝生产、销售。电商平台更要严格审核，利用各类技术手段对商家的广告图片、设计文案等进行甄别。

“强化社会监督同样重要。”张咏梅建议，“我们可以选择低俗文创产品的典型案例，曝光后引发公众广泛讨论，从而传导正确理念，尽量消除已产生的负面影响。同时，从学校和家庭两方面着手，适时增设相关专题教育和家校活动，让家长和未成年人都了解低俗文创产品带来的危害，提升辨别能力。”

“根本的，还是要让良币驱逐劣币。”张咏梅建议文旅部门加强对文创产业的培育扶持，出台正向激励措施，鼓励文创企业与博物馆、研究院合作，与中华传统文化、非遗元素相结合，创造出更多具有现代审美和实用价值的文创产品，用有温度、有态度的优质产品挤压低俗产品的生存空间，让文创产品发挥更大的育人价值。（记者 曾毅）

(责编：李依环、孙竞)