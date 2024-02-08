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列车上的安全课（2024春运一线）

朱 磊 王梦婧子
2024年02月08日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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“上车时请注意脚下安全，有序排队，不要拥挤，以免踩空摔伤”“小朋友不可以独自接打开水”……春运期间，在由江西南昌开往北京西的T147次列车上，乘务班组围绕乘车注意事项、出行要求等内容，组织了一堂生动的安全课。

通过车厢内摆放的展板、自编自演的快板节目，乘务员向广大旅客普及铁路安全知识和相关法律法规，让大家在温馨、愉快的氛围中进一步提升安全意识。随着一个个活动的进行，旅客积极参与其中，车厢内气氛热烈。

在铁路安全知识小课堂上，听到乘务员提出的问题，南昌市金盘路小学三年级学生熊艺博、熊艺萱积极举手参加互动。工作人员还给旅客发放了文明出行宣传册，邀请大家一起践行铁路旅客文明出行倡议，进行签名打卡，并为“文明出行使者”赠送文创礼品。

“春运期间，我们在值乘途中提醒最多的就是安全注意事项。希望通过今天的活动，让大家更有安全意识。”乘务员熊黎晔介绍。

旅客陈女士在活动结束后说，学习了这么多安全乘车知识和文明出行提示，自己进一步增强了安全意识，提高了文明素质。今后要努力和列车工作人员一同维护良好乘车环境。

南昌市铁路第一小学二年级学生王洁瑜，和爸爸妈妈一起去北京旅游。“在车上，乘务员姐姐不仅讲述了沿途各站的风景名胜和历史文化，还介绍了许多铁路安全知识，回去以后我也要讲给爷爷奶奶听。我还签订了文明出行倡议书呢。”王洁瑜说。

《 人民日报 》（ 2024年02月08日 13 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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