一年又一年，过春节的方式也正一变再变。从何时起，“回你家过年还是回我家过年”的家庭难题有了新解法；从何时起，春节期间的社交关系被悄然重构……一年又一年，不变的春节不断见证新现象、催生新职业、带来新感受。中国新闻网推出“春节新式图鉴”策划，记录年俗里的变迁，定格变化里的中国。

原标题：回家过年，大学生怎么成了“德华”？

今年春节假期，“大学生德华”成了互联网上备受关注的群体。她们在寒假回家后承担起了照顾哥哥或者姐姐孩子的重任，就如电视剧《父母爱情》中江德华的角色，而被称为“大学生德华”。

图片来源：《父母爱情》剧照

“大学生德华”回来了！

今年春节过得好，家里的“德华”们功不可没。

德华原本是电视剧《父母爱情》中男主人公的妹妹，在男女主工作忙碌时帮忙带大了五个侄子侄女。其中的一个名场面就是，德华在已经帮哥嫂带三个孩子后，得知嫂子又怀了双胞胎后的那句：累死俺算了！

如今，放假回家的大学生变成了德华，假期为哥哥嫂子或者姐姐姐夫带娃。近一个月来，关于“大学生德华”的内容屡屡登上社交媒体热搜榜。

今年刚上大二的赵鱼塘算得上“资深德华”。由于工作的原因，她的姐夫常年不在家，而姐姐和爸爸妈妈都有自己的工作。于是从姐姐诞下第一个孩子开始，身为小姨的她就开始帮忙分担带娃重任，从小时候负责换尿布、喂奶一直到孩子大了。

赵鱼塘和两个外甥在一起 受访者供图

目前，大外甥已经5岁，小外甥也有2岁。在赵鱼塘看来，带孩子倒不是一件麻烦的事情，加上姐姐姐夫的全力支持，她说，“习惯了，能应对”。

相比之下，本身就学幼师专业的康康带起孩子来则更加得心应手。她在实习的时候就带过和家里差不多大的一批孩子，还照顾过家里的妹妹和表哥表姐家的孩子。这些经验甚至让她自己在实习的时候更容易得到认可。

康康说，现在她和外甥几乎是形影不离的状态，自己社交娱乐的时间明显减少。“我对象有的时候联系我，根本联系不到。”在康康看来，带孩子的过程虽然很辛苦，但能看着孩子一点点各方面进步，会让她感到十分欣慰。

康康和外甥在一起 受访者供图

一种维系亲情的方式

除了育儿话题在互联网本身自带流量以外，对于“大学生德华”走红的原因，或许也与近年来年轻一代的亲缘关系如何维系受到关注有关。

南京大学社会学系副教授胡小武在论文《青年“断亲”：何以发生？何去何从》中提出“断亲”这一概念，并定义为人们几乎不同二代以内的亲戚互动和交往的一种现象。这篇论文一度引起热议。

当亲属关系不再是重要的社会支持网络的时候，人们想知道，年轻一代的家庭结构将会出现怎样的形态。

网络上流行着这样一个说法：“大学生放假回家，靠做家务来维系亲情。”无论是带孩子或者主动做家务，都不难看出，当代年轻人已经在有意识地巩固家庭关系。

与电视剧中的德华相比，赵鱼塘认为，相同的地方是都生活在一个有爱的大家庭，互帮互助。电视剧中，德华因为兄妹之情，无私地帮助嫂嫂把孩子抚养长大，而她也从小和姐姐一起长大，自然应该互相体谅，互相帮助，这本来也是兄弟姐妹之间应该做的。而不同之处在于，她的姐姐可能不会生这么多。

双向奔赴而非强求

陈女士认为，有人帮她带孩子能让远嫁的她消除对新家庭的陌生感，这也让她和孩子姑姑的相处变得更像亲姐妹。

陈女士的“德华”虽然才读大一，但从月子时候就开始来帮她带孩子，现在孩子已经9个月了。

陈女士孩子的姑姑帮忙照顾 受访者供图

“小孩看到姑姑就不要妈妈抱了，虽然是大学生，但心很细，出去玩的时候风大，姑姑会给小孩拿毯子包着头。”陈女士孩子的爸爸和爷爷奶奶都有工作要忙，而她的家人也远在异地无法过来，刚好那时孩子的姑姑放假，便主动提出要去陪她。

陈女士回忆，姑姑第一次抱孩子的时候手都在抖。慢慢学会给小孩换尿不湿，抱着哄睡，玩耍，再后来换衣服，换鞋子，帮忙洗澡。“姑姑疼爱小孩，小孩喜欢姑姑，大家是双向奔赴”。

“大学生德华”走红之后，有观点认为不应该把这样的现象当成是理所应当的事情。对此，陈女士说，首先要尊重每个人的权利，不能强求谁一定要给自己帮忙，本身就没有这个规定。对于主动帮忙的孩子姑姑，她十分感激，平时会送上新衣服、化妆品等作为礼物。

“有的地方，生了孩子就会希望有人帮忙，这是人之常情。但是如果因为姑姑不来就强行要求或者批评人家，这就不对了。”陈女士说。（韦香惠）

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